Я придерживаюсь такого мнения, что тот алкоголь, который сделан своими руками, намного лучше покупного. У меня лично есть опыт приготовления домашнего вина и браги. Касаемо бражки, то делаю её последние года три, и надо сказать, результатом доволен не только я, но и мои гости.

Последний раз я ставил несколько банок браги и на каждую из них вешал разные гидрозатворы. Просто мне захотелось проверить, какой из них проявит себя лучше.

Эту историю нам прислал подписчик Кирилл О.

Зачем нужен гидрозатвор и что будет, если его не поставить

Надеюсь, все знакомы с тем, как происходит процесс брожения? Если нет, я коротко постараюсь это объяснить. Если говорить простыми словами, то для браги используются, либо сладкие ягоды, либо зерновые культуры.

Также добавляется вода, дрожжи и в случае надобности сахар. Лично я делал на ягодах смородины и на картофеле. Последнее не относится к зерновым культурам, но также содержит крахмал.

После того как я смешал все эти ингредиенты, начинается процесс брожения. Помещаю я все это либо в стеклянные банки, либо в большие пластиковые бутылки. Процесс брожения представляет собой поедание сахара дрожжами. В это время выделяется углекислый газ.

Все что от меня требовалось, это установить гидрозатвор. Он, в свою очередь, позволяет выходить углекислому газу из емкости и в то же время не допускает попадание кислорода внутрь, что, естественно, помешало бы всему процессу.

Если емкость просто заткнуть крышкой, то ничего хорошего из этого не выйдет. У меня один раз так лопнула банка с вином.

Важно! Если кислород попадет в емкость с брагой, сусло может начать превращаться в уксус, что все испортит.

Разновидности гидрозатворов

Я использовал 3 вида гидрозатворов. 2 из них я купил в хозяйственном магазине, а один сделал сам (о нем пойдет речь ниже). Принцип работы у них одинаковый, но используются они немного по-разному. Какой из них лучше, я вам, естественно, скажу в конце.

Первый вариант, это обычная капроновая крышка, в которой есть либо ямка, либо каёмка, заполняющиеся водой. Посередине есть трубочка, через которую выходят газы (вода вокруг неё). Сверху на трубку одевается колпачок.

Нижние края колпачка должны касаться воды. Минус в том, что вода постоянно понемногу испаряется и её нужно постоянно доливать. Я делал это раз в 2 недели примерно.

Второй вариант, это пластиковая изогнутая трубка, внутри которой есть также вода. Одна её сторона вставляется в крышку емкости (для этого нужно сделать дырку в крышке). На другом конце трубки расположен клапан, который выпускает газы, но не дает поступать кислороду.

Мне этот вариант понравился намного больше. Просто им удобнее пользоваться. Правда, залепите чем-то место соприкосновения трубки с крышкой для полной герметизации.

Важно! Гидрозатвор из капроновой крышки может не слишком плотно держать. Поэтому советую обматывать её скотчем в месте соприкосновения с банкой.

Самодельный гидрозатвор

В крайнем случае можно сделать гидрозатвор самостоятельно. Для этого я взял силиконовую трубку, литровую банку, ножницы и пластилин. Задача простая. Нужно один конец трубки вставить в крышку емкости с брагой, а второй опустить в литровую банку, которая должна быть наполнена водой.

Простейший самодельный гидрозатвор

Для этого нужно сделать дырку в крышке, чтобы в неё влезла трубка. Пластилином я залепил место стыка для герметичности. Слышал, что пластилин можно заменить клеем. Вот, в принципе, и все. Ножницы, естественно, нужны для того, чтобы в случае надобности обрезать лишнюю трубку.

То есть, длина силиконовой трубки должна быть такой, чтобы её край доставал до банки с водой. Либо, если длины не хватает, можно подвинуть банку. На изготовление такого гидрозатвора я потратил минут 10 максимум.

Важно! Данный гидрозатвор менее удобен в использовании. С ним больше мороки. Но в плане эффективности, универсальности и дешевизны, в принципе, хорош.

Правильное использование гидрозатвора

Хочу вам сказать, что не стоит слишком скрупулезно относиться к этому вопросу. Просто нужно не давать попадать в емкость кислороду и, наоборот, давать выходить углекислому газу. В этом и заключается его правильное использование.

Еще одним важным фактором использования можно назвать потребность добиться полной герметичности. Хотя это требование логично вытекает из первого. Только в таких условиях брага получится по-настоящему хорошей.

У меня, по крайней мере, получался отличный продукт во всех трех случаях. Касаемо гидрозатворов, то из трех которые я использовал, мне больше всего понравилась пластиковая изогнутая трубка.

Если есть еще какие-то варианты гидрозатворов, то прошу вас поделиться со своими знаниями. Возможно, есть еще более удобные и практичные в использовании. Либо у вас есть какая-то уникальная технология приготовления браги. Надеюсь, совместными усилиями можно добиться лучшего результата.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!