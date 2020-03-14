Недавно в магазине стал свидетелем разговора компании молодых людей. Они выбирали пиво и не могли выбрать какое. Нет, спор у них шел не из-за марки напитка, а из-за упаковки. Кто-то предлагал взять в банках, ведь так удобнее и точно не разобьется.

Но другие ребята были против – алюминий взаимодействует с пивом и выделяет вредные вещества. Кто победил в том споре, я так и не узнал. Взял красное вино и поспешил домой к супруге. Но тема спора компании друзей не давала мне покоя, и я решил разобраться, в банках или в бутылках лучше пиво.

Как готовят пиво для розлива на заводе

Приготовление хмельного напитка - сложный технологический процесс, который проходит в несколько этапов.

Для приготовления хорошего напитка пивовары соблюдают технологии и тщательно подбирают качественные составляющие.

Традиционная рецептура включает в себя 4 ингредиента:

Солод. Это по сути пророщенный ячмень, который предварительно обжарили. Солод замачивают на некоторое время для запуска процесса ферментации. Вода. Должна быть чистая, первой или высшей категории. Существует жесткий регламент по содержанию солей в воде для приготовления каждого сорта пива. Современные технологии позволяют регулировать и жесткость, и минерализацию. Хмель. Главное составляющее для вкуса и цвета любого пива. Для производства используют только шишечки женских растений. Дрожжи. Специально выведенные для пивоваров сахаромицеты. Они не встречаются в природе. Бывают двух видов — верхового и низового брожения (для светлого и темного пива).

Итак, после того, как на заводе подготовили все эти ингредиенты приступают к процессу варки пива, состоящего из 5 этапов.

Приготовление сусла. Солод дробят на кусочки разного размера. Затем происходит смешивание готовой смеси с водой и запускается процесс ферментации. После этого сусло фильтруют в специальный котел для дальнейшего приготовления. Варка. Готовое сусло нагревают и варят. Добавляют хмель. Количество для разных сортов пива разное. Проваренное сусло дополнительно фильтруют от остатков хмеля и солода. Брожение. Происходит в специальных бродильных чанах. После остывания добавляют дрожжи. Созревание. Для получения основных сортов пива производят процесс дозревания в специальных емкостях длительностью от 1 до 4 недель. Он не применяется только для молодого нефильтрованного пива. Фильтрация. Заключительный этап, в процессе которого отделяют твердые частицы.

Далее происходит розлив готового пива в тару.

Различается ли технология приготовления пива для розлива в бутылки и железные банки

Технология приготовления пива не различается. Все хмельные солодовые напитки, будь то баночные, бутылочные или разливные готовится по одной технологии и разливаются из одной и той же емкости.

Розлив в разную тару происходит для того, чтобы избежать влияния света, кислорода и температуры на конечный продукт. Любую емкость перед розливом моют, удаляют из нее воздух и стерилизуют.

Так какое же пиво лучше выбрать, если оно в любой таре одинаковое?

Какое лучше покупать: в банках или в бутылках

Пиво разливают в три вида упаковки для реализации конечному покупателю.

ПЭТ я рассматривать не буду, так как это самая плохая по качеству упаковка для хранения, потому что пропускает и свет, и воздух.

Лучшими тарами для хранения и транспортировки пива считаются стеклянная бутылка и жестяная банка.

Бутылка достаточно хорошо защищает от перепада температур. От света защищает напиток только непрозрачная стеклянная тара зеленого или коричневого цвета. Поэтому покупать пиво в прозрачных бутылках я не рекомендую. Немаловажным фактором является и герметичная крышка, которая позволяет избежать попадания воздуха.

Из недостатков стеклянной бутылки можно выделить только один – больший вес.

Жестяная банка обладает всеми преимуществами стеклянной тары и лишена ее недостатков. Она герметична, не пропускает воздух и защищает от перепада температур. Вес банки относительно не большой, а еще ее невозможно разбить при случайном падении.

Но и без ложки дегтя не обойтись. Считается, что при соприкосновении пива с банкой происходит процесс окисления металла. Однако сейчас почти все производители изнутри покрывают банку специальным пищевым лаком, который нивелирует эффект окисления.

Почему производители используют разную тару для пива

Использование банок для розлива пива производители объясняют тем, что в ней пиво дольше и лучше сохраняется, удобнее в транспортировке. При этом сама банка дает возможность сделать уникальный продукт — нанести любое рекламное изображение.

Часто даже те производители, которые обычно используют только бутылку, разливают пиво, выпущенное ограниченной серией в банки.

Бутылка скорее дань традициям. Она также неплохо справляется с сохранением пива, но при этом не столь удобна в транспортировке и утилизации.

Все больше компаний выпускают пиво в стекле только в качестве ответа на мнения некоторых потребителей о вреде алюминия для организма в смеси с алкоголем.

Лично я предпочитаю пиво в банке. Его удобно нести после покупки, потом тару можно сдать на переработку, что лично для меня немаловажно.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А в какой таре вы обычно покупаете пиво?