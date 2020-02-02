Ромовый Дневник

Объясняю на 5 пальцах как подобрать вино для ужина с мясом

Советы · Вячеслав Буров
Сижу я на работе и приходит мне смс от жены: «Готовлю на ужин мясо, зайди за вином и …». Там еще продолжение в смс было, но к теме данной статьи оно не относится.

Пришел я после работы в магазин – глаза разбежались, такой выбор. Хочешь французское, хочешь грузинское… Я позвонил супруге, спросил, какое вино брать. Она лаконично ответила, что мясо уже готово, что бы я не парил ей мозги своими заумностями о сочетании вина с мясом, купить просто вкусное и бегом домой. Взял я «Мерло» Массандровское и к любимой. Вечер действительно удался.

Но я решил подготовиться и узнать, а какое вино лучше взять к мясу, на будущее. Делюсь и с вами.

Почему выбор правильного вина настолько важен

Правильно выбранное вино помогает создать незабываемое впечатление не только от самих блюд, но и от всего мероприятия в целом. Причем здесь вполне можно совместить приятное с полезным: виноградная кожица в процессе производства напитка отдает ему танины, обеспечивающие терпкую кислинку.

Танины «нейтрализуют» жировые соединения, которыми богато мясо, обеспечивают быстрое усвоение пищи. В результате после ужина не остается ощущения тяжести в желудке.

Вино, подходящее к свинине

Свинина считается белым мясом, поэтому выбор подходящих для нее разновидностей вина чрезвычайно широк. Можно подавать и красные, и белые сорта.
Важно! Пожалуй, единственное категорически не подходящее к свинине вино – каберне. Из-за насыщенности и «густоты» оно практически отбивает вкус мяса.

Что выбрать для говядины

Стейки и говядину на гриле можно подавать практически с любым красным вином. Единственное исключение – левобережное бордо, у которого в бленде преобладает каберне-совиньон. Мясо в результате приобретает неприятный «металлический» привкус.
Важно! Выдержанные вина со сложным букетом для говядины не лучший вариант. Напиток потеряется на фоне еды.

Как правильно выбрать вино для ужина с мясом

И еще 5 общих правил, позволяющих не промахнуться в выборе подходящего вина к мясным блюдам, загибайте пальцы:

  1. К любому блюду национальной кухни подойдет вино из той же страны, в идеале – из одного региона. Вопрос совместимости уже учтен в местных кулинарных традициях.
  2. Чем сложнее рецепт, тем богаче должен быть букет и вкус напитка. В противном случае еда полностью «забьет» вино.
  3. К жирному мясу необходимо подать крепкое, терпкое вино. К постному блюду – более легкое, молодое.
  4. При наличии в блюде сложного соуса напиток подбирается именно к нему, а не к мясу.
  5. Если рецепт предусматривает использование острых специй, пряностей, вино должно быть мягко-сладким.

Важно! Опытные сомелье рекомендуют сочетать вино с мясными блюдами таким образом, чтобы создавалась целостность и гармоничность органолептических впечатлений. Напиток должен как бы «продолжать» вкусовые и ароматические свойства еды. Высший пилотаж – «игра на контрасте», когда вино и мясо интересно подчеркивают различия во вкусе, что обогащает ощущения.
Грамотно подобранное вино добавляет блюду «сбалансированности», подчеркивает его вкус. И наоборот, неподходящий напиток даже шедевр кулинарии превращает в нечто посредственное. Поэтому, покупая вино к ужину, необходимо учитывать правила сочетаемости.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!
А вы как думаете? Действительно ли подходящее вино способно заставить мясное блюдо заиграть новыми красками? Или разница во вкусе для неспециалиста незаметна (если она вообще есть)?

