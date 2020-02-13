Встретил я недавно свою соседку, поздоровался, а она смотрит на меня так странно и говорит: «Что-то плохо ты выглядишь», а я задумался и ответил «Наверно работы много, не высыпаюсь».

Она проронила «Кофеек с коньяком на ночь и забудешь» и пошла по своим делам. Заставили меня ее слова задуматься, но я же легких путей не ищу, решил разобраться, что это за напиток такой чудодейственный.

Какой эффект оказывает кофе с коньяком

Горячий бодрящий кофейный напиток с ложечкой коньяка не сильно влияет на обычного человека. А вот людям с гипертонической болезнью, другими хроническими заболеваниями, не то что с коньяком, а вообще в целом кофеин не принесет пользы.

Так вот, если все в порядке, то холодным зимним вечером или после тяжелого рабочего дня, а возможно, если вы замерзли или промокли под дождем, этот горячий согревающий напиток то, что нужно.

Из условно-полезных свойств можно выделить следующие:

общее улучшение состояния организма;

повышение работоспособности;

улучшение концентрации внимания и памяти на короткое время;

улучшение настроения, что особенно важно в депрессивные времена года;

помогает хорошо заснуть после насыщенного рабочего дня;

Важно: кофе с коньяком не панацея, это алкогольный напиток, поэтому пить его для избавления от болезней не стоит. Все положительные качества напитка убивает вред, наносимый алкоголем.

Кому нельзя пить кофе с коньяком

Дети и подростки до 18 лет. Тут все просто. Алкоголь нельзя до 18 лет, потому что нельзя по закону, да и ничего хорошего формирующемуся организму он не даст. Кофе также нельзя детям потому что он влияет на развитие сердца, ну если только Латте с большим количеством молока, и то в возрасте от 12 лет. Беременные и кормящие женщины. Польза растущему на руках и в животе младенцу окажется весьма сомнительной, если мама будет пить кофе с алкоголем. Он обладает отрицательным действием и может вызвать пороки развития нервной и сердечно-сосудистой систем. Разрешить кофе, без алкоголя естественно, может только доктор и то в некоторых случаях. Гипертоники. Больным с гипертонической болезнью противопоказан данный напиток, так как после небольшого повышения давления наступает резкий спад где-то через 30-40 минут. Такая тренировка сердечной мышце и сосудам не очень полезна, так как у гипертоников их состояние является неудовлетворительным.

Как я уже обратил внимание, чтобы употреблять кофейные напитки с алкоголем, нужно обладать крепким здоровьем. Но есть такие категории людей, которым и при хорошем самочувствии такой кофе противопоказан. Это:

В общем и все. Добавим сюда хронические заболевания и прием лекарств несовместимых с алкоголем или кофеином и сделаем вывод, что не так много кому нельзя пить кофе с ложкой коньяка.

Как подобрать коньяк к сорту кофе

Впервые кофе с коньяком начали употреблять во Франции, но там был отдельно кофе и рюмка французского коньяка. Как правило, употребляли сей напиток в качестве завершения завтрака. Потом начали смешивать коньяк с самим напитком, добавляли сахар, сливки, настойки, но, со временем, остался один рецепт — кружка кофе и немного коньяка в него.

Так вот, я считаю, если изобрели сей напиток во Франции, то и коньяк должен быть настоящим французским, потому что только французы знают толк в его изготовлении, как они сами утверждают.

Важно: Такие коньяки как: Courvoisier (Курвуазье), Martell (Мартель), Bisquit(Бисквит) идеально подойдут к горячим напиткам.

С самим кофе тоже не все просто. Нельзя с растворимым кофе мешать алкоголь. Получится фаст-фуд без эффекта. Кофе лучше взять зерновой, настоящий, ароматный. В идеале итальянский или кенийский.

Варить напиток лучше в турке, с добавлением небольшого количества сахара и корицы. Потом в чуть остывший кофе добавить коньяк.

Какие пропорции лучше сделать в кофе с коньяком

Идеальным и правильным сочетанием будет взять 200 мл воды. Вылить ее в турку. Добавить 1-2 чайные ложки молотого кофе. Сварить кофе на медленном огне. Перелить готовый напиток в чашку, желательно из фарфора, а не пластиковый стаканчик. Так оно эффектнее.

Только после этого добавить 10-20 мл коньяка, а это та самая столовая ложка по объему. Тем, кто любит напиток помягче можно добавить еще и сливок.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Приготовил я себе этот напиток, удобно устроился на кресле, выпил под чтение вечерней газеты и так потом хорошо выспался, что невольно поблагодарил соседку за такой совет. Но, решил прибегать к такому способу расслабиться нечасто. Думаю 1-2 раза в неделю будет нормально, как думаете?