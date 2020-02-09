Лучшие коктейли для пикника зимой, некоторые можно приготовить на костре

Есть у нас с друзьями традиция – каждую зиму мы выбираемся на природу. Раньше делали это почти каждые выходные, но теперь, видимо, стареем… Все труднее собраться всей компанией: у кого работа, у кого дети заболели, кто-то в жаркие страны укатил.

Но, наверное, именно из-за того, что встречаемся не часто, хочется провести такие зимние посиделки как-то по-особенному, чтобы они еще долго согревали душу воспоминаниями.

В нашей компании я обычно отвечаю за алкоголь. И в этом году решил удивить своих друзей: угощать буду коктейлями! Придумал-то я хорошо, но как это воплотить в жизнь? Ведь приготовить коктейли и дома-то не просто, а уж на природе…

Но я же мужик! Сказал будут коктейли – значит будут. Вот такие достаточно несложные рецепты я нашел.

Какие коктейли лучше приготовить

Горячие коктейли

На мой взгляд, главное в зимних напитках — их способность согреть изнутри. Добиться нужного эффекта можно как температурой коктейля, так и ингредиентами, например, крепким алкоголем или ароматными специями.Эти напитки можно приготовить дома и взять с собой в термосе или сварить прямо на костре. На костре, конечно, вкуснее.

Изначально этот коктейль состоял из рома и воды в равных количествах, а для улучшения вкуса к смеси добавлялся сахар и лимонный сок.

Современная рецептура предполагает использование чая (чаще черного) и специй — гвоздики, корицы. Безалкогольная основа доводится до кипения, снимается с огня, к ней добавляется сахар и приправы. Спустя несколько минут — лимонный сок и ром, лучше темный (например, Castillo Silver (Кастильо Сильвер)), от ½ до ¼ объема.

https://www.youtube.com/watch?v=c5G0WXbgeIA

Известный еще со средневековых времен напиток традиционно готовится на основе красного сухого вина (например, «Лыхны»). На бутылку потребуется:

40–50 грамм сахара или меда;

специи — гвоздика, корица, имбирь, перец, мускатный орех, кардамон, анис, лавровый лист;

яблоки, цитрусы.

Специи лучше брать в целом виде, не молотые, а фрукты — нарезать крупными кусками. Вино со всеми ингредиентами доводится до кипения на среднем огне, сахар добавляется сразу, мед — прямо в чашки.

Сделать глинтвейн чуть менее крепким можно, добавив немного воды — до четверти объема. В таком случае все ингредиенты варятся в ней до кипения, а вино заливается последним.

https://www.youtube.com/watch?v=ACptUAtiAIM

Крепкие коктейли

Шоты со слоями разной плотности считаются сложными в приготовлении, но есть рецепты, которые легко можно приготовить в походных условиях. Все, что нужно — ровная поверхность.

Первые два слоя пикантных коктейлей идентичны — на 25 мл Гренадина нужно капнуть соусом «Табаско». А сверху с помощью ложки укладывается алкогольная составляющая:

водка (например, «Хаски») — получается «Боярский»;

светлая самбука (например, Cezare (Чезаре)) — более деликатная «Дочь Боярского».

Количество спиртного в обоих коктейлях — 25 мл.

Важно выпить одним глотком, чтобы сироп со дна смягчил вкус.

https://www.youtube.com/watch?v=hajV0c0mf9w

https://www.youtube.com/watch?v=kBtg8f_kx7A

Не знаю, за что коктейль получил свое имя, но попробовать его стоит.

Нужно 2–3 колечка свежего перца чили залить чайной ложкой сока лайма, слегка растереть, добавить 25 мл персикового ликера (например, Wenneker (Веннекер)). Дать постоять несколько минут, жидкость перелить в стопку, сверху уложить 15 мл текилы (например, Don Julio (Дон Хулио) Blanco).

https://www.youtube.com/watch?v=Xwkspjczi-k

Слабые коктейли

Некрепкие напитки приятны на вкус, хорошо подходят для утоления жажды.

Колоритный мексиканский коктейль на основе светлого лагера. Потребуются объемные бокалы, края которых нужно смазать лимонным соком и обмакнуть в соль. В бутылку 0,33–0,5 литра пива (например, Corona (Корона) Extra) добавляется 50 мл томатного сока, фреш из половины лимона или лайма, по нескольку капель Вустерширского и соевого соуса, Табаско. Все перемешивается и «Мичелада» готова.

https://www.youtube.com/watch?v=YcAWEGIG590

Довольно легкий напиток с эффектной подачей.

Несмотря на кажущуюся сложность, из оборудования потребуется только стол или скамейка, ложка и горелка.

В высокий бокал нужно налить 200 мл светлого пива (например, «Старый мельник»), в стопку — 25 мл ликера «Амаретто», на который уложить столько же сверхкрепкого рома Bacardi (Бакарди). Поджечь, дать рюмке немного прогреться и опустить ее в пиво.

https://www.youtube.com/watch?v=SzKuc4Ib6rk

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Вот такие коктейли я люблю пить зимой у костра. А вы устраиваете пикники в холодное время года? Какие напитки предпочитаете?