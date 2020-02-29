Какое вино привезти из Италии в подарок маме и как разобраться в аббревиатурах категорий

Моя подруга, которая недавно вышла замуж, уехала в свадебное путешествие в Италию, и так как родной мамы у нее нет, но появилась свекровь, позвонила мне с вопросом «какое вино из Италии я бы привез своей маме?». Я не стал отвечать ей сразу, а помог разобраться в многообразии итальянских вин.

Какие марки вина есть в Италии

Италия обладает всеми необходимыми условиями для выращивания качественного винограда и изготовления хороших вин на его основе, что стало особенностью этой страны. Выбрать вино среди многообразия марок не просто, но все не так страшно. Для начала нужно разобраться в них.

Все вина Италии, как и других стран, делятся на красные, белые, розовые. Цвет вина зависит исключительно от сорта и приготовления. Например, белое вино готовят из винограда без кожи, а красное вместе с ней. Вино может быть игристым и тихим.

Кроме того вина бывают, по содержанию сахара сухими, полусухими, полусладкими, десертными.

Уже кажется сложным, но основное правило – напиток должен нравится конкретному человеку. Сомелье и люди, разбирающиеся в винах, отдают предпочтение сухим и полусухим винам, так как они наиболее полно раскрывают аромат и вкус.

На этикетках итальянских вин можно встретить такие надписи:

Classico – классическое вино с указанным географическим наименованием места производства.

Riserva – то же что и первое, только выдержанное.

Superiore – вино отличающееся особенно высоким содержанием алкоголя.

Vendemmia Tardiva – вино, изготовленное из поздних сортов винограда, прошедшего процесс ферментации.

Акцизные вина и их расшифровки

VdT – столовые вина, привычные нам. Бывают из смешанных и одиночных сортов винограда, в том числе из разных регионов. Без указания географического наименования.

IGT – вино изготавливаемое по более строгим законам, которые контролируются государством. Обязательно указание местности изготовления. Допускается смешивание винограда и добавление сырья из другого региона, но не более 25%.

DOC – также строго контролируемое государством производство вина, которое изготавливается из винограда исключительно произрастающего только в указанной местности. Является более ароматным и насыщенным, чем предыдущие два.

DOCG – уникальные вина, достойные наград, участвующие в ежегодных выставках и отличающиеся определенными вкусовыми качествами и цветовыми характеристиками.

На акцизных марках также есть сокращенные обозначения, которые значат:

Если вино относится к последним двум категориям, то это не гарантирует, что оно идеально подойдет, поэтому не стоит переплачивать, ведь достойные вина можно найти и в первых двух категориях. Многое зависит от региона, где произрастает виноград и изготавливается вино.

В каких регионах Италии выпускают самое лучшее вино

В Италии множество винодельческих регионов. Лучшие вина Италии выпускают в следующих регионах.

В этом регионе выпускаются самые знаменитые вина Италии, которые сравнимы только с французскими. Это Alicante (Аликанте), Pinot noir (Пино нуар), Vermentino (Верментино), Chianti (Кьянти).

Большинство вин этого региона красные. Есть также изготовленные по особой, нетрадиционной технологии — Vigorello (Вигорелло), Summus (Суммус).

Регион, ставший родиной известных сортов вин, относящихся к категории DOC — Valpolicello (Вальполичелло), Prosecco (Просекко). Преобладают марочные вина, с высокой стоимостью и отменным качеством.

Родина особого сорта винограда Moscato d Asti (Москато дэ асти), на основе которого изготавливается множество широко известных игристых вин. Они становятся обладателями большого количества наград из года в год. Кроме того, вина на основе этого сорта отличаются небольшой крепостью и отменными вкусовыми характеристиками.

Регион часто сравнивают с Бургундией во Франции благодаря его природным условиям и сырью, которое обладает отменным качеством.

Здесь выпускаются привычные классические вина, такие как Каберне Совиньон (Cabernet Sauvignon), Мерло (Merlo), Шардоне (Shardonay), Сира (Sirah).

Но изюминкой сицилийских вин является вина Marsala (Марсала). Это крепленные вина, отличающиеся насыщенным цветом, ароматом и вкусовыми качествами, которыми могут похвастаться только коллекционные напитки.

Ответ на вопрос, какое вино выбрать, красное или белое, зависит от вкуса и бюджета. Красные вина, за исключением белой Марсалы, как правило намного дороже, поэтому тем, у кого бюджет ограничен можно остановить свой выбор на белых сортах Шардоне, Мускат Асти, Аликанте.

Ценителям лучше остановиться на красных винах, таких как Вальполичелло, Кьянти.

Какое вино лучше привезти в подарок маме из Италии

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Чтобы выбрать вино для конкретного человека нужно хотя бы немного знать его вкусы. Мама мужа у моей подруги женщина элегантная, любящая дорогие селекционные парфюмы, значит важной характеристикой вина для нее будет то, как оно раскрывается. Это можно найти только в таких сортах как Вальполичелло и Марсала, возможно Кьянти, но из категории DOC.В результате подруга после моего рассказа из Италии привезла 2 бутылки вина — Вальполичелло маме, а Марсалу себе. А какое вино из итальянских предпочитаете вы?