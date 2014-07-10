Фишка твоего бара — это оригинальная идея, благодаря которой бар может превратиться в суперпопулярное и суперприбыльное место, это что-то, что отличает твой тики или спик-изи бар от миллиона других тики или спик-изи баров. Но не нужно думать, что любая задумка благоприятно отразится на заведении: история барной индустрии знает немало провалов.

Фишки в российских барах стали появляться не так давно, еще каких-то 10 лет назад в России никто не задумывался о том, чтобы выделить свое заведение из других. Но как только предложение начало превышать спрос, стало понятно, что недостаточно просто открыть новое заведение и подавать в нем качественный алкоголь и вкусные коктейли, чтобы заполучить множество гостей и хорошую прибыль. Так конкуренция подтолкнула владельцев баров к креативу.

Ради справедливости стоит отметить, что первые фишки в отечественных заведениях чаще всего были заимствованием из Европы и Америки, ведь согласно авторскому законодательству, идеи патентованию не подлежат. Это как с телепрограммами: КВН и Дом-2 — это единственное, что придумали в России самостоятельно, остальное всего лишь калька с западного телевидения.

Мы собрали самые интересные фишки в России и за рубежом. Теперь ты сможешь узнать, от чего отталкиваться и что взять на вооружение, в поиске фишки для своего бара.

Топ-5 иностранных фишек

5 место — Робот-бармен

Для любителей хай-тека в Гонконге создан ресторан, где вместо барменов и официантов, гостей обслуживает и готовит настоящий робот. Он сам принимает заказы и с помощью инфракрасной связи передает их на кухню.

Что может дать эта фишка: снижение затрат на персонал; желание гостей чаще делать заказы, чтобы еще раз пообщаться с роботом;

Чего стоит опасаться: робот-бармен-официант еще не очень аккуратен, может облить или толкнуть гостя.

4 место — Поругаться от души

Где-то в Испании процветает «бар ругательств», главной его фишкой с радостью пользуются гости. Дело в том, что в заведении принято кричать и ругаться на барменов! Автору самого оригинального ругательства даже полагается приз — небольшой бокал пива или тапас! По словам владельца заведения, оно было задумано для того, чтобы ссор в семьях стало меньше — выпустили пар на бармена с железными нервами, значит дома будет мир и порядок.

Что может дать эта фишка: эмоциональную разрядку гостям, а как следствие — желание приходить в бар как к психологу, минимум 3 раза в неделю;

Чего стоит опасаться: рано или поздно один из барменов может не выдержать, тогда все развалится.

3 место — Бар плача

В одном китайском баре главная роль также отведена барменам, но тут немного другая фишка — в этом баре гостям полагается плакать и рассказывать о своих проблемах. Часовой сеанс слезной «психотерапии» обойдется в 6 долларов. Китайский ресторатор Луо Джану после очередного плача пьяного клиента на своей груди решил, что подобные истерики могут стать хорошей фишкой, и не прогадал! Говорят, сначала, чтобы оправдать свое назначение, бармены использовали лук!

Что может дать эта фишка: это отличный способ заработать на чужих проблемах, ведь услуги психоаналитика стоят гораздо дороже, а значит можно поднять цены на коктейли;

Чего стоит опасаться: того, что бармен может оказаться сплетником.

2 место — Коктейльная телега

Лондонский бар «Коннот» удивляет своих гостей «коктейльной телегой»: бармен выходит из своего «царства» — из-за барной стойки и с телегой направляется к столику, и на глазах у гостей, готовит коктейли! Для эффектного появления даже придуман фирменный коктейль — «Коннот мартини», к которому гость может попросить бармена добавить любой из 30 разных биттеров.

Что может дать эта фишка: больше гостей будут заказывать коктейли, потому что, чтобы увидеть мастерство бармена не нужно толкаться у стойки — бар приезжает сам;

Чего стоит опасаться: слишком большого количества заказов «телеги», на то, чтобы приготовить коктейль таким образом, у бармена уходит гораздо больше времени, чем на обычный коктейль, поэтому придется нанимать дополнительных барменов.

1 место — Коктейль на миллион

«Драй Мартини бар» в Барселоне не зря получил свое название, несмотря на то, что заказать там можно любой коктейль – на Сухой Мартини ведется счет. Фишка бара — счетчик, висящий над стойкой — каждый заказанный классический коктейль с оливкой на дне отражается на табло, призывая туристов со всего мира заставлять крутиться счетчик.

Что может дать эта фишка: это популяризирует выбранный коктейль, при этом оставляя гостям выбор, и практически гарантирует, что каждый хоть раз за вечер его закажет;

Чего стоит опасаться: того, что до миллиона можно не дойти.

Топ-5 русских фишек

5 место — Биржа в баре

Работа бара «Биржа» построена по принципу торгов на настоящей бирже. Георгий Розанов, владелец бара «Биржа» наглядно объясняет принцип работы: «Торговая сессия начинается со средней цены на все напитки. При заказе, например, порции виски цена на тот сорт, который был заказан, растет. Все цены на остальные сорта из категории «Виски» падают, цена меняется после каждого заказа. То же происходит во всех других группах». В меню бара более 200 коктейлей и напитков, «начальные» цены на них можно посмотреть в меню, стилизованном под «Файнэншл таймс», но на табло над стойкой цены меняются каждые 2 минуты в зависимости от спроса на данную позицию. Кроме того, каждый вечер случается «обвал биржи», когда все позиции достигают минимальной стоимости.

Что может дать эта фишка: подогревает интерес гостей к коктейлям и к тому, чтобы покупать больше; дух соревновательности;

Чего стоит опасаться: сбоя электроники.

4 место — Подвешенная водка

В «Большом кафе» Студии Артемия Лебедева за основу фишки взяли старую итальянскую традицию оставлять «подвешенный кофе», но немного видоизменили ее — гости подвешивают водку. Этот обычай, существующий до сих пор, даже описан в романе французского писателя Тонино Бенаквиста «Малавита»: «… отдыхая в Неаполе, услышал о старинном обычае, который еще чтили некоторые тамошние владельцы бистро. Учитывая цену эспрессо у стойки (гроши или чуть меньше), клиенты нередко выгребали мелочь из карманов и покупали два кофе, выпивая при этом только один. А бармен записывал себе на доску один бесплатный кофе для случайно зашедшего бедняка».

«Подвешенная водка» только недавно появилась в кафе и существует пока в режиме эксперимента, и надо сказать, удачного! Любой желающий может подвесить рюмку водки определенной марки по цене 100 рублей за 50 грамм. Некоторые приходят и подвешивают скромно по одной рюмке, но бывают и такие, кто широким жестом подвешивает сразу 4 штуки. При этом никто, на удивление, не стесняется просить бесплатную выпивку и она расходится довольно быстро. Конечно, эта фишка приносит и минусы, например, в большое кафе Артемия Лебедева уже 1 раз заходил бродяга, он заказал себе только бесплатную водку, сел за самый большой стол и не хотел уходить!

Что может дать эта фишка: создает радостную и дружелюбную атмосферу между гостями;

Чего стоит опасаться: того, что уже случилось в кафе Артемия Лебедева один раз, то есть бродяг и просто халявщиков, которые будут приходить только за бесплатными напитками; нужно хорошо подумать над тем, как проводить такие покупки — фактически деньги в кассу поступили, но продукт не израсходовался.

3 место — Универсальные бармены

Заведение Романа Торощина «Брют бар» отказалось от обычных барменов и официантов, набрав на работу универсальных барменов. Весь персонал в «Брют баре» на зубок знает все коктейли, может посоветовать что-то гостям и при необходимости даже приготовить! Официантов в баре не осталось, теперь их роль выполняют бармены, а поскольку тот, кто непосредственно общается с гостями, является главными «продавцом» в баре, очень важно, чтобы он ориентировался в коктейлях и мог рассказать о них гостям, а когда он может еще и приготовить коктейль — это вызывает огромное доверие, и гость будет готов пробовать все, что бы ему ни предложили.

Что может дать эта фишка: качественные продажи; повышает культуру питья в баре и знакомит гостей с интересными коктейлями;

Чего стоит опасаться: роста расходов на фонд заработной платы.

2 место — Время = деньги

В просторном помещении «пространства» «Циферблат» есть зоны со столами и мягкими диванами, за которыми можно пить чай, играть в настольные игры, работать или участвовать в интересных тематических встречах (в день рождения Льюиса Кэрролла организаторы устроили безумное чаепитие — все гости менялись местами каждые пять минут, пили несуществующее вино, окунали часы в чай и совершали прочие безумства) — и это все само по себе бесплатно, заплатить придется только за проведенное в «пространстве» время: 1 рубль за 1 минуту.

Каждому гостю на входе выдают винтажный будильник, чтобы считать время. Иван Митин, автор проекта, уверен, что идею подсказал сам Бенджамин Франклин, просто ее до сих пор не смог никто воплотить: «Он говорил - время деньги. Я всего лишь решился воплотить в жизнь эту мысль. В какое кафе не придешь, везде нужно что-то покупать, иначе ты не приносишь пользы заведению, от этого возникает неискренность между работниками кафе и гостями. Ты вроде бы пришел насладиться атмосферой, отдохнуть в приятном месте, но надо все время что-то покупать и тебе все время на это намекают. У нас можно вообще ничего не приобретать, а можно выпить сто чашек кофе или чаю, можно принести с собой».

Интересно, чем бы заканчивались вечера, например во «Фри баре», если бы там ввели поминутную оплату? Попробуем представить: к примеру, для того, чтобы оставаться рентабельным, бар в среднем должен приносить 100 000 рублей выручки в день. Предположим, что проходимость нашего бара — всего 100 человек за ночь, каждый из них может выпить по 5 коктейлей за ночь. При себестоимости коктейля 50 рублей, мы потратим на каждого гостя по 250 рублей. Тогда, если первый час будет стоить 1 000 рублей (за это время большинство нашей гостей и выпьют по 5 коктейлей), каждый гость принесет нам чистыми по 750 рублей, итого: 75 000. Оставшиеся деньги мы доберем с гостей, которые решат остаться дольше, сделав для них каждый последующий час по 300 рублей. Таким образом, наш бар стал бы первым по-настоящему фри-баром!

Что может дать эта фишка: большие проливы, а, следовательно, большие спонсорские бюджеты и скидки на алкоголь;

Чего стоит опасаться: того, что веселье может перейти границы и тела гостей придется выносить специально обученным людям; кроме этого налоговая может не понять эту фишку.

1 место — Запали друзей

«Олд Фэшнд бар», находящийся в екатеринбургской галерее современного искусства обладает сразу двумя фишками. Первая, которая возникла уже давно, бар находится за шкафом, в прямом смысле этого слова! Чтобы попасть сюда, нужно знать, какую створку книжного шкафа тянуть. Кстати, «Олд Фэшнд» проводит совместные мероприятия с галереей, тогда под определенного художника разрабатывается персональный коктейль, который можно попробовать во время его выставки. Кстати, название бара действительно коктейльное - вспоминаем коктейль Олд Фэшн

Вторая фишка, которую Вячеслав Зацепилов ввел совсем недавно (и был первым в России и, похоже, во всем мире), называется «онлайн бар». Над барной стойкой он установил камеру, которая передает то, что происходит в баре на официальный сайт, теперь любой гость может из дома наблюдать за работой барменов и приготовлением коктейлей в реальном времени. «Камера привлекает много гостей, которые могут подглядывать за тем, что происходит за барной стойкой. Некоторые гости умудряются даже «бухать онлайн» — звонят друзьям (в основном, в другой город или страну), говорят название сайта, садятся напротив камеры и вперед…»

Что может дать эта фишка: может дать новую рекламную опцию для партнеров; большую посещаемость сайта бара и, как следствие, больше гостей;

Чего стоит опасаться: того, что обмануть друзей или жену будет сложнее, они всегда могут включить онлайн трансляцию из бара.

А чтобы не переборщить с креативом, советуем ознакомиться и с самыми жуткими и зловещими идеями, которые когда-то были воплощены в барах и ресторанах. Комментарии тут излишни…

Топ-5 жутких фишек

5 место — Тюремный обед

4 место — Выпить у дантиста

В одной тосканской тюрьме расположен опасный ресторанчик. На несколько дней в году ее открывают для гурманов: гостей на входе обыскивают, отнимают сумки и мобильники, заставляют пройти металлодетектор (что у русского посетителя не вызвало и тени смущения — футбольные матчи, митинги и даже некоторые станции метро закалили россиян). Главная фишка этого заведения заключается в том, что весь обслуживающий персонал – заключенные этой тюрьмы, которых перед открытием целый год учат готовить. Работают они под пристальным надзором вооруженных охранников.Еще одно малоприятное заведение расположено в рижской больнице, обеденный зал выглядит как настоящий медицинский кабинет! Фишка этого места — колбы и шприцы вместо тарелок и бокалов, чувство того, что в меню ресторана не еда, а лекарства, не покидает!

3 место — Подача в биде

2 место — С коктейлем на тот свет

В Китае существует ресторан, оформленный в туалетной тематике. Его фишка — унитазы повсюду! Гости сидят на унитазах и едят из унитазов, кстати, владельцы заведения даже советуют бронировать унитаз заранее.В украинском Трускавце находится зловещий ресторан в виде гроба, называется он «Вечность». Перед входом в бар висит табличка: «Вход только в белых тапках», а главной фишкой меню стали «похоронные» блюда, вроде: «Прощальных» бутербродов, салатов «9 дней», «Венок», «40 дней».

1 место — Банкет каннибала

А вот, как нам кажется, самое жуткое место! Фишкой одного японского ресторана стал «Банкет каннибала»: в зал на больничной каталке ввозится тело, которое официант-хирург в присутствии посетителей начинает препарировать и раскладывать на тарелки. В итоге оказывается, что тело — это всего лишь контейнер, наполненный продуктами, политыми красным соусом, имитирующим кровь.

К сожалению, фишки срабатывают только один раз, потому что оригинальная идея не может быть оригинальной дважды. Фишку для своего бара тебе придется придумывать самостоятельно…