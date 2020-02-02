Объясняю на 5 пальцах как подобрать вино для ужина с мясом

Сижу я на работе и приходит мне смс от жены: «Готовлю на ужин мясо, зайди за вином и …». Там еще продолжение в смс было, но к теме данной статьи оно не относится.

Пришел я после работы в магазин – глаза разбежались, такой выбор. Хочешь французское, хочешь грузинское… Я позвонил супруге, спросил, какое вино брать. Она лаконично ответила, что мясо уже готово, что бы я не парил ей мозги своими заумностями о сочетании вина с мясом, купить просто вкусное и бегом домой. Взял я «Мерло» Массандровское и к любимой. Вечер действительно удался.

Но я решил подготовиться и узнать, а какое вино лучше взять к мясу, на будущее. Делюсь и с вами.

Почему выбор правильного вина настолько важен

Правильно выбранное вино помогает создать незабываемое впечатление не только от самих блюд, но и от всего мероприятия в целом. Причем здесь вполне можно совместить приятное с полезным: виноградная кожица в процессе производства напитка отдает ему танины, обеспечивающие терпкую кислинку.

Танины «нейтрализуют» жировые соединения, которыми богато мясо, обеспечивают быстрое усвоение пищи. В результате после ужина не остается ощущения тяжести в желудке.

Вино, подходящее к свинине

Важно! Пожалуй, единственное категорически не подходящее к свинине вино – каберне. Из-за насыщенности и «густоты» оно практически отбивает вкус мяса.

Что выбрать для говядины

Важно! Выдержанные вина со сложным букетом для говядины не лучший вариант. Напиток потеряется на фоне еды.

Как правильно выбрать вино для ужина с мясом

К любому блюду национальной кухни подойдет вино из той же страны, в идеале – из одного региона. Вопрос совместимости уже учтен в местных кулинарных традициях. Чем сложнее рецепт, тем богаче должен быть букет и вкус напитка. В противном случае еда полностью «забьет» вино. К жирному мясу необходимо подать крепкое, терпкое вино. К постному блюду – более легкое, молодое. При наличии в блюде сложного соуса напиток подбирается именно к нему, а не к мясу. Если рецепт предусматривает использование острых специй, пряностей, вино должно быть мягко-сладким.

Свинина считается белым мясом, поэтому выбор подходящих для нее разновидностей вина чрезвычайно широк. Можно подавать и красные, и белые сорта.Стейки и говядину на гриле можно подавать практически с любым красным вином . Единственное исключение – левобережное бордо, у которого в бленде преобладает каберне-совиньон. Мясо в результате приобретает неприятный «металлический» привкус.И еще 5 общих правил, позволяющих не промахнуться в выборе подходящего вина к мясным блюдам, загибайте пальцы:

Важно! Опытные сомелье рекомендуют сочетать вино с мясными блюдами таким образом, чтобы создавалась целостность и гармоничность органолептических впечатлений. Напиток должен как бы «продолжать» вкусовые и ароматические свойства еды. Высший пилотаж – «игра на контрасте», когда вино и мясо интересно подчеркивают различия во вкусе, что обогащает ощущения.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Грамотно подобранное вино добавляет блюду «сбалансированности», подчеркивает его вкус. И наоборот, неподходящий напиток даже шедевр кулинарии превращает в нечто посредственное. Поэтому, покупая вино к ужину, необходимо учитывать правила сочетаемости.А вы как думаете? Действительно ли подходящее вино способно заставить мясное блюдо заиграть новыми красками? Или разница во вкусе для неспециалиста незаметна (если она вообще есть)?