Прикупил я на выходных бутылочку коньяка. Решил с женой посидеть перед телевизором с бокалом этого напитка. Но супруга моя не любит коньяк, поэтому я решил устроить коктейльную вечеринку.

Купил несколько видов сока и весь вечер удивлял жену новыми сочетаниями. Сегодня поделюсь и с вами своими знаниями о миксах золотистого алкоголя и соков.

С каким соком можно смешивать коньяк

Ценители знают, что крепкий алкогольный напиток, именуемый cognac (коньяк) производят из виноградного сока по особой технологии.

Поэтому коньячные спирты получаются необыкновенно ароматные и богатые во вкусе. Французы закрепили традицию употребления коньяка в качестве дижестива в сочетании с тремя “С”: chocolat, cafe, cigare (шоколад, кофе, сигара).

Но время внесло свои коррективы и во всем мире все чаще коньяк является основным составляющим еще одного “С”: cocktail - коктейля, напитка, получаемого путем смешивания нескольких компонентов.

Если вы все еще задаетесь вопросом, не будет ли кощунством смешивать коньяк длительной выдержки с простым соком? То прислушайтесь к мнению эксперта. Ведь сам Морис Ришар Хеннеси не прочь отведать коктейль на основе конька и свежевыжатого апельсинового сока.

Благородный алкоголь можно оттенить и разнообразить также другими соками, такими как:

яблочный;

вишневый;

гранатовый;

абрикосовый;

виноградный;

малиновый;

лимонный.

И это только традиционные для наших широт соки. А ведь есть еще и экзотические - манговый, банановый, ананасовый, грейфрутовый, и наконец, лаймовый.

Если есть в арсенале отменный коньяк, то проявив фантазию, можно угодить всем: поклонникам классики и жаждущим новизны. Прелесть в том, что всякий раз получается субстанция требуемой крепости с новыми вкусовыми нотами.

С какими соками не рекомендуют смешивать коньяк

Чтобы найти идеальное сочетание - нужно экспериментировать, ведь восприятие вкуса всегда индивидуально. Пословица о том, что на вкус и цвет товарищей нет, все еще актуальна.

Наверное, не стоит смешивать коньяк только с фрешем из микса овощей, таких как свекла, сельдерей, морковь или тыква. Хотя есть любители коктейля “Кровавая Мери” на коньяке и томатном соке.

Однозначно можно сказать одно, не стоит изысканный алкоголь портить пакетированным соком, содержащим искусственные добавки и консерванты. Идеально, если это будет свежевыжатый продукт.

Как правильно определить пропорции сока и коньяка в коктейле

Если в основе коктейля всего две составляющие: хороший коньяк и фруктовый сок, то пропорции рассчитать очень просто.

Хотите получить ароматный в меру крепкий лонг-дринк - добавьте к одной части коньяка 2-3-4 части предпочитаемого сока. Понятно, что чем меньше сока, тем выше крепость напитка. И наоборот.

Если вы предпочитаете шоты (коктейли на один глоток), то лучше взять 1 часть коньяка и 1 часть сока.

Делая в первый раз коктейль - доверьтесь проверенному рецепту. А коррективы внести успеете всегда!

5 лучших рецептов коктейлей с коньяком и соком

Поделюсь рецептами коктейлей, которые произвели на меня приятное впечатление.

Гранатовый сок придает коньяку кисло-сладкий, терпкий, освежающий вкус. Состав и приготовления не сложны:

коньяк (например, «Арарат»)- 50 мл;

мартини - 30 мл;

гранатовый сок - 30 мл;

колотый лед.

Все ингредиенты нужно смешать и готово.

В холодный зимний вечер на дружескую вечеринку можно приготовить согревающий тело и душу интересный напиток - “Яблочный пунш” по такому рецепту:

Смешиваете 1 литр качественного яблочного сока и 125 мл коньяка. Добавляете, ориентируясь на собственные вкусовые предпочтения, коричневый тростниковый сахар, обладающий приятным карамельным вкусом. Разливаете по стаканам и дегустируете.

Ароматный янтарно-медовый абрикосовый сок в сочетании с золотистым коньяком - потрясающий коктейль “Абрикосовый рай”. Попробуйте - не пожалеете:

Смешиваем 35 мл коньяка (например, «Ной»), 40 мл абрикосового сока, 30 мл любого абрикосового ликера и 25 мл белого сухого вина, например, Antica Contada Pinit Grigio (Антика Контада Пино Гриджио) Наполняем бокалы, добавляем лед и пробуем.

Я люблю и еще один коктейль, носящий гордое имя “Александр”. Он готовится на основе вишневого сока. Для его приготовления понадобится по 30 мл коньяка, вишневого сока и сливок, 10 мл сахарного сиропа. Все ингредиенты смешать и наполнить коктейльный фужер на тонкой высокой ножке.

Для начала застолья я рекомендую легкий с нежным тонким ароматом коктейль удачно сочетающий коньяк и сок лайма. Налейте в шейкер 50 мл коньяка (например, «Старейшина»), 30 мл сока лайма, 10 мл сиропа Гренадин, получаемого из зерен граната. Смешайте и подайте в высоких бокалах для шампанского.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Чтобы создать авторский коктейль, который станет семейным рецептом, передающимся из поколения в поколение, нужно немного: янтарный ароматный напиток и немного фантазии. Согласны, что любая традиция начинается со смелого эксперимента? Какие коктейли с коньяком и соком любите вы?