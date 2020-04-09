Какой самогонный аппарат выбрать любителю и законно ли использовать его дома?

Дед гнал, баба гнала, а раз вы попали на эту страницу моего блога, значит тоже решили заняться приготовлением домашнего самогона. Крепкий, чистый как слеза, напиток никогда не будет лишним на столе. Особенно, если вы гостеприимный и радушный человек. Поэтому далее я расскажу, как правильно выбрать подходящий самогонный аппарат и раскрою законодательные “секреты” самогоноварения.

Что такое самогонный аппарат

дистиллятора;

пароотводной трубки;

змеевика с водяным охлаждением.

Прародителем самогонного аппарата является сосуд для дистилляции воды. На его основе и была изготовлена современная конструкция для изготовления спиртного. Она состоит из:

Домашний дистиллятор отличается от промышленного только размером. Ректификационная колонна в нем выполняет функцию разделения жидких смесей на фракции, а именно раствора сахара и дрожжей на спирт и воду. В результате можно получить продукт крепостью до 96 градусов.

Интересный факт! На территории Руси самогоноварение приобрело всенародное значение в 15 веке, после освобождения из-под ига Золотой орды. Конструкция для приготовления была примитивной, зато авторских рецептов насчитывалось множество.

Законно ли в современной России гнать дома самогон

Русскому человеку неоднократно запрещали производство и продажу спиртного. Лишь во времена СССР было проведено целых пять антиалкогольных кампаний. Сейчас же самогоноварение - целый пласт культуры. “Горячительным” хобби занимаются исключительно гурманы. Законно ли это?

С 1999 года Уголовный и Административный кодекс Российской Федерации не предусматривает наказания за самогоноварение. Поэтому изготовление алкоголя для собственных нужд полностью легально.

Друзьям или знакомым продукт домашнего производства можно предоставить только на дегустацию в качестве презента. За продажу самогона предусмотрен административный штраф.

Сколько стоят самогонные аппараты в России

Купить самогонный аппарат в России не представляет вообще никакой сложности. В гипермаркетах, крупных магазинах бытовой техники или специализированных компаний по продаже оборудования для виноделов и самогонщиков ассортимент необходимого инвентаря зашкаливает. Стоимость варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей (но есть и дороже).

Цена зависит от нескольких факторов:

типа аппарата;

объема перерабатываемой жидкости за раз;

производителя;

материала (дорогие - из нержавеющей стали);

наличия дополнительных функций и насадок (например, встроенного термометра или насадки Панченкова).

Какой самогонный аппарат лучше выбрать

Совет! Конструкцию удобнее всего размещать между вытяжкой и плитой.

Самый лучший самогонный аппарат - подходящий под ваши потребности. Для этого вы должны понимать, какой источник нагрева будете использовать, есть ли поблизости источник воды, где будет располагаться “варочная”.Так, если водопровод подведен к дому или вы житель квартиры, то для перегонки подойдет любой тип устройства. Если же жидкость придется менять вручную, то рекомендуют выбрать непроточный самогонный аппарат. Да, это идеальное дачное решение!

Далее выбираем по способу нагрева. Для электрических и газовых плит подходит аппарат с перегонным кубом из любого материала. Но во многих современных квартирах стоят индукционные плиты. В этом случае стоит присмотреться к конструкциям с ферромагнитным дном, совместимым с индукционкой.

Тем, кто планирует готовить дома не только самогон, стоит присмотреться к бражным колоннам или ректификаторам. Они предназначены для получения спиртного максимальной крепости.

Рекомендация! В домашних условиях получается отличный абсент, текила и даже коньяк.

Выбор самогонного аппарата зависит от ваших целей, опыта и бюджета. Вот основные критерии и лучшие варианты.

Критерии выбора

Объём перегонного куба – от 10 до 50 литров (чем больше, тем реже нужно гнать).

– от 10 до 50 литров (чем больше, тем реже нужно гнать). Материал – нержавеющая сталь (AISI 304/316) или медь (лучший вариант для фруктовых дистиллятов).

– нержавеющая сталь (AISI 304/316) или медь (лучший вариант для фруктовых дистиллятов). Тип охлаждения – прямоточный (дешевле) или змеевиковый (эффективнее).

– прямоточный (дешевле) или змеевиковый (эффективнее). Дополнительные функции – термометр, клапан избыточного давления, сухопарник, царга, ректификационная колонна.

– термометр, клапан избыточного давления, сухопарник, царга, ректификационная колонна. Автоматизация – Wi-Fi управление (как в OptiSam S3) или механический контроль.

Лучшие варианты

Для начинающих (бюджетные, простые модели)

Финляндия (12–30 л) – недорогая модель из нержавеющей стали с хорошей сборкой.

(12–30 л) – недорогая модель из нержавеющей стали с хорошей сборкой. Добрый Жар (с сухопарником) – проверенный вариант для классического самогона.

Для опытных пользователей (качественные аппараты с ректификацией)

Гермес с царгой – позволяет получать спирт высокой очистки (до 96%).

– позволяет получать спирт высокой очистки (до 96%). Luxstahl с РПН (регулируемый поток пара) – профессиональный уровень.

Премиум-класс (умные и многофункциональные модели)

OptiSam S3 (с Wi-Fi) – автоматизированное управление и контроль через приложение.

– автоматизированное управление и контроль через приложение. Медный король (медный куб) – идеален для производства виски, коньяка, рома.

Какой аппарат выбрать под конкретные задачи?

Для водки и сахарного самогона – подойдут Гермес или Финляндия (с сухопарником).

Для фруктовых дистиллятов (кальвадос, чача) – лучше выбрать медный аппарат или Luxstahl .

Для высокоочищенного спирта (для настоек) – потребуется ректификационная колонна .

Для удобства и автоматизации – OptiSam S3 (если бюджет позволяет).

На что обратить внимание при выборе?

Безопасность – наличие клапана сброса давления и качественных прокладок.

– наличие клапана сброса давления и качественных прокладок. Легкость очистки – разборная конструкция упрощает уход за аппаратом.

– разборная конструкция упрощает уход за аппаратом. Сертификация – лучше покупать у проверенных производителей.

Итоги