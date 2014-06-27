Придумай концепцию своего бара

Концепция — это руководство по воплощению основной идеи заведения, к ней можно отнести и название, и интерьер, и основную тему бара, и меню, и маркетинговую стратегию. Многие путают концепцию с тематикой заведения, но это не одно и то же, тематика — лишь одна из составляющих.

Определиться с концепцией стоит прежде, чем начать планировать работу будущего бара. Можно сказать, что это общая идея, которая должна отразиться в названии, оформлении помещения, наполнении меню, стиле работы персонала. По мнению Йорга Майера (владельца баров «Ле Лион» и «Тэйстинг рум» в Гамбурге) концепция бара – понятие уникальное, оно не должно быть поставлено на поток, иначе бары со временем потеряют свою таинственную привлекательность. «Для каждого бара очень важно иметь индивидуальную концепцию. Именно это и отличает разные бары и то, как мы готовим коктейли».

В концепцию входит детальный анализ месторасположения будущего бара и целевой аудитории, расчет инвестиций и времени их возврата. Кроме того, концепция поможет понять, насколько востребованным и прибыльным окажется заведение. Также концепция включает в себя все элементы фирменного стиля заведения: от дизайна вывески заведения до униформы обслуживающего персонала. И предусматривает разработку всех механизмов контроля и взаимодействия с поставщиками.

В этой статье остановимся подробнее на позиционировании, тематике и названии. Остальным — более глобальным вещам, как, например, месторасположение, помещение, план продвижения бара, подбор персонала и тренинги для него, меню и дизайн, — будут посвящены отдельные статьи.

Ле Лион в Гамбурге

Позиционирование бара — одна из важнейших составляющих концепции. К примеру, концепция бара «Ле Лион» — это «классический бар с классическими коктейлями и шампанским». Философия «Ле Лион» заключается в том, что персонал заведения не разделяется на барменов, официантов, метродотелей и остальных: каждый может делать все, именно благодаря этому в баре царит очень домашняя атмосфера. При этом новенький бармен в первые полгода своей работы не допускается до создания коктейлей, «за это время он должен проникнуться нашей атмосферой и прочувствовать философию» — это правило установил Йорг.

Барная стойка Ле Лион

«У нас нет фотографий в интернете или меню онлайн, мы хотим, чтобы люди сами открывали для себя бар, а не руководствовались сомнительными фотографиями или меню. Я очень много внимания уделяю деталям, это касается и концепции заведения. К примеру, все напитки у нас подаются одновременно — если компания закажет несколько разных коктейлей, то те, которые уже готовы будут дожидаться остальных в специальной емкости с дробленным льдом. Эту идею я взял из кухни, там тоже блюда подаются одновременно».

Еще одна деталь, которой Йорг Майер уделяет особое внимание — встреча гостя. С фасада здания у «Ле Лиона» есть только дверь со звонком, каждому гостю приходится звонить, но не для того, чтобы строгий фейсконтрольщик успел решить: впускать кого-то или нет, — в баре дресс-кода не существует. Этот ритуал со звонком придуман для того, чтобы Йорг мог лично поприветствовать каждого своего гостя и лично открыть им дверь.

Тематика играет не менее важную роль в интерьере, названии и меню бара. Например, открывая некурящий бар, не нужно заморачиваться с супермощной вытяжкой или в тики-баре не стоит ставить рояль. Сейчас в мире набирают популярность бары, специализирующиеся на одном типе напитков или даже на одном коктейле. Например, в баре «Рам Трейдер» в Берлине любой коктейль приготовят на роме, будь это даже Негрони! А в России становятся все более популярными монобары, например винотеки или виски-бары.

Лаборатория Мохито

В октябре 2010 года Лоран Греко — известный молекулярный миксолог и основатель журнала Cocktailzone для барменов, открыл в Париже свой собственный бар под названием «Мохито Лаб»; там гостям предлагается попробовать 20 видов Мохито и только Мохито! «Однажды я решил, что пришло время создать бар, но я хотел сделать что-то особенное, чего еще никогда не было. «Мохито Лаб» стал первым концепт-баром, полностью посвященным мохито и его производным. Приглашаю всех!»

Барная стойка Мохито Лаб

Интерьер бара напоминает (как и соответствует названию и общей концепции) лабораторию с кирпичными стенами, графитовым полом, зелено-неоновым освещением и высокими стальными столиками. В одном из залов бара — учебном классе — можно потренироваться в приготовлении Мохито, кроме того, при заведении открыт специализированный магазин. Концепция в баре воплощена идеально — смесь рая для любителей Мохито с лабораторией, название, интерьер и атмосфера гармонируют друг с другом.

Удивить гостей может не просто широкий выбор «Мохито», но и такие его вариации, как «Дымный Мохито», для которого используется специальная мята и, как это ни удивительно, дым: «Нашим гостям этот напиток очень нравится особенно потому, что во всех барах сейчас запрещено курить, а «Дымный Мохито» очень напоминает курение и сигаретный дым!»

Еще кусочек Мохито Лаб

Кроме лабораторного интерьера, дань концепции отдают специальные баночки, в которых растет удивительная мята для необычных коктейлей, таких как Мохито со вкусом чеснока, видимо, для защиты от вируса гриппа или вампиров: «Мы выращиваем прямо здесь особенную мяту — чесночную, клубнично-банановую, перечную, все ее виды даже не перечислить. Она растет у нас в баре под специальными лампами, имитирующими солнечные лучи, но без ультрафиолетовых излучений». А специальный вакуумный аппарат усиливает «лабораторный» эффект — с помощью него Лоран делает Мохито в целом арбузе, не разрезая его!

Глянцевый ресторан

Еще одна интересная концепция баров и ресторанов, которая сейчас набирает популярность — брендирование заведений под глянцевые журналы. Тут захватил рынок американский издательский дом «Конде Наст», который планирует использовать названия своих самых известных журналов для заведений, которые откроются в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Интересно, что такая идея пришла «Конде Наст» из Москвы! В 2003 году в столице открылось «Вог Кафе», в 2007 году - «ДжиКью бар», а в 2010 году - «Татлер клаб», а в 2012 году уже успели открыться «Базар бар» и бар от журнала «Максим». Причем ранние заведения вошли в сеть ресторанов Аркадия Новикова, «Базар бар» — проект Андрея Деллоса, а бар с мужским именем «Максим» — дело рук «Гинза проджект». Интересно, открывая бар «Огонек», Сейран Геворкян вспомнил про одноименный общественно-политический еженедельник?

Синергия работа глянцевого и барного бизнесов повышает имидж журналов: «Мы уверены, что правильное ведение ресторанного бизнеса в других странах поможет укрепить позиции наших брендов», – сказал Джонатан Ньюхаус, член совета директоров «Конде Наст Интернейшенл». А кроме того, такая совместная работа несет дополнительную прибыль, как издательствам, так и владельцам заведений — бары моментально становятся популярны, аудитория четко очерчена, причем обычно это успешные и обеспеченные люди, что позволяет выставлять достаточно высокие цены на напитки.

Как корабль назовешь…

Концепция может быть отражена в позиционировании бара, интерьере, ассортименте, музыке, униформе персонала, одним словом, — во всем. Идеально, когда даже название бара концептуально. При этом на название ложится основная смысловая нагрузка — оно должно быть обращено к людям из потенциальной целевой аудитории, и сообщать им, что это заведение именно для них. Конечно, Шекспир сказал: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет…», но в случае с баром это не срабатывает.

Зачастую названия для баров выбирают в честь важных людей или событий, литературных героев, писателей, исходя из местоположения заведения, но бывают и такие названия, о которых сразу и не догадаешься, почему именно они? К примеру, бар «Белка» на Красном Октябре.

Ованес Погосян, основатель проекта «Мэйнпипл» и владелец бара рассказал, откуда появилась эта «белка». Первым вариантом названия был «Барсук», которое при необходимости можно было интерпритировать, как «Бар сук», и несмотря на то, что этот вариант не прижился, ассоциация бара с животным осталась. «Белка» стала чем-то универсальным: гостям предлагается не крутиться, как белка в колесе, а отдохнуть, причем в белку здесь вкладывают и исконно русский алкогольный смысл: «Ну, когда белочка приходит, только она у нас такая с коктейлями, мягкая». С названиями остальных баров как-то понятнее: «Куба Либре» — отличный коктейль, «Секретный бар» первое время был действительно секретным, а название тики-бара «Алоха» в переводе с гавайского означает «дыхание жизни», и используется жителями островов и как приветствие, и как прощание.

Молочный бар в Киеве

С одной стороны, если ты открываешь свой бар, то имеешь право назвать его любым словом, которое придет тебе в голову и будет по душе или даже воспользоваться генератором названий, если не хватает фантазии, но с другой стороны, название — первая и главная форма рекламы!

Для названия бара принято использовать одно или максимум два слова, отображающих концепцию заведения, которые будут звучными и запоминающимися, причем связка из двух слов запоминается лучше, потому что наша память считает смысловые блоки более значимыми, чем разрозненные фрагменты информации. Чтобы выбрать идеальное название, придется напрячь всю свою фантазию — нужно постараться придумать как можно больше названий — хотя бы 15-20, которые боле-менее подходят для бара, для удобства напротив каждого названия стоит написать источник вдохновения. После этого названия нужно будет протестировать на семье, друзьях, знакомых или созвать целую фокус-группу и выбрать лучшее из лучших!

В конце концов, удачное название и логотип можно напечатать на футболках и другой продукции.