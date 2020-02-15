Моя жена не так давно поменяла работу. Коллектив ей очень понравился: молодые, общительные. Да и начальство адекватное. Мечта, а не работа. И не успела она прийти, как началась подготовка к корпоративу, посвященному дню образования компании. Моя супруга решила проявить инициативу и предложила взять на себя закупку алкоголя.

Естественно, что с этим вопросом она пришла ко мне, так как сама в нем не разбирается. Я помог ей составить алко-меню для вечеринки с коллегами, а заодно решил и с вами поделиться некоторыми тонкостями в выборе алкоголя для распития с коллегами.

Какой алкоголь лучше выбрать для встреч с коллегами

Если вы решили устроить вечеринку в неформальной обстановке или собраться с коллегами в ресторане (если правила заведения позволяют принести спиртное с собой), обязательно встанет вопрос, какой алкоголь пить. Я советую в первую очередь ориентироваться на предпочтения коллег. Можно узнать заранее, кто какие напитки любит, после чего закупать алкоголь.

Также большое значение имеет место, повод и предполагаемое меню. Если вы планируете выезд на природу с шашлыками, то вполне уместны будут водка или пиво. В ресторане можно заказать бутылочку хорошего вина, опытные сотрудники всегда посоветуют наиболее подходящий вариант.

Если вы пригласили коллег в бар или на домашнюю вечеринку, отлично подойдут виски, коньяк, текила и разнообразные коктейли.

Крепкий алкоголь

Традиционный выбор любителей крепкого алкоголя — это водка, виски, ром, текила, джин, коньяк. Я считаю, что при организации неформальных встреч с коллегами не стоит покупать какие-то экзотические напитки (кальвадос, шнапс, саке). Ведь не все их любят, а некоторые могут и побояться их попробовать.

Водка - самый популярный алкогольный напиток на разного рода вечеринках благодаря демократичной цене. Главное, при покупке этого алкоголя - не экономить на качестве. Пьют водку из маленьких стопок, хорошо охлажденной. Я рекомендую остановить свой выбор таких марках, как «Мягков», «Столичная», «Белочка».

Коньяк - этот благородный алкоголь с бархатистым вкусом. Он не менее популярен в нашей стране. Производится из виноградного сока. Правильно пить коньяк из глубоких бокалов, предварительно согрев его в ладонях. Для корпоративных встреч выбирайте хорошие, проверенные марки (например, Hennessy (Хеннесси), Martell (Мартель), Арарат).

Виски - напиток для ценителей хорошего алкоголя. Этот благородный напиток отлично подходит для неформальных встреч с коллегами. Правильное время для него - вечер. Алкоголь пьют из толстостенных бокалов, перед подачей виски нужно немного охладить. Хорошие марки - Jack Daniels (Джек Дениелс), White Horse(Уайт Хорс), Jameson (Джеймсон).

Ром — крепкий алкогольный напиток, ассоциирующийся с морскими пиратами, просоленными водами всех океанов. Бутылочку хорошего темного или светлого рома (например, Saint James (Сент-Джеймс), Bacardi (Бакарди)) обязательно оценят по достоинству ваши коллеги.

Слабый алкоголь

Пиво — напиток, любимый миллионами людей во всем мире, в том числе и в нашей стране. Оно отлично подойдет для вечеринки в спортбаре, на природе или дома. Существует множество сортов этого напитка: светлое и темное, фильтрованное и нефильтрованное пиво, эксклюзивные сорта пива (Engel (Энгель), Schlenkerla (Шленкерла) и другие. В выборе стоит руководствоваться только личными предпочтениями.

Белое вино универсально и будет уместно на любом празднике - от романтичного вечера до посиделок с коллегами. Оно отличается бодрящей свежестью и мягким фруктовым послевкусием. Однако, во избежание тяжелого похмелья, выбирайте хорошие, качественные белые вина (например, Pinot Grigio (Пино Гриджо), Soave (Соаве), Graves (Грав)).

Красные вина – короли вин, обладают насыщенным ароматом и ярким вкусом. Все разновидности красного вина производятся из черно-синих и красных сортов винограда. Выбирая алкоголь для неформальных встреч с коллегами, обратите внимание на хорошие марки сухих или полусухих красных вин - Amarone (Амароне), Barbera (Барбера), Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон) и другие.

Игристые вина – обязательный атрибут не только новогоднего корпоратива, но и любого официального мероприятия с коллегами. Для вечеринки лучше покупать сладкое или полусладкое (например, «Российское шампанское»). Брют (например, «Новый Свет») обычно пользуется спросом у малого круга любителей.

Коктейли

Пина колада - микс из белого рома, кокосового молока, ананасового сока и сливок. Свежий, сладкий, бархатистый вкус этого коктейля будет оценен по достоинству. Дайкири - коктейль из светлого рома и сока лайма и сахара. Коктейль чрезвычайно популярен и любим в барах всего мира из-за мягкого освежающего вкуса. Голубая лагуна - экзотический микс из водки, ликера “Blue Curacao”, сока лимона и содовой заметно поднимет настроение любой компании. Клубничный мохито - сладкий, некрепкий коктейль с мятными нотками прекрасно освежает.

Коктейли - отличной выбор для вечеринки в баре. Коктейльная карта различных заведений отличается большим разнообразием и всегда можно выбрать напиток по своему вкусу. Например:

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Какие бы напитки вы не выбрали, главное правило вечеринок с коллегами - умеренность с алкоголем. Как говориться, с этими людьми вам еще работать. А какой алкоголь принято пить в вашем рабочем коллективе?