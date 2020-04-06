Я давно и безнадежно женат. Но мой холостой знакомый попросил меня составить «памятку», как выбрать вино для девушки. Конечно, если вы давно знакомы, то проблемы нет – все действо займет у вас секунд 30, не считая дороги до магазина и стояния в кассе.
А если вы только-только познакомились? Тут сложнее… Ну что ж, делюсь с вами своими знаниями.
Бутылка качественного алкоголя – практически универсальный подарок. И если мужчинам традиционно преподносят крепкие напитки, то девушке, если она не убежденная трезвенница, вполне уместно подарить бутылку хорошего вина. Но именно хорошего. А для этого нужно знать, как его выбрать.
Какое вино предпочитают девушкиРазумеется, в идеале нужно выяснить вкусы девушки заранее, чтобы точно не ошибиться с выбором. Однако, если она по-настоящему хорошо разбирается в алкоголе, она, несомненно, оценит следующие варианты:
- Бургундское шардоне (Macon-Villages Joseph Drouhin, Chardonnay Bourgogne AOC Lugny L’Aurore, Samuel Billaud Bourgogne d’Or Chardonnay). Очень тонкое и «изящное» вино, элегантное и праздничное, но «универсальное» в том, что касается повода.
- Шабли (Chablis AOC Maison Olivier Tricon, Chablis Vieilles Vignes, Jean-Marc Brocard, Chablis Domaine Herve Azo). Действительно «девичье», очень нежное вино с романтичным яблочно-грушевым ароматом, послевкусием цитрусов и белого перца.
- Вина из Кот д’Ор, апелласьоны Пюлиньи-Монтраше, Мерсо, Шассань-Монтраше (Frederic Magnien Meursault Coeur de Roches, Jaffelin Meursault AOC, Meursault Les Clous, Bouchard Pere & Fils). Очень престижный напиток со своим шармом. Выделяется богатым оттенком спелых фруктов (персиков, груш), цветочно-пряным ароматом с нотками дуба.
- Яркие белые вина: рислинг, гевюрцтраминер (Esse Gewurztraminer, Nik Weis Urban Riesling, Diel Burg Layen Riesling). Они ценятся за очень сложный аромат (цитрусы, специи, белый перец, тропические фрукты) и при этом некоторую «легкомысленность».
В общем, если учитывать, что девушки – это, в большинстве своем натуры романтичные и чувственные (хотя бы в глубине души), то, выбирая подарок, стоит отказаться от терпких и насыщенных, «густых» красных вин и обратить внимание на более деликатные белые непродолжительной выдержки или вообще без нее.
Выбирая между белым и красным вином для девушки, если ее вкусы доподлинно неизвестны, стоит предпочесть первый вариант.
На что обратить внимание при выборе вина для девушкиСамо собой разумеется, что дарить нужно только качественный алкоголь. Выбирая бутылку вина для девушки, обращают внимание на следующие нюансы:
- Этикетка. Она не должна быть очень яркой, броской и вычурной. Однако полиграфия у качественного вина всегда безупречна. Однозначно настораживают потеки, потертости, неровно ложащиеся цвета, нечеткие буквы.
- Акцизная марка. Ее наличие строго обязательно. Официальные приложения для смартфонов позволяют проверить подлинность бутылки, прямо тут, у прилавка.
- Бутылка. Должна быть симметричной по форме, однородного цвета. Наличие выемки на дне – положительный признак.
- Цвет. Белые вина с увеличением срока выдержки темнеют, красные – светлеют. Напиток не должен быть мутным, исключается любая взвесь на дне.
Чтобы не потеряться в ассортименте, не зная точно, что вам нужно, лучше спросить совета у консультанта в магазине.
Важно! Еще нужно внимательно изучить информацию на этикетке. Тем, кто не особенно хорошо разбирается в винах, лучше прибегнуть к помощи консультантов. Они же могут помочь с окончательным выбором.
Сухое, полусухое или полусладкоеЗамечено, что молодые девушки отдают предпочтение полусладкому вину, пьют его и в том числе, когда оно не совсем подходит к определенному блюду, и даже когда совсем не подходит.
Умение ценить не только сладость напитка, а еще и нюансы вкуса, нотки аромата полусухого и сухого вина приходит с опытом многочисленных «дегустаций».
Например, то же «Божоле», юная девушка, скорее всего, пренебрежительно обзовет «кислятиной». А вот женщина постарше – вполне его оценит.
Вкусовые рецепторы тоже надо тренировать – умение ценить нюансы вкуса и аромата вин приходит после многочисленных дегустаций.
Как красиво упаковать вино в подарок для девушкиКак можно красиво и оригинально упаковать купленную для девушки бутылку вина:
- Завернуть в упаковочную бумагу, перевязать горлышко лентой, верхний край бумаги нарезать на тонкие полоски, превращая в бахрому, или завить ножницами – тогда это будет серпантин.
- Использовать два куска гофрированной бумаги – одним обернуть саму бутылку, вторым – горлышко. «Стык» замаскировать лентой, декоративной тесьмой.
- Превратить ее в «букет». Неплотно обернуть бутылку бумагой, оставшееся пространство заполнить цветами, декоративной зеленью. Все вместе перевязать лентой.
- Упаковать в рукав старого ненужного свитера, рубашки, перевязав горлышко тесьмой, лентой. Разумеется, одежда должна быть чистой и выстиранной.
- Завернуть в красивый шарф, платок. Получится подарок «два в одном».
Такая упаковка выглядит очень мило и «уютно», по-домашнему.
Подарки для женщин – вечная головная боль для мужчин. Альтернативой мучительным сомнениям и раздумьям может стать бутылка вина. Ее уместно преподнести по самым разным поводам.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А вы как относитесь к идее подарить девушке бутылку вина? Приходилось делать или получать такой подарок? Какова была реакция?