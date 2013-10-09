Снова-таки, по заявкам моих глубокоуважаемых читателей продолжаю цикл статей на тему как открыть бар с нуля и не лажануться =). Собственно, не лажануться – это основная задача предприимчивых людей при открытии своего бизнеса в сфере «общепит». По статистике какого-то там американского дяди, эта сфера находится на 3-ем месте среди видов бизнеса, склонных к банкротству. Мы уже рассмотрели основные аспекты открытия бара или ресторана (кафе, клуба и т.д.), а также все, что касается его дизайна (не все конечно, но в общих чертах должно быть понятно). Сегодня будем говорить о документации, необходимой для открытия заведения общественного питания.

Кто и как контролирует деятельность предприятий общепита

Сначала давайте разберемся, кто нам будет вставлять палки в колеса. Конечно же, в первую очередь это государство, а также всякие там организации по защите прав потребителя и т.д. Так как основная доля моих читателей проживает в России, а особенно в Москве, то дальше я буду рассматривать все именно на примере Первопрестольной. Итак, российское правительство регулирует общепит через соответствующий ГОСТ, который, как мне кажется, прилично устарел. Это ГОСТ Р 50762-95, в котором регламентируется, как нам с вами правильно вести свой многострадальный бизнес в сфере общепит. Засим предлагаю вам скачать его и ознакомиться:

Скачать ГОСТ Р 50762-95 (PDF)

Для примера возьму из этого ГОСТа определение бара: «Бар - предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары». Несмотря на убогость и несостоятельность этого документа, определение дано вполне правильно и достаточно объемно. Там же можно найти и другие термины. В общем, если вы решили открыть бар в Москве, то обязательно изучите этот документ. Теперь вернемся к документам, которые нужно будет оформлять самостоятельно.

Учредительные документы юридического лица

Разумеется, мы будет действовать, как юридическое лицо. Чаще всего оформляют ООО (общество с ограниченной ответственностью), так как в этом случае проще всего общаться с налоговой. Конечно, проще зарегистрировать ИП, но за простотой кроется подвох – налоговая служба «облюбовало» эту форму собственности, поэтому проверяет ее более тщательно. Можно еще открыть ЗАО (закрытое акционерное общество) или ОАО (открытое акционерное общество), где придется еще вносить в соответствующие службы документы, касающиеся акций. В общем, не замарачивайтесь и открывайте ООО. Для этого нам понадобятся следующие документы:

Решение учредителей(-я) о создании юр. лица (протокол, если учредителей несколько);

Свидетельство о регистрации юр. лица;

Приказ о назначении ген. директора;

Устав для юр. лиц;

Свидетельство о получении ИНН;

Письмо от статистики с кодами ОКВЭД, ОКФС, ОКПО и прочими цифрами;

Свидетельство о постановке на учет в ПФ;

Свидетельство о постановке на учет в ФОМС;

Договор на открытие расчетного счета.

Если вам не знакомо название большинства из этих документов, то советую сразу же обратиться в юридическую компанию, занимающуюся оформлением ООО. Там все сделают красиво и быстро. Можно также нанять сотрудника, который все сделает сам, к примеру, проверенного и башковитого бухгалтера.

Документы на право пользования помещением и прочее

Это чуть ли не основная головная боль. Если вы решили открыть бар с нуля, то будьте готовы к серьезным проблемам именно с помещением. Подтвердить, что оно вам принадлежит или находится в аренде не сложно. Другое дело обстоит с модификацией этого помещения под нужды бара, кафе или ресторана. Порядок согласований и пакт документов будет меняться в зависимости от различных факторов, которые очень сильно зависят от помещения:

какое назначение здания (это указано в экспликации помещений к плану БТИ);

жилое или нежилое здание;

будет ли меняться планировка помещения;

будут ли изменяться несущие конструкции;

будет ли изменяться фасад.

Очень, очень много нюансов и сложностей, поэтому, снова-таки, обратитесь сразу к специалистам.

Разрешительная документация для бара

План производственного контроля

Эту штуку нужно сделать самостоятельно. План должен включать перечень всех действий, которые предприятие делало, чтобы соблюдать санитарным нормам. Это документ необходим при обращении в страшный и ужасный СЭС (санитарно-эпидемиологическая служба).

Уведомление от СЭС

Документ, который подтверждает, что помещение соответствует всем санитарным нормам. За всем этим делом следит Роспотребнадзор, который должен провести подробную экспертизу. Эта инстанция должна выдать вам паспорт, без которого деятельность заведения попросту невозможна.

Заключение МЧС

Здесь речь идет о нормах пожарной безопасности. Чтобы пройти эту проверку, нужно разработать и развесить планы эвакуации, пожарную инструкцию, реализовать пожарный уголок с огнетушителем. Также нужно будет установить пожарную сигнализацию и принять другие меры оповещения и предупреждения пожаров. Можно пойти коротким путем – сунуть в карман пожарника не слишком толстый конверт (как-нибудь перебьется =)).

Заключение от СЭС

Это самый главный документ, который подтверждает деятельность заведения как предприятия общественного питания (имеется соответствующее оборудование для бара, помещение кухни и т.д.). В общем, это заключение говорит о том, что ваш бизнес соответствует вышеупомянутому ГОСТу.

Также для полноценного функционирования бара потребует несколько договоров на обслуживание:

Договор на вывоз мусора (ТБО)

Договор на оказание услуг по нормам СЭС

Договор охраны (без него вы не получите лицензию на алкоголь – надо же кому-то усмирять пьяную публику)

Лицензии на алкоголь и табак

Они нужны лишь в том случае, если вы реализовываете это самый алкоголь или табак. Чтобы ее получить, должны быть соблюдены следующие требования (только для алкоголя):

Площадь помещения – более 50 квадратных метров (в Украине – 20 кв. м);

В баре установлена охранная сигнализация или имеется собственная охранная служба;

Заведение соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

Выдает лицензию Департамент потребительского рынка в течении 30 рабочих дней. Лицензия действует от 1 до 5 лет. Ежегодно придется за нее платить 40 тыс. рублей (в Украине 8000 грн., для пива – 780 грн.) – это государственная пошлина. В России лицензию на пиво получить намного сложнее, и стоит она столько же, сколько и лицензия на весь алкоголь, крепче 15%, поэтому оформляйте по полной =). Что касается табака, то в Украине лицензия нужна, стоит она 2000 грн. в год. В России пока лицензия не нужна.

Порядок получения документов и их примерная стоимость

Сначала нужно получит уведомления от СЭС. На первых порах эта бумажка может потянуть на все 20 тыс. рублей (это максимум). Дальше получается заключение СЭС и МЧС – до 90 тыс. рублей. Если нужна экспликация их БТИ – прибавьте еще до 40 тыс. рублей. Заключение Ростехнадзора – 23 тыс. рублей. Для получения лицензии на алкоголь нужно сначала оформить все вышеуказанные документы, а также заключить контракт с «охранниками». Еще нужно предоставить информацию в лицензирующий орган – на счету предприятия должно быть не менее 100 тыс. рублей. В общем, удовольствие не из дешевых. Но это на первом этапе, дальше должно стать легче.

Еще не забываем об оформлении уголка потребителя, в котором обязательно должна быть зарегистрированная книга жалоб, а также набор документов с разными санитарными правилами и прочей лобудой. Разумеется, на каждого вашего сотрудника должна быть оформлена санитарная книжка. Короче, путь у вас тернист и не прост, но я верю, что все у вас получится =). В следующих статьях о рабочем персонале, оборудовании для бара и подробно остановимся на организации барной стойки. Не пропустите (а для этого не забудьте подписаться на обновления блога)!

