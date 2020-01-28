Попивая прохладную водичку утром прямо из носика чайника, я понял, что не все соки одинаково полезны. Вчера был персиковый с водкой.
Решил разобраться в том, почему не всеми соками можно запивать и разбавлять крепкие алкогольные напитки. Запивать водку соками придумали для того, чтобы она не обжигала так сильно, в желудке усваивалась лучше, да и, в целом, для улучшения вкуса.
В коктейли водку добавляют, потому что она не имеет постороннего аромата и вкуса. Какие коктейли на основе водки и сока пить, чтобы потом не было мучительно больно за прожитый накануне вечер?
Для того, чтобы это понять, нужно по порядку ответить на несколько вопросов.
Какие есть разновидности коктейлей с водкой и сокомДля начала разберемся какие коктейли есть с водкой.
1. Шоты или коктейли малого объема, которые пьются залпом. Например: Алеша, который делают из водки и грейпфрутового сока в равных долях.
Лонг-дринки или красивые коктейли, которые можно долго потягивать через трубочку. Например, Отвертка, состоящая из апельсинового сока (100 мл) и водки (50 мл).
Смешанные или коктейли, в которых, помимо водки и сока, могут быть добавлены другие алкогольные ингредиенты и ликеры в небольшом количестве. К такому коктейлю можно отнести Голубую лагуну, в которой 50 мл водки смешано с 50 мл ананасового сока и добавлен ликер Blue Curacao (Блю Курасао).
Какой сок лучше взять для коктейлей с водкойДля того, чтобы понять какой сок лучше смешивать с водкой, нужно рассмотреть, как каждый из них ведет себя при взаимодействии с алкоголем.
- Ананасовый. Коктейли на основе этого сока прекрасно подойдут тем, кто следит за своей фигурой, так как ананасовый сок сжигает лишние калории, а с водкой еще и не должен вызвать похмелья, если употреблять его в нормальном количестве, т.е. пару коктейлей, не больше.
- Апельсиновый. Очень противоречивый сок. Если запивать им водку без закуски, то можно вызвать неплохое такое расстройство желудка, так как он сам по себе плохо влияет на состояние желудочно-кишечного тракта из-за высокой кислотности, а тут еще и алкоголь. Если апельсиновый сок входит в состав коктейля, то желательно, чтобы этот напиток был не первым за вечер и не на пустой желудок.
- Клюквенный. Добавленный в коктейли лонг-дринки вместе с ананасовым и апельсиновым соком придает кислинку. Вкусный и не несет в себе отрицательного воздействия на организм в малых количествах. Запивать им водку не стоит. Опять же из-за высокой кислотности.
- Яблочный. Идеален для приготовления коктейлей. Достаточно смешать 150 мл. сока и 50 мл. водки. Такой напиток легко пьется, так как водка в нем практически не чувствуется.
- Вишневый. Это коварный сок. Пьется с водкой очень легко, но благодаря тому, что замедляет расщепление алкоголя, может привести к сильному алкогольному отравлению или похмелью, потому что в нем очень много сахара.
- Томатный. Один из самых популярных соков для смешивания с водкой. Сок и закуска в одном. Его можно пить весь вечер и в коктейле, и в качестве дополнения, и не бояться последствий. Главное соблюдать всего одно правило — томатный сок пьют только охлажденным.
В коктейли с водкой принято добавлять острый соус Tabasco (Табаско) и ворчестерский соус. Также можно добавить соль, перец, сельдерей, но не в коем случае не фруктовые пюре или ягоды.
Какие пропорции сока и водки обычно в коктейляхВ Лонг-дринках принято смешивать 3 части сока и 1 часть водки.
Если это шот, то водки и сока в нем должно быть одинаково — по 15-20 мл.
В смешанных коктейлях пропорции ингредиентов зависят от фантазии бармена, но я рекомендую 3 части сока и 7 частей водки для крепкого коктейля и наоборот 3 части водки и 7 частей сока для легкого коктейля.
Прочитав ответы на все вопросы, можно сделать вывод, что идеальным коктейлем является тот, в котором водка смешана с правильным соком (яблочным или томатным) в пропорции, подходящей по крепости конкретному человеку.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Честно скажу, на днях решил провести эксперимент и пил на посиделках с друзьями Кровавую Мэри, в котором водка, специи и томатный сок. Наутро также пил прохладную водичку из чайника, но скажем так, больше по старинной привычке. Во всем нужно соблюдать меру, а вы как считаете?