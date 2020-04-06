Я давно и безнадежно женат. Но мой холостой знакомый попросил меня составить «памятку», как выбрать вино для девушки. Конечно, если вы давно знакомы, то проблемы нет – все действо займет у вас секунд 30, не считая дороги до магазина и стояния в кассе.

А если вы только-только познакомились? Тут сложнее… Ну что ж, делюсь с вами своими знаниями.

Бутылка качественного алкоголя – практически универсальный подарок. И если мужчинам традиционно преподносят крепкие напитки, то девушке, если она не убежденная трезвенница, вполне уместно подарить бутылку хорошего вина. Но именно хорошего. А для этого нужно знать, как его выбрать.

Какое вино предпочитают девушки

Бургундское шардоне (Macon-Villages Joseph Drouhin, Chardonnay Bourgogne AOC Lugny L’Aurore, Samuel Billaud Bourgogne d’Or Chardonnay). Очень тонкое и «изящное» вино, элегантное и праздничное, но «универсальное» в том, что касается повода.

Шабли (Chablis AOC Maison Olivier Tricon, Chablis Vieilles Vignes, Jean-Marc Brocard, Chablis Domaine Herve Azo). Действительно «девичье», очень нежное вино с романтичным яблочно-грушевым ароматом, послевкусием цитрусов и белого перца.

Вина из Кот д’Ор, апелласьоны Пюлиньи-Монтраше, Мерсо, Шассань-Монтраше (Frederic Magnien Meursault Coeur de Roches, Jaffelin Meursault AOC, Meursault Les Clous, Bouchard Pere & Fils). Очень престижный напиток со своим шармом. Выделяется богатым оттенком спелых фруктов (персиков, груш), цветочно-пряным ароматом с нотками дуба.

Яркие белые вина: рислинг, гевюрцтраминер (Esse Gewurztraminer, Nik Weis Urban Riesling, Diel Burg Layen Riesling). Они ценятся за очень сложный аромат (цитрусы, специи, белый перец, тропические фрукты) и при этом некоторую «легкомысленность».

Разумеется, в идеале нужно выяснить вкусы девушки заранее, чтобы точно не ошибиться с выбором. Однако, если она по-настоящему хорошо разбирается в алкоголе, она, несомненно, оценит следующие варианты:

В общем, если учитывать, что девушки – это, в большинстве своем натуры романтичные и чувственные (хотя бы в глубине души), то, выбирая подарок, стоит отказаться от терпких и насыщенных, «густых» красных вин и обратить внимание на более деликатные белые непродолжительной выдержки или вообще без нее.

Выбирая между белым и красным вином для девушки, если ее вкусы доподлинно неизвестны, стоит предпочесть первый вариант.

На что обратить внимание при выборе вина для девушки

Этикетка. Она не должна быть очень яркой, броской и вычурной. Однако полиграфия у качественного вина всегда безупречна. Однозначно настораживают потеки, потертости, неровно ложащиеся цвета, нечеткие буквы.

Акцизная марка. Ее наличие строго обязательно. Официальные приложения для смартфонов позволяют проверить подлинность бутылки, прямо тут, у прилавка.

Бутылка. Должна быть симметричной по форме, однородного цвета. Наличие выемки на дне – положительный признак.

Цвет. Белые вина с увеличением срока выдержки темнеют, красные – светлеют. Напиток не должен быть мутным, исключается любая взвесь на дне.

Само собой разумеется, что дарить нужно только качественный алкоголь. Выбирая бутылку вина для девушки, обращают внимание на следующие нюансы:

Чтобы не потеряться в ассортименте, не зная точно, что вам нужно, лучше спросить совета у консультанта в магазине.

Важно! Еще нужно внимательно изучить информацию на этикетке. Тем, кто не особенно хорошо разбирается в винах, лучше прибегнуть к помощи консультантов. Они же могут помочь с окончательным выбором.

Сухое, полусухое или полусладкое

Замечено, что молодые девушки отдают предпочтение полусладкому вину, пьют его и в том числе, когда оно не совсем подходит к определенному блюду, и даже когда совсем не подходит.

Умение ценить не только сладость напитка, а еще и нюансы вкуса, нотки аромата полусухого и сухого вина приходит с опытом многочисленных «дегустаций».

Например, то же «Божоле», юная девушка, скорее всего, пренебрежительно обзовет «кислятиной». А вот женщина постарше – вполне его оценит.

Вкусовые рецепторы тоже надо тренировать – умение ценить нюансы вкуса и аромата вин приходит после многочисленных дегустаций.

Как красиво упаковать вино в подарок для девушки

Завернуть в упаковочную бумагу, перевязать горлышко лентой, верхний край бумаги нарезать на тонкие полоски, превращая в бахрому, или завить ножницами – тогда это будет серпантин. Использовать два куска гофрированной бумаги – одним обернуть саму бутылку, вторым – горлышко. «Стык» замаскировать лентой, декоративной тесьмой. Превратить ее в «букет». Неплотно обернуть бутылку бумагой, оставшееся пространство заполнить цветами, декоративной зеленью. Все вместе перевязать лентой. Упаковать в рукав старого ненужного свитера, рубашки, перевязав горлышко тесьмой, лентой. Разумеется, одежда должна быть чистой и выстиранной. Завернуть в красивый шарф, платок. Получится подарок «два в одном».

Как можно красиво и оригинально упаковать купленную для девушки бутылку вина:

Такая упаковка выглядит очень мило и «уютно», по-домашнему.

Подарки для женщин – вечная головная боль для мужчин. Альтернативой мучительным сомнениям и раздумьям может стать бутылка вина. Ее уместно преподнести по самым разным поводам.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы как относитесь к идее подарить девушке бутылку вина? Приходилось делать или получать такой подарок? Какова была реакция?