Как-то мы с друзьями поехали отдыхать на юг. Пляж, солнце, море… Однако все когда-нибудь да надоест. Вот и мы, изрядно обгорев, решили прогуляться в город. Бродя по тихим улочкам, мы наткнулись на магазин фирменных вин. Зашли. Цены там оказались как номера телефонов, то есть длинные и непонятные.

В общем, надолго мы там не задержались. Выходя из здания, один из наших сказал продавцу, что хорошее недорогое вино можно найти и в Магните. Работник лишь посмеялся, а нас тема, надо сказать, увлекла и мы стали вспоминать конкретные марки алкоголя.

Историей поделился подписчик блога Денис.

PUNGH&RUM (Пунш Рум)

Первую марку вспомнил я. PUNGH&RUM (Пунш Рум) хорошее в своем классе вино. За литровую бутылку придется отдать всего лишь 218 руб.

Оно не очень крепкое – 11 %. В запахе немного ощущаются фруктовые нотки. На вкус терпкое, сладковатое. По цвету – светло-красное.

Чем оно мне нравится, так это легкостью, с которой это вино пьется. Во вкусе практически не ощущается спиртовых ноток, что нечасто встретишь у дешевого алкоголя. Да и цена более чем привлекательная.

Обратите внимание! Название может ввести вас в заблуждение. К традиционному Пуншу это вино не имеет никакого отношения.

Кагор

«Румы ваши или Пунши – это все детский сад», - подал голос самый старший по возрасту мужчина из нашей компании. «Я Кагор беру постоянно. Он недорогой, подешевле вашего Пунша будет. В Магните всего лишь 107 рублей за бутылку 0,7 стоит».

«Крепкий он, что ли?» - спросил кто-то. «Ни разу просто не пил». «Не особо – 10-11%, но после него хоть никогда голова наутро не болит, проверено годами. За это я его и ценю.

Сам такой густой, темно-красный. Пьется легко, правда, вкуса и запаха почти не ощущаешь. Вроде и есть что-то виноградное, а вроде и нет его. Да может оно и к лучшему.

Зато пьянеешь от него быстро и, на первый взгляд, незаметно. В общем, мужики – из дешевых вин – это, по-моему, самый лучший вариант».

Обратите внимание! Кагор – это не только неотъемлемая часть богослужения, это еще очень неплохое вино, которое употребляется в России с незапамятных времен.

SANGRIA (Сангрия)

«Ну а ты что пьешь?» - с улыбкой обратились мы к самому молодому члену нашей компании. Паренек только недавно пришел из армии и поехал с нами на море, чтобы отметить это событие.

«Мне SANGRIA (Сангрия) нравится» - ответил он. «Стоит в Красном и Белом 180 рублей за литр. Во вкусе, как и в запахе, фруктовые нотки ощущаются. Ну а цвет вишневый такой, насыщенный.

Мне оно как раз из-за фруктовой палитры и понравилось. Необычно это как-то для вин. Вроде и виноград во вкусе ощущается, а вроде к нему и апельсин и прочее примешивается».

Обратите внимание! Не стоит путать эту Сангрию с испанской. Это две совершенно разные вещи.

KVINT (Квинт), Мерло

«Мужики – мы ж на юге, как нам про Квинт-то не вспомнить?» - подал голос один из наших. «Хорошее молдавское вино . На цвет – что рубины в колье у моей жены».

«Эка ты загнул», - перебил его любитель Кагора. «Вино-то стоит, наверное, не меньше самого колье?»

«Да что ты! 260 рублей в Пятерочке. Но оно того стоит. Вкус мягкий, чуть горьковатый. А пахнет-то как! Смородина, слива и виноград одновременно. Качественное вино. Я вообще молдавский алкоголь люблю, ну а Квинт меня просто покорил. Цена соответствует качеству. Этим оно меня и зацепило».

Обратите внимание! Такой низкой цена на молдавские вина в России стала после отмены таможенных пошлин на ввоз алкоголя.

FANAGORIA (Фанагория), Авторское вино

«Вот ты про юг заикнулся, а про Фанагорию даже не вспомнил» - вклинился в разговор до той поры молчавший парень.

«Его, между прочим, производят не очень далеко отсюда – на Тамани. Цена, конечно, под 300 рублей за бутылку 0,75, но ребятушки, оно того стоит.

На цвет – как гранат. Пахнет вишней и черносливом. Вкус такой приятный, ягодный. Послевкусие долго ощущается – как будто горсть смородины съел. Вот этим оно мне и нравится».

Обратите внимание! Фанагорию можно встретить на прилавках магазинов многих стран Европы и Азии, где это вино пользуется большой популярностью.

Мы еще долго обсуждали, какие хорошие вина можно приобрести за приемлемую цену. Перебрали еще, по-моему, с десяток вариантов, если не больше. А какое вино стоимостью до 300 рублей можете посоветовать вы?