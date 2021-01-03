Не знаю, как у вас, а в моей семье на праздники шампанское льётся просто рекой. Какие бы напитки ни были на столе, игристое вино все так же остается в лидерах. Причем даже у тех гостей, которые обычно предпочитают крепкий алкоголь. Это я о мужской половине, конечно.

К застолью я обычно покупаю сразу ящик. Чтоб это было не слишком затратно покупаю вино средней ценовой категории. За многие годы у меня уже сложился своеобразный топ бюджетного шампанского.

Историей поделился подписчик блога Сергей.

Абрау-Дюрсо, Брют

Отличное вино от проверенного производителя. Начинал знакомство с этой маркой с фруктовых вин, но настоящей любовью стал брют. Глубокий виноградный вкус без излишней кислоты, насыщенный янтарный цвет.

Послевкусие, по мнению моей жены, у этого вина ягодное. Я по послевкусиям не специалист: привык закусывать все, так надёжней.

Вообще, у этой фирмы разновидностей шампанского много и все не очень дорого стоят. Можно и полусладкое выбрать, и сладкое. Цена для отечественного производителя средняя – около 400 рублей в разных магазинах.

А еще часто бывают разные акции на этот бренд. Я, когда в прошлый раз покупал, то мне на кассе очень приличную скидку сделали. Наверное, потому, что объем большой брал сразу.

Lambrusco (Ламбруско) Binelli

Найти зарубежные игристое вино с приемлемым ценником не так просто. Импортных вариантов гораздо меньше, чем российских, тем более в пределах 500 рублей. Так что, ловите лакомый кусочек.

Lambrusco (Ламбруско) понравилось мне с первого бокала, покупаю его уже не первый год. Цвет очень светлый с лёгкой желтизной, градус не чувствуется совсем. Видимо, итальянский виноград какой-то особенный.

Стоимость для такого вкуса, мне кажется, более чем приемлемая. В этом году купил такое вино за 492 рубля. А как статусно: итальянское вино на столе.

Chateau Tamagne (Шато Томань), Rosr Brut

Первый Chateau Tamagne (Шато Томань) раз я купил, чтоб удивить гостей. Розового шампанского до этого, если честно, я не пробовал и даже не видел. Оказалось, очень качественное краснодарское вино.

В составе смиксованы разные сорта винограда. В бокалах оно выглядит очень красиво. Кстати, это любимое шампанское моей жены. Вкус у него достаточно сложный, насыщенный.

Стоимость радует просто несказанно – всего 250 рублей за бутылку. На таком уровне обычно только «Советское шампанское» стоит. А тут гораздо более изысканный вариант за те же деньги.

Fanagoria (Фанагория), Brut

Очень люблю дизайн этих бутылок: стильные, сдержанные, из тёмного стекла. Мне не слишком нравятся блестящие этикетки. А эти – просто украшение стола.

Цвет у брюта от этого бренда жёлтый с оттенком зелёного. Вкус очень свежий, чувствуются фруктовые нотки. Люблю это шампанское под рыбные закуски. А еще всегда уверен в качестве - бренд Фанагория большой, известный со своими виноградниками, цена – от 389 рублей.

Покупая алкоголь по эконом цене, всегда отдаю предпочтение крупным фирмам, нежели мелким производителям. Так гораздо меньше риск контрафакт купить.

Mavam (Мавам), Vulcano

Это десертное вино очень нравится женской половине гостей. Сладкое шампанское любят не все, а вот этот вариант семья моя однозначно одобряет. По ощущениям очень близко к виноградному соку. Прозрачное, светлое.

Правда, такое шампанское не к каждой закуске подойдет. На мой взгляд, с сыром хорошо сочетается, с фруктами. А вот под какой-нибудь салат оно для меня слишком сладкое.

Цена для Испании опять же более чем привлекательная. Печали лишь то, что не так часто увидишь эту марку в магазинах. Если встретили – хватайте, не пожалеете. Стоимость – около 500 рублей. У этой фирмы есть еще очень интересные разновидности с добавлением блесток прямо в шампанское, например.

Всем желаю самых замечательных праздников! Пусть ваше застолье будет щедрым, а покупки экономными! А что у вас на столе в праздники?

*Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью!