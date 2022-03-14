Недавно встретился со своим старинным другом и направились мы в местный бар, отметить долгожданную встречу. В разгар общения товарищ удивил меня своим возгласом – «Ты что делаешь? Нельзя же закусывать пиво мясной нарезкой, это вредно для организма».

А я любитель совмещать любое спиртное с закусками. Да и не замечал, что после этого самочувствие как-то ухудшается. Так все же закусывать, выпивая, это вредно или полезно? Давайте разбираться!

Зачем закусывать

Часто слышу фразу «Закуска градус крадет». И оказалось, что это отчасти верно. Недавно пообщался на эту тему с врачом-токсикологом, который кратко, но доступно мне рассказал, зачем закусывать при распитии спиртного.

При приеме любого алкогольного напитка нужно хорошо закусывать. Даже небольшие порции правильной пищи притормаживают опьянение и фактически уменьшают объем выпитого.

При поступлении еды в желудок посылается сигнал в центр насыщения, находящийся в мозге, за счет чего организм чувствует сытость и готов к приему меньшего количества спиртного.

Также закуска уменьшает негативное воздействие алкоголя на желудок и печень. Поэтому организм должен получить хоть какую-то подпитку. Например, моя девушка всегда закусывает вино или мартини кусочком шоколада или долькой фрукта.

Важно! Категорически недопустимо распивать спиртные напитки на пустой желудок! Это приведет к проблемам с ЖКТ и может стать причиной язвенной болезни.

Что происходит, когда мы закусываем

Когда мы выпиваем спиртное, организм теряет важнейшие для здоровья электролиты (фосфор, натрий, магний, калий). Закуска же помогает восполнить образующиеся пробелы. Особенно богаты этими веществами квашеная капуста и соленые огурчики. Поэтому желательно, чтобы они были на столе.

Когда мы закусываем алкоголь, это позволяет поддерживать нормальную активность печени. Что крайне важно, ведь основной удар от негативного воздействия спиртного берет на себя именно этот орган.

Также хорошая закуска облегчает работу организма по избавлению от продуктов переработки этилового спирта, а именно уксусного альдегида. Для этого рекомендую поставить на стол фрукты и ягоды, оказывающие мочегонный эффект.

Важно! Закуской может быть не только еда, но и напитки. Если чередовать спиртное и зеленый чай, это поможет выводить из организма вредные вещества и снизить негативные последствия от алкоголя.

Однако с ним стоит быть осторожным, поскольку он снижет уровень сахара в крови, а этиловый спирт – сам по себе – провоцирует гипогликемию, особенно при хроническом злоупотреблении. Подобный эффект есть и от соков (виноградного, яблочного, апельсинового).

Стоит ли вообще это делать

Закусывать все-таки желательно. Но делать это нужно правильно. В противном случае можно нанести организму серьезный вред.

В качестве закуски стоит выбирать легкую пищу. Тяжелая же спровоцирует сильное похмелье и усилит вредное воздействие спиртного на организм. Поэтому рекомендую воздержаться от мясных, колбасных нарезок, грибов и жареного мяса (особенно утки и гуся).

Тяжелая, жирная пища лишь временно притормаживает опьянение. Потом оно резко наступает. Закуска не крадет градус, а только немного откладывает воздействие спирта на человека.

Какую пищу лучше употреблять в качестве закуски

Пища должна быть умеренно сытной, не тяжелой, нежирной. Чтобы еще больше не нагружать поджелудочную железу и печень. Вообще идеальной закуской являются овощи и фрукты.

Более дорогие напитки (коньяк, виски, бренди, текила) оказывают максимально негативное влияние на печень, поскольку содержать много балластных и ароматических веществ. Чтобы обезопасить свое здоровье, их нужно сочетать с такими закусками:

дольки лимона;

любые ягоды;

мед;

оливки, маслины.

Под водку хороши соленые огурчики. А пиво лучше всего закусывать квашеной капустой (а не рыбой и чипсами, как делает большинство из нас).

Все-таки мой товарищ оказался прав – мясная нарезка и пиво были вкусным дуэтом, но вредным для здоровья. И вообще после той истории узнал для себя много нового. Ну и придется теперь привыкать кушать под пивко не рыбку и колбаску, а квашеную капусту.

Или не стоит?! Хочу почитать ваши советы, отказываться ли от любимых, привычных закусок. И закусывает ли вы вообще?