Попивая прохладную водичку утром прямо из носика чайника, я понял, что не все соки одинаково полезны. Вчера был персиковый с водкой.

Решил разобраться в том, почему не всеми соками можно запивать и разбавлять крепкие алкогольные напитки. Запивать водку соками придумали для того, чтобы она не обжигала так сильно, в желудке усваивалась лучше, да и, в целом, для улучшения вкуса.

В коктейли водку добавляют, потому что она не имеет постороннего аромата и вкуса. Какие коктейли на основе водки и сока пить, чтобы потом не было мучительно больно за прожитый накануне вечер?

Для того, чтобы это понять, нужно по порядку ответить на несколько вопросов.

Какие есть разновидности коктейлей с водкой и соком

Для начала разберемся какие коктейли есть с водкой.

1. Шоты или коктейли малого объема, которые пьются залпом. Например: Алеша, который делают из водки и грейпфрутового сока в равных долях.

Лонг-дринки или красивые коктейли, которые можно долго потягивать через трубочку. Например, Отвертка, состоящая из апельсинового сока (100 мл) и водки (50 мл). Смешанные или коктейли, в которых, помимо водки и сока, могут быть добавлены другие алкогольные ингредиенты и ликеры в небольшом количестве. К такому коктейлю можно отнести Голубую лагуну, в которой 50 мл водки смешано с 50 мл ананасового сока и добавлен ликер Blue Curacao (Блю Курасао). Какой сок лучше взять для коктейлей с водкой Для того, чтобы понять какой сок лучше смешивать с водкой, нужно рассмотреть, как каждый из них ведет себя при взаимодействии с алкоголем.

Ананасовый. Коктейли на основе этого сока прекрасно подойдут тем, кто следит за своей фигурой, так как ананасовый сок сжигает лишние калории, а с водкой еще и не должен вызвать похмелья, если употреблять его в нормальном количестве, т.е. пару коктейлей, не больше. Апельсиновый. Очень противоречивый сок. Если запивать им водку без закуски, то можно вызвать неплохое такое расстройство желудка, так как он сам по себе плохо влияет на состояние желудочно-кишечного тракта из-за высокой кислотности, а тут еще и алкоголь. Если апельсиновый сок входит в состав коктейля, то желательно, чтобы этот напиток был не первым за вечер и не на пустой желудок. Клюквенный. Добавленный в коктейли лонг-дринки вместе с ананасовым и апельсиновым соком придает кислинку. Вкусный и не несет в себе отрицательного воздействия на организм в малых количествах. Запивать им водку не стоит. Опять же из-за высокой кислотности. Яблочный. Идеален для приготовления коктейлей. Достаточно смешать 150 мл. сока и 50 мл. водки. Такой напиток легко пьется, так как водка в нем практически не чувствуется. Вишневый. Это коварный сок. Пьется с водкой очень легко, но благодаря тому, что замедляет расщепление алкоголя, может привести к сильному алкогольному отравлению или похмелью, потому что в нем очень много сахара. Томатный. Один из самых популярных соков для смешивания с водкой. Сок и закуска в одном. Его можно пить весь вечер и в коктейле, и в качестве дополнения, и не бояться последствий. Главное соблюдать всего одно правило — томатный сок пьют только охлажденным.

В коктейли с водкой принято добавлять острый соус Tabasco (Табаско) и ворчестерский соус. Также можно добавить соль, перец, сельдерей, но не в коем случае не фруктовые пюре или ягоды.

Какие пропорции сока и водки обычно в коктейлях

В Лонг-дринках принято смешивать 3 части сока и 1 часть водки.

Если это шот, то водки и сока в нем должно быть одинаково — по 15-20 мл.

В смешанных коктейлях пропорции ингредиентов зависят от фантазии бармена, но я рекомендую 3 части сока и 7 частей водки для крепкого коктейля и наоборот 3 части водки и 7 частей сока для легкого коктейля.

Прочитав ответы на все вопросы, можно сделать вывод, что идеальным коктейлем является тот, в котором водка смешана с правильным соком (яблочным или томатным) в пропорции, подходящей по крепости конкретному человеку.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Честно скажу, на днях решил провести эксперимент и пил на посиделках с друзьями Кровавую Мэри, в котором водка, специи и томатный сок. Наутро также пил прохладную водичку из чайника, но скажем так, больше по старинной привычке. Во всем нужно соблюдать меру, а вы как считаете?