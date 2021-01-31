У меня всегда были проблемы с выбором подарков. Это касается родителей, жены, друзей и т. д. Мне всегда сложно придумать что-то интересное и необычное, как это умеют некоторые люди. Но вот с тестем мне повезло.

Уже какой год я дарю ему на день рождения бутылочку хорошего алкоголя. В итоге он остается довольным, и я пришел не с пустыми руками на праздник. Могу поделиться с вами всеми возможными вариантами такого подарка, которые только пришли мне в голову за это время.

Какой алкоголь предпочитают мужчины в зрелом возрасте

Мой тесть, естественно, уже пожилой человек. Поэтому при выборе алкоголя это нужно учитывать в первую очередь. Наверное, правильнее всего будет сначала поинтересоваться предпочтениями конкретного человека, ведь они могут отличаться от ваших. Тогда с подарком угадать будет проще.

Если говорить более обширно, то я бы отметил такую тенденцию, что мужчины (любого возраста) в принципе любят крепкие алкогольные напитки. Правда, в молодости можно пить не самый качественный алкоголь при этом встать утром бодрым и пойти на работу.

С возрастом похмелье становится намного сильнее и переносится тяжелее. Поэтому пожилые мужчины, набравшись опыта, понимают, что лучше всего пить качественный и даже элитный алкоголь. В этом случае лучше всего подойдет виски или коньяк, однако, и вино будет нелишним.

Важно! В качестве варианта еще можно дарить дорогую водку, ром или бренди.

5 самых лучших марок коньяка

Начнем с великолепного французского алкоголя, который называется коньяк. Хоть он и обладает высокой крепостью, все равно остается мягким на вкус. Выбор тут достаточно большой. Самой титулованной маркой считается Hennessy. Это дорогое удовольствие, но оно стоит того. Бутылка объемом 0,5 л обойдется примерно 2,5-3 тыс. руб. в зависимости от выдержки. Hennessy.

Коньяк Remy Martin тоже считается элитным. Он обойдется примерно в 4 500 руб. Это будет коньяк самой лучшей выдержки VSOP (не менее 4 лет). Если купить Courvoisier, то вы сможете наделить свой подарок особым смыслом.

Дело в том, что его пил еще сам Наполеон Бонапарт. Обойдется Courvoisier в районе 2,5-3 тыс. рублей.

Remy Martin. Courvoisier.

А экономным и рачительным могу посоветовать варианты подешевле, без лишних понтов. Для этого следует посмотреть в сторону армянских производителей. Я предпочитаю брать Арарат 5* (5-летней выдержки).

Он обладает особым неповторимым вкусом, который сразу узнаваем. Его стоимость составляет примерно 1000 руб.

Если хочется поддержать отечественного производителя, то можно выбрать коньяк «Лезгинка», который обойдется в районе 800 рублей. Его качество уже давно держится на довольно неплохом уровне.

Арарат 5

Лезгинка.

Важно! Армянские и молдавские коньяки также могут похвастать высоким качеством и стоимостью в диапазоне от 1000 до 4000 руб.

5 самых лучших марок виски

Этот напиток менее благородный, чем дрогой коньяк, но также обладает узнаваемым букетом вкусов и ароматов. Есть, конечно, варианты с заоблачными ценами, но я буду советовать что-то среднее.

Например, Grant’s Ale Cask Finish стал отличным подарком, который тесть вспоминает до сих пор. Стоит бутылка 1800 руб. Особенность этого виски в том, что на одном из этапов выдержки он помещается в бочки, где до этого был эль, что придает ему неповторимый вкус.

Grant’ s Ale Cask Finish.

Также следует выделить Jack Daniel’s – наверное, самый известный на данный момент. Бутылка обойдется в 2000 руб. Что удивительно, это виски из США, а не из Шотландии или Ирландии (а именно эти страны претендуют на звание лучших производителей виски).

Хорошим выбором может стать Jameson. Он лучший в Ирландии и самый мягкий в мире. Обойдется в 1,8-2 тыс. руб.

Jack Daniel’s. Jameson.

Подешевле обойдется Red Label Johnnie Walker (1 500 руб.). Он считается самым знаменитым брендом в Шотландии. Компания существует более 200 лет. Ну и самый простой вариант, это Evan Williams из США, штата Кентукки. Вкус и качество хороши и не переплачиваешь за именитый бренд.

Red Label Johnnie Walker.

Evan Williams

Важно! При выборе следует обращать внимание на страну производителя. Лучшими в этом плане считаются Шотландия, Ирландия и США.

5 самых лучших марок вин

Тут есть где разгуляться. Мне сложно даже выбрать какое-то одно. Учитывая то, что сладкие вина любят в основном женщины, то я как-то выбрал для подарка сухое красное Шато де Шамире. Правда, оно стоит около 10 000 руб. Но зато можно быть уверенным, что вино будет идеальным на вкус. Шато де Шамире.

Испанское Crianza Arzuaga обойдется уже 4 000 руб., хотя вкус его будет не хуже. Если вам не хочется тратить так много денег, могу вам посоветовать отличное грузинское вино «Киндзмараули», которое обойдется в районе 1-1,5 тыс. руб. за бутылку.

Crianza Arzuaga. Киндзмараули.

Можно обратить внимание и на полусладкие вина. Marche Rosso из Италии отлично подойдет для подарка. За него вам придется выложить 4 000 руб. Если денег мало, снова на помощь приходит Грузия. А именно вино Ахашени за символические 700 руб.

Marche Rosso.

Ахашени.

Важно! Главное, не покупать вино дешевле 500 руб. Есть риск наткнуться на порошковый концентрат, приготовленный далеко не из винограда, ну или не только из него. В любом случае – это не то вино, которое будет уместным подарить уважаемому человеку.

Как оригинально упаковать алкоголь

На самом деле, большинство элитного алкоголя и так продается уже в красивой упаковке. Я никогда ничего дополнительно не делал. Эти бутылки, коробки и этикетки настолько яркие, красивые и статусные, что даже не хочется их чем-то прикрывать.

Но если вам интересно, могу предложить несколько вариантов. Один раз мне жена предлагала упаковать просто в подарочную бумагу и на горлышке перевязать её яркой лентой. Выглядит это неплохо, видел на фотографиях в интернете.

Бутылка в упаковочной бумаге – на мой взгляд, выглядит не очень…

Либо можно соорудить для бутылки упаковку в виде конуса. Наверняка, такие даже специально продаются. Их, в свою очередь, также можно покрыть подарочной пленкой. Кто-то даже вяжет для них специальные чехлы. Но как мне кажется, это все излишне.

С тестем мне все довольно понятно. А вот теперь мы с женой скоро пойдем на день рождения моей давней подруги, с которой я не виделся более 10 лет со времен еще института. Вот тут я снова в ступоре. Может, посоветуете, какие могут быть предпочтения в плане алкогольных напитков у молодой женщины?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!