Недавно друг вернулся из Чехии. Впечатлений, как говорится, уйма. Послушать его рассказ собрался чуть ли не весь гаражный кооператив, в компании которого мы любили проводить время.

Описания достопримечательностей нас мало интересовали, зато вот насчет пива, которое наш товарищ там попробовал, у нас возникло много вопросов.

Чем отличается оригинальное чешское пиво от остального

Первый вопрос был, может быть, даже чем-то банален. Ну чем то пиво, которое производится в Чехии, отличается от нашего, отечественного? Друг принял позу важного человека, и, посмотрев свысока на людей, которые дальше Подмосковья никуда не ездили, принялся терпеливо объяснять.

Во-первых, вкус. В оригинальном чешском пиве он кажется более насыщенным, по сравнению с отечественными аналогами. Некоторые марки бывают слегка горьковатыми, но общего впечатления это не портит.

Тут товарища перебили. Дескать у нас в магазинах же тоже вроде продается пиво из этой страны. Как отличить подделку от оригинала? Как ни странно, друг уже успел разобраться и в этой теме (может, готовился к выступлению перед гаражниками?).

Интересный факт! Первые пивные заводы в Чехии появились еще в XIV веке.

Какие торговые сети специализируются на импортном пиве

По его словам, на оригинальном чешском пиве должны стоять определенные знаки качества, которые не увидишь на подделках. У них там какие-то особые правила, поэтому знак České pivo (Чешское пиво), можно увидеть только на продукции, которая произведена именно в этой стране.Этот вопрос был задан после дегустации привезенных товарищем сувениров. Уж больно они впечатлили некоторых наших товарищей.

Друг призадумался и перечислил несколько торговых сетей (точно готовился к выступлению!):

Бристоль;

Градусы всего мира (ГРАДУСЫ);

1000 и 1 бутылка;

Алкотека;

Красное и Белое (К&Б);

Светлое и Темное (С&Т).

В общем, есть куда сходить, чтобы опробовать заграничного пива. Названия доброй половины из этих магазинов я слышал впервые, однако, это, как говорится, не означает, что их нет в природе.

Если коротко, в большинстве городов, за чешским пивом придется идти в Бристоль и К&Б.

Доля чешского пива на российском рынке

Интересный факт! На протяжении долгого времени пиво в Чехии варилось только в монастырях.

Владелец старенькой Волги, видимо, решил показаться самым умным, и проверить, насколько хорошо наш друг подготовился к своему выступлению. А может, просто импортный продукт ударил ему в голову сильнее отечественного.В общем, его вопрос удивил всех. Он спросил: «Ну ладно, раз в Чехии, по твоим словам, такое качественное пиво, так им, наверное, заполнен весь российский рынок? Можешь сказать, в процентном соотношении, какова доля пива из этой страны в наших магазинах?».

Наступила минута молчания. Половина из собравшихся просто пыталась понять, что бы значила только что произнесенная фраза, а друг, видимо, вспоминал конкретные цифры. Как ни странно, он сумел ответить и на этот вопрос, правда, с помощью Яндекса.

По его словам, лидирует по части импорта пива в Россию Германия. На долю Чехии приходится лишь 11 %. Немного, конечно, но и немало.

5 лучших марок чешского пива, продающегося в России

Интересный факт! Пиво на территории Чехии варится с начала нашей эры.

Velkopopovicky Kozel (Велкопоповицкий Козел). Ну, это, наверное, одна из самых знаменитых марок чешского пива, которую только можно купить на территории России. Слегка горьковатый, с шоколадным привкусом. Цена 73 руб. Krusovece (Крушовице). Об этом тоже многие слышали. У него карамельный привкус с небольшой горчинкой. Цена 107 руб. Staropramen (Старопрамен). Тоже популярная марка, чуть ли не прямиком из Праги. Горьковатое, со вкусом жареного ячменя. Цена 49 руб. Bernard (Бернард). И его нередко можно встретить на прилавках. Сладковатое, с ярко-выраженным запахом хмеля. Цена 157 руб. Pilsner Urquell (Пилзнер Урквел). А вот об этой марке я лично слышал впервые, но как мне объяснили, оно немного горьковатое, с запахом солода и трав. Цена 99 руб.

Ну ладно, спустя час таких вопросов мы, как говорится, от теории решили перейти к практике, тем более что привезенные из Чехии сувениры уже закончились. Пришлось идти в российский магазин. Друга взяли в качестве гида, чтобы он посоветовал лучшие марки чешского пива.Готовился наш товарищ, видимо, основательно, потому что и здесь мы не смогли сбить его с толку. Как только мы вошли в магазин, он бойко начал предлагать нам различных производителей:

Эти виды пива и решено было опробовать, чтобы, так сказать, обновить воспоминания о чешских сувенирах.

Тема алкоголя из этой далекой страны еще долго обсуждалась в наших гаражах во время ремонта машин и на вечерних посиделках. Вспоминали все новые и новые марки чешского пива, которые можно найти на прилавках российских магазинов. Может, и вы что-нибудь подскажете по этой теме?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!