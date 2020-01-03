Баня бывает русской, финской, турецкой, римской и каждая, имеет свои особенности, национальные черты и характеристики.

В понимании европейца, баня – место для приема водных процедур. А вот в национальной русской культуре посещение бани – это «священное действо».

Кто не помнит фильм «Ирония судьбы», где именно из-за не правильного сочетания бани и алкоголя случилось то, что случилось? Мы с друзьями часто ходим в баню, да и традиция 31 декабря собираться в бане у нас тоже есть.

Но таких последствий, как в фильме, нам всегда удавалось избегать. Почему? Да просто голову включаем. И сегодня я поделюсь своим многолетним опытом с вами.

Почему алкоголь не рекомендуется пить в бане

«Там, где баня, там и водка» - так гласит старая русская поговорка. Почему-то никто не употребляет вино или водку в процессе мытья в душе. Нормальный человек вряд ли будет употреблять спиртные напитки во время процедуры массажа.

А вот баня является практически синонимом алкогольным напиткам. Конечно, баня – не массажный кабинет, в котором можно получить замечание по поводу пусть легкого, но алкогольного запаха. Однако, существуют объективные причины, по которым пить в бане не стоит:

алкоголь снижает внимание и существует опасность получить травму, поскользнувшись на мокром банном полу;

прием спиртного учащает сердцебиение и повышает давление. Такое состояние организма при посещении парилки с высокой температурой может привести к печальным, даже летальным последствиям.

Если баня общественная, а не личная, то пить алкоголь в ней вообще запрещено – к алкогольному опьянению может добавиться еще и штраф за распитие спиртного.

Через сколько времени после бани можно пить алкоголь

Так, температура в парилке русской бане, достигает 70 градусов при влажности 90%, а для финской сауны, при влажности 15%, 100 градусов не является пределом. Естественно, для организма подобный режим является пусть приятным, но все же серьезным испытанием.

Банные процедуры в своем классическом для русского человека, понимания, это не только мытье. Баня – это, прежде всего парилка. Из-за этого нагрузка на организм человека резко возрастает.Расширение сосудов головного мозга, работа внутренних органов в экстремальном режиме – налицо все симптомы тяжелой физической нагрузки.

Если провести аналогию между выпивкой после бани и приемом пищи после активной физической нагрузки, то следует вывод: употреблять алкоголь можно через полтора – два часа после бани, когда организм уже остынет, работа внутренних органов нормализуется, а состояние сосудов придет в норму.

Какой алкоголь нельзя пить в бане

Первое правило: нельзя начинать выпивать пить сразу после выхода из парилки – организм должен остыть.

Не стоит пить действительно крепкие спиртные напитки: ром, арманьяк или виски. Крепкий, от 45% алкоголь продолжит процесс обезвоживания организма, запущенный в бане.

Не надо употреблять шампанское – жажду Вы не утолите, а переносимый пузырьками газа спирт моментально будет впитываться в кровь.

Не рекомендуется пить очень холодные, ледяные напитки – они повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Алкогольные напитки, которые можно пить в бане

Опыт русской традиции показывает: пить в бане нельзя, но можно выпить после бани. Так, русский генералиссимус А.В. Суворов, который вел аскетический образ жизни и был приверженцем здоровых привычек, говорил своим «чудо-богатырям»: «После бани, хоть рубаху продай, но рюмку выпей».

Действительно, рюмка «Талки» или «Русской эскадры» для здорового организма допустимы. Не нанесет урона и пиво. Бокал «Балтики», «Жигулевского» или «Имперского стандарта» при правильном употреблении поможет восстановить водный баланс и поднять настроение.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!

Что пить в бане, а что после ее посещения – вопрос личного выбора, собственного ума и здравого смысла.

Я не зря не написал в этой статье про вино после бани, потому что однозначного ответа у меня нет. А как Вы думаете, вино – приемлемый напиток для русской бани?