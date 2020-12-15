Мой личный ТОП-5 лучших марок пива в банках, которые можно купить в магазине у дома

Многие мои друзья предпочитают импортное пиво, якобы оно лучше и по вкусу, и по качеству. Я же поддерживаю отечественных производителей.

На этой почве недавно с одним из моих приятелей разгорелся яростный спор. Он меня заверял, что в России делают не только плохие автомобили, но и сомнительное спиртное.

Я ему предложил с завязанными глазами попробовать несколько сортов пива, русских и импортных. И сравнить. К его удивлению, пятерка моих любимых баночек российского производителя пришлась ему по душе гораздо больше. Ее теперь и советую, как хорошую альтернативу дорогому зарубежному пиву.

Историю прислал наш постоянный читатель Дмитрий.

Пиво 1: «Охота»

«Охота» – это классика истинного мужского пива. С терпким, горьковатым привкусом и ярко выраженным ароматом хмеля. По цвету темное, плотное.

Напиток бронебойный, любителям легкого светленького им лучше сильно не увлекаться. Для крепких мужчин «Охота» – это лучший компаньон на вечер. Люблю это пиво за то, что наутро от него не болит голова. Даже не смотря высокую крепость.

Охота – лучшее пиво для крепких мужчин.

Для меня лично «Охота» здесь, безусловно, лидер рейтинга. К тому же эта марка – одна из самых недорогих на российском рынке. В ближайшем супермаркете приобретаю баночку всего за 42 рубля.

Пиво 2: «Горьковское»

Узнал о «Горьковском» пиве совсем случайно, заметив необычную баночку на полке в «Дикси». Цена за 0,5 л была подозрительно низкая – всего 30 рублей. Но рискнул попробовать.

В аромате четко прослеживаются дрожжевые нотки. По цвету – светлое, но с карамельным отливом. Карамель ощущается и во вкусе. В дуэте с цитрусовой кислинкой получается очень необычное и интересное сочетание. «Горьковское» мне напомнило живое «Пшеничное».

Понравилось, что в послевкусии не ощущается горечь. Идет легко, хорошо сочетается с простыми закусками (например, сухариками или чипсами).

Пиво Горьковское – неожиданно приятная новинка.

Пиво 3: «Жигулевское»

Очень приятное и легкое светлое пиво. Выбираю его в те моменты, когда хочется освежиться действительно качественным напитком. Без резкого запаха и горечи во вкусе.

Мне оно нравится тем, что не вызывает быстрого опьянения и не сопровождается похмельем. Мягкое, неплотное.

Привычная цена за баночку – около 45 рублей. Однако «Магнит» регулярно радует акциями на «Жигулевское» и пускает его в продажу всего за 29 рублей. Не благодарите:)

Жигулевское – качественное пиво по приятной цене.

Пиво 4: «Дон»

«Дон» мне нравится тем, что при первом глотке ощущаешь именно вкус хорошего хмельного напитка, а не спирт. Особенно люблю нефильтрованное. Мутноватое, негорькое, слабо пенится. Аромат неярко выражен, приятный.

Очень напоминает настоящее живое пиво из кеги. На что особенно хочу обратить внимание, поскольку считается, что алюминиевая банка убивает истинный вкус пива.

Одна из самых популярных марок, найти можно в любом супермаркете. Цены колеблются в пределах от 42 до 49 рублей за 0,5 л.

Любимый Дон ледяной фильтрации.

Пиво 5: «Балтика 7»

«Балтика» – неизменный фаворит для меня среди российского пива. Очень мягкий вкус, с еле заметной хмельной горчинкой. Аромат приятный, спиртовой запах не бьет в глаза. Имеет характерный цвет качественного светлого пива.

Уважаю всю линейку продукции, от темного до нефильтрованного. Но «Балтика 7» – это действительно идеальный выбор. Подходит на все случаи жизни – и под шашлычок, и под ночную прогулку по району, и для утоления жажды. А главное – не становится причиной утренней мигрени.

Цена приятная. Варьирует от 48 до 55 рублей (в зависимости от наценки торговой точки).

Балтика 7 подойдет на любой случай.

Хочу расширить свой рейтинг и подобрать для себя Топ-10 вкусных сортов российского пива. Будет интересно почитать о ваших предпочтениях и отзывы о качестве. Может, именно среди них найду для себя идеальное?