Какие дрожжи выбрать для самогонки: делюсь своим проверенным топ-3, на которых варю уже не один год

После покупки ректификационной колонны для получения спирта и самогона, я перепробовал не меньше десятка разных дрожжей. Вместе с агрегатом мне посоветовали купить несколько видов китайских, которые мне не очень понравились.

За последний год я все-таки смог выбрать те, которые дают хоть сколько-то градусов спирта. Заранее предупрежу – ни один из видов дрожжей, которые я использовал, не дают браге градусность, указанную на упаковке.

Продавцы утверждают, что я не соблюдаю условий, которые им указаны, но я перепробовал все возможные варианты. Думаю, сначала стоит рассказать, что такое дрожжи, и для чего они вообще нужны.

История от подписчика блога Владислава.

Что такое дрожжи, виды дрожжей для самогонки

Дрожжи - это микроорганизмы, которые, поедая различные виды сахара, в качестве своих отходов производят различные виды спиртов, ароматических масел и других органических соединений.

Задача самогонщиков как раз и заключается в том, чтобы из отходов жизнедеятельности дрожжей отобрать этиловый спирт и оставить все остальные вредные примеси в перегонном чане.

Производители рекламируют свои дрожжи, как специально выращенные, ускоренно перегоняющие сахара, дающие высокий градус спиртов.

Дрожжи бывают:

хлебопекарные;

пивные;

винные;

спиртовые.

Из того, что я пробовал, любые дрожжи не сильно отличаются друг от друга по качеству выхода браги. Все дают примерно 10 % спиртуозности браги, если вы выполняете условия, указанные производителем на упаковке.

ТОП 3 дрожжей для самогоноварения

На самом деле практически все дрожжи одинаковые, но предназначены они для разных целей:

На российском рынке также распространены белорусские дрожжи «Дрожжевой комбинат» и российские «Хмельные», которые при использовании хуже английских в разы. Мне никак не удалось сделать первичную брагу больше 6-7 градусов на этих дрожжах даже на чистом сахаре, не говоря уже о более сложных сахарах в зерне, рисе, кукурузе.

Дрожжи Кодзи предназначены для переработки сложных сахаров и производитель утверждает, что они способны вытягивать сложные сахара из зерна.

Однако на практике все равно приходится зерно дробить, вываривать и обрабатывать предварительно ферментами, разрушающими сложные сахара до более простых, которые дрожжам под силу «съесть».

А почему в топе нет российских дрожжей

Английские и китайские дрожжи попали в ТОП-3 только потому, что на нашем рынке их множество, и они дают спиртуозность в районе 10-12 %. Больше получить не удавалось, однако, это все равно больше, чем дают российские и белорусские.

Сколько и каких только российских дрожжей я не пробовал, получить больше 7% спирта в браге мне не удавалось, хотя, как я уже говорил, я делаю брагу в основном на сахаре.

Самая большая проблема производителей - это вывести такие дрожжи, которые выживают при большом количестве спирта в браге. Ведь для дрожжей спирт – это их отходы жизнедеятельности.

Очевидно, что в Англии производство основано на выведении специальных генномодифицированных дрожжей, устойчивых к содержанию спирта в окружающей жидкости.

В России такие дрожжи не производятся, потому что проще закупать готовые, например, у партнеров из Китая, чем заниматься исследованиями в области ДНК дрожжей.

Как правильно пользоваться дрожжами

Приведу несколько примеров, которые показывают, насколько стоит следовать указаниям производителя.

Итак, чаще всего я использую дрожжи Partfinder. Производитель заявляет, что кроме дрожжей в состав пакета входят ферменты для улучшения их работы.

Дрожжи, которые я использую на опыте 1 года.

Рекомендуется подготовить чистую воду, растворить в ней сахар, дрожжи насыпать в небольшую емкость с подслащенной водой и дать им «заработать» в течение 15-30 минут. Да, через 15 минут над банкой вырастает огромная шапка из пузырьков воздуха.

Затем я заливаю эти дрожжи в большую бродильную емкость (пластиковое ведро), устанавливаю сверху «попугай» - специальное устройство, в которое заливается немного воды, которая, в свою очередь, не допускает к дрожжам кислород, так как он действует на них резко отрицательно.

Главное – это добиться быстрого роста объема дрожжей. Для этого я обычно подогреваю воду в пластиковом ведре до 25-26 градусов и стараюсь поддерживать эту температуру постоянно.

Выдерживаю дрожжи минимум неделю, а еще лучше две. Тогда получается спиртуозность в районе 12 градусов. В последние 2-3 дня добавляю в брагу несколько ложек сахара, чтобы немного расшевелить «засыпающие» дрожжи и перемешиваю брагу.

Если следовать точно инструкциям на упаковке, то брагу можно настаивать в течение 2 суток. Но тогда спиртуозность не вырастает даже до 8 градусов, хотя на упаковке написано 14.

Несколько раз я пробовал делать брагу на обычных хлебопекарных свежих дрожжах. Если честно, то несмотря на их дешевизну, градусность браги в конце перегонки практически не отличалась от той, где использовались английские дрожжи.

Однако в самогон попадают запах хлебных дрожжей, а это не всем нравится.

Какие дрожжи вы используете и какие хитрости для увеличения спиртуозности применяете?