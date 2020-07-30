У каждого человека есть свое хобби, у меня это самогоноварение, у супруги – кулинария. Она любит печь хлеб, различные булочки, выпечку и всевозможные сладости. Камень наших преткновений – это дрожжи, которые мы оба используем для приготовления своих продуктов.

Супруге непонятно, почему ее дрожжи стоят 25 рублей, а мои – 500 рублей за пачку. Дело в том, что дрожжи – дрожжам рознь, об этом я и хочу поговорить.

На самом же деле, дрожжи – это грибки, без которых невозможно приготовить ни один алкогольный продукт - ни пиво, ни водку, ни виски, ни коньяк. Но отчего такая разница в цене?

Штаммы дрожжей, применяемые в самогоноварении

Стоит сразу оговорить, что для приготовления браги можно использовать абсолютно любые дрожжи, но результат на выходе может существенно отличаться. Все зависит только от поставленных перед напитком целей и типа браги.

В самогоноварении используются следующие виды дрожжей:

Естественного происхождения. На многих ягодах и фруктах находятся дрожжи естественного происхождения, например, на яблоках, шелковице и винограде. Дополнительного добавления искусственных дрожжей вообще не требуется. Хлебопекарные дрожжи – самый бюджетный вариант. Оптимальное решение для сахарных браг. Пивные дрожжи – позволяют получить большее количество спиртосодержащего продукта из браги, нежели хлебопекарные. Спиртовые дрожжи – специальные штаммы, предназначенные для получения наибольшего количества спирта. Именно они и стоят самых больших денег, более того, их ассортимент просто завораживает.

Многие даже именитые производители виски заявляют, что для приготовления своих продуктов используют обыкновенные хлебопекарные дрожжи, но рынок спиртовых (далее Турбо) дрожжей настолько богат, что каждый самогонщик считает своим долгом перепробовать как можно больше.

И я не стал исключением.

Скорость брожения и другие особенности Турбодрожжей

Во-первых, Турбодрожжи работают значительно быстрее. Они перерабатывают сахара в этанол и углекислый газ также, как и обычные штаммы, но есть одна важная особенность – наличие специальных добавок.

В любой браге есть сахара, которые не могут быть переработаны дрожжами.

Турбодрожжи же имеют в своем составе вещества, которые разлагают эти сахара на составляющие, а затем они уже перерабатываются на нужный нам спирт, отсюда и повышенная доля спиртосодержащего продукта на выходе.

Усиленная скорость брожения часто сопровождается обильным выделением пены с браги. Наверное, каждый самогонщик хоть раз да сталкивался с ситуацией, когда с гидрозатвора обильно вытекала пена, наполняя помещение не самым приятным ароматом.

Особенно это касается ягодных браг. Турбодрожжи имеют в своем составе «пеногасители» и позволяют забыть о подобных проблемах.

И еще один немаловажный нюанс – устойчивость к спирту. Несмотря на то что дрожжи производят этанол, они довольно чувствительны к нему, и при его избыточной доле быстро погибают.

Турбодрожжи более устойчивы к этому явлению, что позволяет получать повышенную долю спиртосодержащего продукта на выходе.

Узкая направленность

Также спиртовые дрожжи имеют свою так называемую направленность. Например, есть дрожжи для фруктовых браг, есть для солодовых и так далее. Это обусловлено эфирами, которые выделяются в качестве побочных продуктов при брожении.

По своей направленности можно выделить следующие типы турбодрожжей:

Сахарные. Например, Turbo Yeast – 380 рублей;

Фруктовые. Например, DoubleDragon Fruit Turbo – 410 рублей;

Солодовые. Например, TY Whisky – 590 рублей.

Турбодрожжи для фруктовых браг при работе выделяют растворимые фруктовые эфиры, которые придают будущему продукту насыщенный фруктовый аромат.

Многие неопытные самогонщики думают, что это ароматизаторы, но это не так. Турбодрожжи лишь усиливают естественный аромат фруктов и ягод.

С солодовыми дрожжами все то же самое. Однако не стоит забывать, что зерновые браги склонны к заражению агрессивными грибками, которые могут привести ни к брожению, а к прокисанию.

Поэтому производители добавляют в Турбодрожжи для солодовых браг определенные присадки (микроэлементы и витамины), позволяющие грибкам как можно быстрее размножиться.

Мысли относительно лучших дрожжей

Выделять какую-либо торговую марку я не хочу, так как практически все Турбодрожжи, что я использовал, мне понравились.

Они оправдывают свою стоимость и позволяют получить оптимальную брагу, а дальше все зависит уже от качества перегонки.

Но, что важно сказать, не всегда есть смысл использовать для браги специальные спиртовые дрожжи. Иногда обычных хлебопекарных дрожжей будет более чем достаточно, например, если конечной целью является приготовление водки, настойки или ликера.

Чаще всего я использую фруктовые дрожжи или дрожжи для солодовых браг. Не могу сказать про увеличенную долю спирта, так как опытным путем это проверить не представляется возможным, но определенный аромат они действительно передают.

С помощью спиртовых дрожжей также значительно ускоряется процесс брожения, что по достоинству оценят мои нетерпеливые коллеги по хобби. А какими дрожжами пользуетесь вы?