Водка является одним из самых универсальных крепких напитков. Но я заметил, многие люди думают, что в употреблении ее нет никаких сложностей. Вот: купил – налил – выпил и все, ничего больше не надо.

А нет, оказывается, что водка имеет свою оптимальную температуру употребления, при ней она пьется более мягко.

Как температура водки влияет на ее вкус

Температура «живой воды» напрямую влияет на качество и вкус напитка. При охлаждении в морозилке он приобретает густоту и теряет свой вкус. Такая, огненная вода, ни кому не нравится, потому что при питье возникает чувство «застрявшего, комка в горле», а это очень неприятно.

Некоторые “гурманы” утверждают, что водку пить нужно комнатной температуры (18-22 градуса). Они говорят, что так раскрываются все ее вкусовые качества.

Но я сам пить ее таким образом, не имею особого желания. Ну не стал я еще таким великим гурманом. Но каждый имеет право на свою точку зрения и ее реализацию.

Какая температура водки считается оптимальной

Некоторые производители указывают на бутылке оптимальную температуру употребления напитка. Я считаю, что к таким рекомендациям точно стоит прислушаться.

Как правильно охладить водку

Хорошим показателям того, что температура употребления водки оптимальна, то, что она пьется легко, не требует какой-либо закуски или жидкостей для ее запивания. Чтобы этого достичь такого эффекта, нужно в зимнее время охлаждать водку до 12 градусов, а летом до 5.Но тут главное не переохладить, потому что спирт тоже леденеет:Я раньше, как и многие из вас перед подачей на стол бутылку держал в морозилке, а перед употреблением ее доставал и разливал. Оказывается, мои действия были неправильными, я тем самым портил вкусовые качества «огненной воды».

Недавно я узнал, что напиток не стоит держать в морозилке, а лучше всего будет бутылку на 10-15 минут опустить в емкость со льдом и водой. Так водка охладится равномерно.

Если же пользоваться морозилкой, то за непродолжительное время остудится только бутылка, а содержимое будет теплым.

Обратите внимание! Если нет в доме льда, а водка хранилась в прохладном месте (например, в погребе, подвале или на балконе), то нужно непосредственно перед подачей положить ее в холодильник совсем на чуть, буквально минуты на две, дольше держать нет особой надобности.

Нужно ли охлаждать стопки, перед тем как разлить

Саму водку долго охлаждать не стоит, а вот графин, в котором она будет подаваться на стол стоит охладить более основательно, в морозилке. Вместе с ним рядом нужно положить и стопки.

Охлажденная посуда для подачи будет способствовать сохранению оптимальной температуры напитка, даже когда кто-либо из гостей произносит долгий тост и приходится стопку долго «греть» в руках в ожидании окончания речи.

Водку на стол эстетичнее подавать не в бутылке, а в графине, который предварительно был поставлен в морозилку. И на разносе к столу несут уже полный графин с рюмками.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Но, несмотря на все существующие правила температурного режима употребления водки, многие ими пренебрегают и считают, что такие условности излишни. Как они говорят: «водка остается водкой в любом случае, холодная, теплая, охлажденная - нет особой разницы».

А вы как считаете, как лучше пить «огненную воду» теплой, ледяной или же слегка охлажденной? Высказывайте свое мнение, не стесняйтесь.