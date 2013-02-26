По заявке читателя, продолжаю эпопею о том, как открыть бар. Сегодня хотелось бы поговорить об интерьере заведения, а именно, об оформлении залов и прочих помещений в нашем баре (барное пространство, то есть барную стойку, я рассмотрю отдельно). – это первое, на что обращает человек, попадая в заведение, а первое мнение, как известно, самое сильное и определяет дальнейшие отношения гостя к бару. На что обратить внимание? По какой схеме действовать при проектировании помещения под бар? Давайте рассмотрим эти моменты подробнее.

Дизайн бара начинается с концепции

Как я уже говорил в предыдущей статье из этого цикла, концепция для питейного заведения имеет очень большое значение. Только когда у вас сформируется представление о вашем будущем заведении, только когда вы поймете, как это должно выглядеть, тогда и только тогда можно работать над дизайном. В первой статье цикла «Открываем бар» я уже приводил вам примеры того, как удачная концепция заведения приносит большие деньги. В принципе, в узком понимании, концепция – это обширный бренд-бук, где нужно сконцентрировать внимание именно на маркетинговой стороне своего бизнеса.

Нужно рассчитать все: определить целевую аудиторию, соответствующим образом одеть сотрудников, сделать правильную карту бара, меню и, конечно же, разработать правильный и оригинальный дизайн бара, в который впишутся все вышеперечисленные составляющие. Снова-таки, если это паб, то и атмосфера должна быть соответствующей: небольшое уютное помещение, с основательной деревянной мебелью, большущим разнообразием различной атрибутики (плакаты, флаги, картины, фотографии и прочее). В кофейне: удобная мягкая мебель, яркий, запоминающийся дизайн и прочее.

Как разработать хороший дизайн бара

Я бы посоветовал обратиться к хорошему дизайнеру или даже в студию дизайна, а лучше в несколько сразу – устроить тендер. В этом случае к вам в руки через определенное количество времени попадет сразу несколько эскизов, из которых вы сможете выбрать наиболее привлекательные и подходящие. В принципе, техническим заданием для дизайнеров может стать концепция, из которой они уже сами должны вычленить наиболее важные моменты и реализовать их в нужном направлении. Только стоит уведомить всех дизайнеров о количестве участников тендера, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Даже если вы и сами что-то понимаете в дизайне, не стоит взваливать все на свои плечи, ведь вам и так достанется немало работы. Уж лучше пусть над такими вещами трудятся профессионалы. В Кофеине, где я работал, дизайн разрабатывал молодой и очень перспективный дизайнер, который создал действительно крутой проект кофейни, за которые он получил еще и неплохие награды. В общем, выбирайте, пробуйте, экспериментируйте.

Стиль оформления бара

Здесь нужно ориентироваться в первую очередь на свою целевую аудиторию. Если бар рассчитан на престижную публику, то здесь стоит ориентироваться на классику: дорогая деревянная мебель, зеркала, стекло, кожаная мебель, красивые обои под старину и т.д. Молодежные заведения лучше оформлять в урбанистическом стиле или хай-тек ( я правда не дизайнер, но соображения на сий счет есть). В выборе стиля стоит задуматься и над уникальными фишками, к примеру, можно оформить заведение в виде трюма подводной лодки, как это сделано в харьковском заведении Yellow Submarine (мне очень нравиться).

Выбор материалов для бара

Здесь конечно стоит учитывать бюджет. Разумеется, лучше всего использовать натуральные материалы: дерево, металл, камень, стекло и т.д. Если заведение молодежное, можно использовать пластик, но в разумных пределах. Раз уж мы претендуем на определенный стиль, то и оформлением бара должно быть на должно уровне. Еще хочу предложить несколько вариантов того, как вижу некоторые виды заведений я:

Паб . Барная стойка, столы и стулья из прочного и грубого дерева, к примеру, из дуба. Половина стены тоже оббита деревом, а другая половина окрашена или оклеена обоями. Все оформлять лучше в коричневых цветах – практично и привлекательно. Полки под алкогольную продукцию делать из стекла или дерева. Освещение немного приглушенное, теплое (желтое). Все стены увешаны картинами, рисунками и прочими декоративными вставками, которые бы освещали жизнь самого паба, его историю и концепцию (ирландский паб с клеверами и ирландскими флагами, футбольный паб с символикой разных футбольных команд и прочее).

Кофейня . Барная стойка из дерева или металла. Столики и стулья также можно заказывать из этих двух материалов, также приветствуются кожаные диваны и кресла. Столики можно делать и стеклянными. Здесь главное уют, чтобы посетителям было удобно сидеть и беседовать, поэтому лучше разграничивать пространство между столиками ширмами или другими перегородками. Стены в теплых тонах, как и освещение.

Бар. Это именно отдельная категория, которая мною понимается как место, в которое можно прийти с друзьями, выпить в спокойной атмосфере хороших спиртных напитков и попросту отдохнуть. Здесь конечно масса вариантов оформления и насчет материалов я сказать ни чего не могу. Мне нравиться, когда в заведении есть фишка в виде какого-нибудь объекта, к примеру, бильярдный стол, доска для дартса, настольный футбол, музыкальный аппарат и прочее. Такие вещи цепляют и о них говорят.

Конечно, информация расплывчатая, но оперировать конкретикой очень сложно. Такие вещи определяются только на стадии разработки бизнес плана, а заведений, как известно, миллионы и подстраивать свои статьи под все сложно. Дальше постараюсь не затрагивать таких щекотливых тем, в которых мало чем могу похвастаться =). На этом сегодняшнее повествование заканчиваю, ниже смотрите несколько вариантов оформления заведений. Читайте Ромовый дневник, подписывайтесь на обновления (форма в самом низу статьи) и, разумеется, комментируйте – интересно знать ваше мнение.