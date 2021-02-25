Признаться честно, я никогда не думал, что буду заниматься самогоноварением. Воспоминание о мутной жидкости, которую гнали в деревне отчаявшиеся в эпоху перестроечного дефицита родственники, воспитало большое недоверие к этому процессу.

Родня принадлежала к стойким трезвенникам. Но в то время бутылка играла ключевую роль в натуральном обмене: без нее ни сена купить, ни дров распилить, ни огород вспахать. Вот и гнали самогон и трезвенники, и язвенники, и мой дед приноровился. А что до качества… Охотников до самогона оно вполне устраивало.

Как я решился на этот эксперимент

Лет семь назад волна интереса к самогоноварению снова накрыла любознательный народ. Посудите сами, рынок предлагает огромный выбор аппаратов и всяких «причиндалов» для этого увлекательного дела из разряда «не очень юный химик». Как-то из любопытства заглянули с женой в такой магазинчик, и даже у нее глаза разбежались!

К тому же есть возможность довести напиток до качества, не уступающего промышленному. Мастера самогонного дела используют и народные средства, и вполне современные сорбенты.

Классический белесый цвет жидкости в бутыли, которую нежно обнимает Георгий Вицин, явно предвещает тяжелое похмелье

Что только не добавляют в самодельный алкоголь, борясь с сивушными маслами и прочими примесями! Молоко, соду, яичный белок, растительное масло, ржаной хлеб – одним словом, закуска встречается со спиртным задолго до желудка.

Водо– и водкоочистные технологии в помощь

Народные рецепты я, конечно, уважаю, но на дворе давно XXI век! И когда приходится иметь дело с очередным презентом из деревни, вооружаюсь достижением научно-технического прогресса – обычным фильтром для воды.

Производители фильтров гарантируют, что их детище убирает органические соединения, что нам и требуется. Самое удобное – кувшинные фильтры со сменными картриджами.

Вот так наглядно компания «Гейзер» демонстрирует рабочую часть картриджа к фильтру

Схема работы фильтра простая – это, в первую очередь, механическая чистка при помощи фильтрации и адсорбции. Фильтрующий элемент – картридж, в котором волокнистый материал удерживает механические примеси, активированный уголь – хлор, тяжелые металлы и органику.

Для очистки самогона – более чем достаточно. В качестве дополнительного слоя часто используется ионообменная смола. Вот она-то для самогона нежелательна.

«Огненная вода» через бытовой фильтр

И хотя водоочистительные фильтры не предназначены для чистки спиртосодержащих жидкостей, они прекрасно справляются с этой функцией. Причем, чем проще фильтр, тем лучше он подойдет для этой цели.

В идеале – чистка через механические волокна и активированный уголь. Заморочки с добавлением фтора, брома, ионов серебра для самогона излишни. «Классик» и «Стандарт» модели, наиболее подходящие для процесса, есть почти в каждой линейке кувшинных фильтров.

Для самогонщиков, гордящихся крепостью своих напитков, очистка спиртосодержащей жидкости через водоочистительный фильтр чревата потерями 0.5-3 градусов. Тут уж приходится выбирать из двух зол: сивушные масла и прочая нечисть, или слегка упавшая крепость.

Таинства алхимии или сколько в литрах

На сменных картриджах водоочистительных приборов указан ресурс. Для кувшинов это может быть 250-350 л в зависимости от модификации. Но не стоит обольщаться: это данные для чистки питьевой воды.

Сивушные масла – серьезный загрязнитель, обладающий токсическими свойствами, и картридж необходимо менять после фильтрации 15-20 л дистиллята, в чем я убедился на собственном опыте.

Со сменой картриджа в кувшине справится любой.

Вместимость верхней части кувшина – около 1,5 л. Процесс очистки неспешный, к тому же для лучшего эффекта процедура фильтрования повторяется 3-4 раза.

Доверяем профессионалам

Производители водоочистительных приборов не дремлют: спрос рождает предложение. «Самогоныч», «Макарыч» - колоритные названия очистительных установок говорят сами за себя. Особенно преуспела в этом все та же компания «Гейзер»: оба бытовых прибора – ее наработки.

«Самогоныч» - серьезный продукт, оснащенный помпой, блоком питания, с ресурсом в 50 литров. Ozon предлагает купить его по цене 6143 руб., Сам «Гейзер» обещает скидку в 10 % к стоимости 6900 руб.

«Самогоныч» похож на маленькую ракетную установку.

Его собрат «Макарыч» проще, но не менее эффективен. Легко справляется с очисткой двух ведер спиртосодержащей жидкости, убирая альдегиды и сивушные масла. Цена вполне бюджетная: кувшин можно купить до 900 рублей, а сменные картриджи обходятся за 345 руб.

Каждую поездку в деревню я прихватываю с собой для родни картридж «Макарыча».

У компании «Барьер» и «Аквафор» я не нашел специальных фильтров для самогонщиков. Однако недорогие модели кувшинов с применением активированного угля неплохо справляются с поставленной задачей.

В конце этого лета двоюродный брат торжественно вручил мне трехлитровую банку самогона нежно лимонного цвета. Богатый урожай яблок пошел на перегонку, и, кстати, неплохо отразился на вкусе. Фильтровать драгоценную жидкость у меня не поднялась рука.

Так и не решил для себя вопрос, как быть с очисткой томатных, ягодных и прочих экзотических видов самогона?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!