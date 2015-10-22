Ромовый Дневник

Что нам стоит бар построить, или Как организовать пространство бара

Открываем бар · Олег Колесов
Что нам стоит бар построить, или Как организовать пространство бара

Часто в погоне за «изюминкой» будущие владельцы бара, а под баром мы понимаем любое заведение HoReCa (собирательное название сферы индустрии гостеприимства), забывают о главном – барная стойка должна не мешать работе бармена/бариста. В рамках цикла статей «Как открыть бар» мы решили рассмотреть основные принципы устройства барной стойки, её оборудования всем необходимым и дать несколько советов начинающим рестораторам.

Сразу хочется отметить, что мы живем в удивительное время. Если раньше приходилось полагаться только на себя, то сегодня на вас работает целый рынок. Это дизайнеры и проектировщики, которые всю жизнь строят заведения общественного питания. Это крупные поставщики, у которых можно купить абсолютно все, от копеечных трубочек для коктейлей, до огромных промышленных холодильников.  Есть и более крупные рыбы, которые занимаются комплексным оснащением баров и всей отрасли общепит.

Барная стойка отеля The Artesian в Лондоне. На протяжении трех лет считается лучшей в мире. Барная стойка отеля The Artesian в Лондоне. На протяжении трех лет считается лучшей в мире.

Рассмотрим такой подход на примере крупной российской компании «Клен», которая работает в этой области с 1993 года. Помимо комплексного оснащения баров, ресторанов и других заведений HoReCa, компания также предоставляет услуги по проектированию и дизайну что называется «под ключ». Другими словами, вы генерируете идеи, находите финансирование и идете с этим всем к представителям «Клена», которые полностью проектируют ваше заведение, разрабатывают дизайн с учетом проекта, а затем оснащают его своим же оборудованием.

Что это может дать вам, как начинающему ресторатору? Во-первых, вы можете приблизительно оценить все издержки, необходимые для открытия заведения. Во-вторых, вы получаете профессиональное сопровождение бизнеса от людей, которые занимаются этим более 20-и лет. В-третьих, крупные компании предлагают выгодные условия кредитования, а также лизинг – возможность взять дорогостоящее оборудование, к примеру, холодильные витрины, в аренду. Наконец, комплексный подход, как правило, позволяет снизить расходы, даже если брать в расчет комиссии таких компаний.

Компании с комплексным подходом значительно снижают издержки!
Но перейдем непосредственно к теории и советам, которые, мы надеемся, вы успешно используете на практике.

Размер имеет значение

Барную стойку можно установить у стены (более классический вариант) и в центре помещения (островной тип). Последний тип часто можно встретить в заведениях клубного формата, где важна проходимость бара  – стойка островного типа может одновременного обслуживать большое количество человек. В крымском ночном клубе «Как Ты Бель» таких стоек несколько. Но такие конструкции сжирают полезное пространство. Поэтому в целях экономии лучше ставить стойку у стены.

Барная стойка островного типа в баре «Грибоедов» при «Талион Империал Отель» Барная стойка островного типа в баре «Грибоедов» при «Талион Империал Отеле» в Санкт-Петербурге.

Экономия, конечно, похвальна, но экономить за счет комфорта барменов не стоит. В идеале за барной стойкой должно быть ровно столько места, чтобы, когда один бармен работает, его напарник мог без проблем пройти у него за спиной. За тесным баром работать тяжело. Трудно грамотно организовать пространство, бармены толкаются, бьется посуда. В итоге время на выполнение заказа увеличивается, что, в свою очередь, сказывается на доходе заведения в целом. В конце концов, чего можно ожидать от измученных толкотней работников? Качество напитков тоже снижается.

К чему мы ведем? К тому, что барную стойку всегда нужно проектировать совместно с бар-менеджером. Он, а также ресторатор и дизайнер, должны прийти к общему консенсусу и найти золотую середину между стоимостью, красотой и функциональностью. Это основа основ.

Барную стойку нужно проектировать совместно с бар-менеджером.
А теперь давайте разложим все по полочкам.

Модули или не модули – вот в чем вопрос

Стандартная барная стойка состоит из трех основных модулей: передней линии, задней буфетной и верхнего яруса. Передняя линия это две столешницы на разных уровнях. Первая для гостей, вторая – для бармена. Так называемая буфетная линия – это также двухуровневая конструкция. Нижняя часть может служить, как витриной (мини-складом), так и рабочей поверхностью (обычная тумба). Верхняя может быть витриной, а также местом для размещения уже открытых бутылок с алкогольными и безалкогольными напитками.

Барная стойка бара Attaboy в Нью Йорке, ранее Milk & Honey Барная стойка бара Attaboy в Нью Йорке, ранее Milk & Honey

Верхний ярус может размещаться, как над передней линией, так и над буфетной. Над передней линией, то есть непосредственно над барной стойкой, - это небольшая конструкция в виде карниза с бокалодержателями и освещением. Над буфетной частью верхний ярус представляет собой обычную полку-витрину. Разумеется, конструкция барной стойки может отличаться, но описанный выше принцип используется чаще всего.

Если за барной стойкой всегда будет работать только один бармен, то между передней и буфетной линиями следует выдержать расстояние минимум 80 см. Для двух барменов его следует увеличить минимум до 120 см. Слишком большое расстояние тоже не уместно – бармены будут уставать больше из-за лишних шагов.

Европейские и отечественные производители предпочитают модульные конструкции, что позволяет формировать стойку из отдельных элементов. Так можно учесть планировку помещения и создавать любую конфигурацию бара. Также у модульных конструкций есть один существенный плюс: модули в любой момент можно заменить новыми, не затрагивая другие элементы, а также быстро изменить конфигурацию стойки.

Чтобы вы понимали о чем идет речь, давайте посмотрим модули собственного производства упомянутой выше компании «Клен». Они размещены на этой странице интернет-магазина. Модулей не много, но можно выбрать оформление в соответствии с дизайном помещения. Среди модулей есть двухярусные стойки для передней линии, одно- и двухярустные тумбы для буфетной, а также карнизы с бокалодержателями для верхнего яруса. В общем, есть все для создания полноценной барной стойки.

Барная стойка бара Dead Rabbit в Нью Йорке. Бар назван в честь ирландско-американской банды "Мертвый Кролик". Барная стойка бара Dead Rabbit в Нью Йорке. Бар назван в честь ирландско-американской банды “Мертвый Кролик”, промышлявшей в середине 19-го века. Персонаж Леонардо Ди Каприо в фильме “Бынды Нью Йорка” состоял именно в этой банде.

Однако модульный подход уместен не всегда. Во-первых, в такие модули сложно органично «врезать» оборудование и подвести коммуникации. Во-вторых, для солидных заведений подобный формат не к лицу. Если вы намерены покорить гостей своего заведения высоким сервисом, заказывайте стойку с индивидуальной планировкой не задумываясь.

Что вы получите в таком случае:

  • эксклюзивный дизайн-проект;
  • учитывается специфика помещения и его планировка;
  • сразу учитываются места подведения всех коммуникаций;
  • грамотно распределяется оборудование.

Сколько это может стоить? Снова обратим внимание на услуги «Клена». На сайте есть отдельная страница с барными стойками на заказ. Прежде всего, предлагаются решения по типовым проектам. Для примера возьмем барную стойку «Бирвальд», которая должна органично вписаться в интерьер паба или любого другого заведения в классическом европейском стиле. Каркасы и фасады сделаны из ламинированного ДСП, торцы обработаны АВС-пластиком, столешницы и колонны покрыты HPL-пластиком. В общем, стойка приспособлена для интенсивного использования и не развалится через год от влаги.

Барная стойка «Бирвальд» собственного производства компании "Клен". Барная стойка «Бирвальд» собственного производства от компании “Клен”.

Стоит «Бирвальд» от 30 тыс. за погонный метр. В пабах длинные стойки делают редко, поэтому можно обойтись 4-5 метрами. Получается от 150 тыс. за стильную конструкцию, в которую можно органично встроить необходимое барное оборудование, в частности пивные башни и ледогенератор. Много это или мало судите сами. Разумеется, стойка по индивидуальному проекту обойдется чуть дороже. Но все элементы барной стойки, включая элементы дизайна и оборудование, будут гармонировать друг с другом, и быть единым целым. В конечном счете, это скажется на доходности вашего заведения.

Дерево, пластик, металл

Самые недорогие барные стойки делают из ДСП и пластика. Если вы проектируете бар для ночного клуба, то дорогие материалы, в принципе, не уместны – в темноте все кошки серые. Здесь главное, чтобы стойка была прочной и износостойкой. Современный пластик, типа АБС или HPL, обладает достаточным уровнем ударопрочности и стойкости к различным неблагоприятным факторам. Пластик также удачно подходит для дизайна в стиле хай-тек, который идеален для ночных клубов.

В ресторанах и барах, наоборот, стойка является основным местом притяжения. Ее, в зависимости от выбранного дизайна, можно сделать из металла, мрамора, камня и более привычного дерева. Дерево – классика, но стоит недешево, а также требует тщательного ухода. Но без деревянного бара некоторым заведениям просто не обойтись (к примеру, пабам). Другое дело камень, искусственный, разумеется. Он гораздо экономичней и долговечнее, не требователен в уходе.

Рабочая среда

В обществе до сих пор бытует стереотип, мол «наливать может каждый». Многие забывают, что работа бармена не легче работы шеф-повара, просто во всем есть своя специфика. Фасад барной стойки – это всего лишь фасад, форма, за которой скрыта целая экосистема, и работать она должна слаженно и без сбоев. Сейчас стойки редко делают на цельном, монолитном каркасе, хоть это и более долговечный вариант. Металлический каркас, обшитый с фасада деревянными, каменными, металлическими или пластиковыми панелями, - вариант более подходящий для современного бара.

Металлический каркас позволяет встраивать любое оборудование: пивные башни, ледогенераторы, мойки, рабочие станции, холодильники и многое другое. Здесь центровое место занимает рабочая станция – небольшой, до 2 метров, участок, который включает в себя мойку, лотки для фруктов, емкости для льда, место для бутылок и все то, что может в работе понадобится бармену. Разумеется, все это должно быть изготовлено из нержавеющей стали – ДСП, от постоянного контакта с водой, развалится уже через год.

Передвижная барная станция, за которую бармен вам скажет спасибо. Передвижная барная станция, за которую бармен вам скажет спасибо.

Важно также позаботится о логистике, если это слово здесь уместно. К примеру, пивные краны, бойлер и кофемашину желательно разместить ближе к сервисной зоне, чтобы бармены не бегали по всему бару с полными чашками и бокалами. Контактная часть бара для гостей, сервисная – для работников.

Не забываем про пол. Его лучше застелить резиновыми панелями или коврами. Так вы уменьшите бой посуды, а бармены не будут падать, поскользнувшись на разлитому по кафелю напитку. За резиновые коврики скажут спасибо и измученные ноги бармена, которые за рабочий день накручивают десятки километров.

Оборудование и инвентарь

Перечень во многом зависит от ассортимента бара, а также его профиля, то бишь, концепции. Среди основных элементов: спид-рэк для бутылок, которым обязательно нужно оснастить рабочую станцию, контейнер для фруктов, мощный ледогенератор, стойка для посуды, блендер и кофемашина. Разумеется, домашняя техника здесь долго не протянет, поэтому потратиться придется основательно. Для большого заведения только ледогенератор может стоить до 300 тыс. С одной стороны это безумство, тратить на него такие деньги. Но когда в летнее пекло ледогенератор перестанет справляться или вообще выйдет из строя, вы можете потерять гораздо больше.

Цена вопроса

Расходы на организацию барной стойки складываются из стоимости самой барной стойки и оборудования. Не забываем про барный инвентарь и посуду для зала. Специалисты склоняются к мнению, что укомплектовать полностью бар стоит порядка 1000 евро за метр. Модульные стойки стоят от 20 тыс. за погонный метр. Скромная барная стойка по типовому проекту обойдется по самым скромным подсчетам в 100-150 тыс. Такие конструкции уместны лишь в кафе и небольших ресторанах, где стойке отведена лишь сервисная роль. Для «настоящих» стоек на металлическом каркасе эту сумму можно умножать на 3-4.

Барная стойка бара The Baxter Inn в Сиднее. Здесь выставлен огромный ассортимент виски. Барная стойка бара The Baxter Inn в Сиднее. Здесь выставлен огромный ассортимент виски - по словам хозяина, Льюиса Джеффри, около 630.

На полноценную барную стойку по индивидуальному проекту потребуется порядка 250 тыс. Из обязательного оборудования самым дорогостоящим по-прежнему остается ледогенератор. Разброс большой – от скромных 15 до невероятных 400 тыс. Хорошая кофемашина полуавтомат обойдется в 150-750 тыс. Кофемолка – около 25 тыс. Если вы не собираетесь поить своих гостей хорошим кофе, можно обойтись скромным автоматом за 30-40 тыс. На барный инвентарь закладывайте минимум 10 тыс. Возможно, вам придется еще потратиться на холодильное оборудование: морозильные и холодильные шкафы – от 30-60 тыс.

Оборудование для розлива пива (подстоечный или надстоечный охладитель, пивная колонна, каплесборник, поддон с ополаскивателем) – более 30 тыс. В интернет-магазине компании «Клен» есть отдельная категория с оборудованием для бара – здесь вы можете ознакомиться с ценами и понять приблизительную стоимость комплектации барной стойки. Напомним, что оборудование можно брать в аренду.

Барная стойка бара Canon в Сиэтле с ее 3300-ми бутылками алкоголя. Барная стойка бара Canon в Сиэтле с ее 3300-ми бутылками алкоголя. По словам владельца, Джейми Будро, это дань традиционному британскому пабу.

Можно пойти на хитрости и заключить контракты с именитыми брендами, которые могут предоставить холодильники для охлаждения напитков, морозильные камеры и некоторый барный инвентарь бесплатно. С одной стороны вы сэкономите, но такие вещи редко вписываются в концепцию заведения и портят общее впечатление из-за брендирования. Разумеется, для бара, который претендует на высокий статус, такой подход практиковать опасно.

Надеемся, были полезны.

Похожие статьи

Найди главную фишку своего бара

Найди главную фишку своего бара

Придумай концепцию своего бара

Придумай концепцию своего бара

Выбираем формат своего бара: при отеле

Выбираем формат своего бара: при отеле

Выбираем формат своего бара: коктейльный ресторан

Выбираем формат своего бара: коктейльный ресторан

Выбираем формат своего бара: летник

Выбираем формат своего бара: летник

Выбираем формат своего бара: бар +

Выбираем формат своего бара: бар +