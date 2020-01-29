Буквально на днях случилась со мной неприятность. Почувствовал себя плохо: температура поднялась высоченная, сбить ее у меня никак не получалось. Хотел в поликлинику обратиться, да на часах уже 22 было.

Не работала она, а до утра ждать с такой температурой что-то страшно мне стало. И вызвал я скорую помощь. Приехала ко мне бригада: мужчина-врач и приятная девушка медсестра (или фельдшер, не знаю, как правильно).

Удивили они меня. Были предельно вежливы, корректны, приветливы. А я же помню, что «в этих ваших интернетах» читал, что в скорой все поголовно хамы и лечить не умеют.

А мои спасители быстренько мне какой-то укол сделали, подождали, пока температура падать начнет, сказали обратиться к участковому терапевту и были таковы. Даже поблагодарить не успел.

На следующий день я об этом пожалел. Захотелось мне отблагодарить их, приятное сделать, что бы ребята знали, что их работа очень важная и люди ее ценят. Чем благодарить? Почему-то захотелось мне алкоголем. Решил посмотреть в интернете, что особенного можно подарить, но набрел на закон от правительства.

Можно ли подарить алкоголь врачу в качестве благодарности

Оказывается в конце 2018 года вышел закон, что нельзя дарить подарки врачам дороже 3000 рублей. Но до этой суммы можно выбрать любой презент. Прямого запрета на благодарность медикам в виде алкоголя в законе нет.

Как поступить? Искать этот подарочный алкоголь стоимостью до 3000, чтобы не подставить хорошего врача под статью своей благодарностью.

Да только в экипаже скорой их двое было, врач и медсестра, которая укол ставила. Поблагодарю двоих решил я и стал искать кому что подарить.

Какой алкоголь выбрать для мужчины врача

Водка. Ее, как мне кажется, дарить можно либо дорогую, либо в красивой подарочной упаковке и точно быть уверенным в качестве. Например, Mamont (Мамонт), Beluga Transatlantic (Белуга Трансатлантик). Коньяк. Здесь все просто - чем больше звёзд, тем дороже, главное не нарваться на фальсификат. Коньяк и в кофе хорош, и в качестве согревающего 50 грамм холодным вечером прекрасны. В пределах 3000 рублей можно найти: Camus VS (Камю ВиЭс), Courvoirsier VS (Курвуазье ВиЭс). Виски. Тут посложнее - чем дешевле, тем больше вероятность того, что там будет спиртной напиток с ароматизатором. Поэтому я советую подарить Jameson (Джемесон), Jack Daniels (Джек Дэниэлс) в бутылке небольшого объема, чтобы уложиться в разрешенную законом сумму. Текила. Остановил я свой выбор на ней. Это и кактусовая водка, как ее называют, и необычный напиток с крепостью 40%. Выбрал Olmeca Blanco (Ольмека Бланко), но в той же ценовой категории можно найти текилу от производителя Sauza (Сауза). Но у моей Ольмеки бутылка очень красивая.

Врач мой - мужчина серьезный. Ну не представляю я его пьющим ликерчик какой или настоечку. Нужен серьезный напиток.

Важно: некоторые виды виски, например, William Lawsons, по сути являются спиртными напитками на основе виски.

Какой алкоголь выбрать для женщины врача

Ликер. Их великое множество. Ягодные, например, Tosca (Тоска) и сливочные, например, Bayley (Бейлиз) вполне подходят по цене. Важно помнить, что с ними как с виски, чем дешевле, тем больше спирта и красителей. Вермут. Сладкое пряное вино различных цветов. Я бы посоветовал Martini (Мартини) и Cinzano (Чинзано). Игристые вина. Не стоит путать с шампанским. Игристое — совсем другой напиток. Здесь есть из чего выбрать и по содержанию сахара, и по цвету, и по цене. Я остановил свой выбор для медсестры на Asti Mondoro (Асти Мондоро) за красивую бутылку с винтажным дизайном.

Моя медсестра-спасительница была совсем молоденькой, симпатичной девушкой, а укол ставила совсем не больно. Ну не могу я подарить ей бутылку водки. Поэтому выбирал из таких напитков:

Хорошему врачу за его золотые руки всегда надо спасибо говорить.

Как правильно дарить алкоголь врачам

Важно: доктор может отказаться от подарка, в таком случае лучше не навязывать свой презент, а просто искренне поблагодарить. Не стоит оставлять пакеты в кабинете или возле дверей.

Дальше вопрос возник, как дарить? Не принесёшь же в пакете-маечке из магазина благодарность. Да и в закрытом пакете бумажном могут не взять - мало ли что им пациент принёс, может и работы лишиться за такой подарок можно.Я оформил мои подарки в корзине подарочной под прозрачной пленкой, добавил шоколадные конфеты и получилось красиво, открыто, а главное искренне.

Подарок-то я выбрал и упаковал. Но возник вопрос: а как найти тех самых врача и медсестру со скорой. Оказалось, достаточно просто. В интернете нашел телефон подстанции «Скорой помощи» своего района, позвонил, узнал фамилии моих спасителей и дату, когда они будут на смене. В указанный день приехал и вручил подарки.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Поблагодарил своих спасителей и легче стало, что хорошее дело сделал. А чем вы благодарите врачей?