Выбираем формат своего бара: летник

Летник — это сезонный проект, как правило, работает с июня по сентябрь и может располагаться как в городе, так и на пляже. Интересным и, можно сказать, решающим плюсом летника (для того, кто только мечтает попасть в индустрию) является низкая «стоимость входа», то есть этот формат идеален для тех, кто хочет попробовать себя в роли владельца бара.

Вложения в летний проект не будут такими большими, даже несмотря на закупку специального оборудования, как в бар любого другого формата, к тому же, если не понравится, по окончании сезона технику и мебель можно легко продать. Тут и риск неудачи меньше, и начать проще, и инвестиций меньше.

Вот еще одно преимущество сезонного бара — возможность выбрать уникальное месторасположение, ведь бар можно открыть где угодно, например, в парке. Для летников не нужно искать помещение, главное получить землеотвод. К тому же, новые места всегда привлекают повышенное внимание!

Приятным дополнением к открытию летника может стать особый контракт с алкогольным брендом. Заслужившим известность создателям баров бренды дают возможность открыть летник под эгидой одного бренда.

Ну и еще один плюс летних баров — напитки с собой. Очень часто люди хотят пить, но не хотят сидеть в баре, тогда им можно предложить по коктейлю с собой, здорово, если еще и в фирменном бокале! Эстетическая часть очень важна в работе, поэтому брендированные и качественные пластиковые стаканы подчеркивают статус.

Но у летнего бара есть и свои сложности. Главным минусом или головной болью для владельцев летников становится сезонный персонал. Теоретически его можно собрать из крутых барменов, но только в том случае, если ты открываешь бар на каком-нибудь крутом курорте, тогда для них работа превращается в отдых и совмещается приятное с полезным.

Но даже присутствие опытного и успешного бар-менеджера не отменяет поиск персонала. С сезонным персоналом очень сложно, потому что они несерьезно относятся к работе, в основном хотят только денег и зачастую воруют. Сложнее подобрать официантов, чем барменов, потому что именно официанты проводят больше всего времени с гостями.

К минусам летника можно отнести отсутствие времени на раскрутку, при этом нужно успеть отбить заведение за 3-4 месяца. Для наглядности приведу пример — один из самых успешных баров Москвы — «Луч» — вышел на 100 процентную посадку только на 9 месяце существования!

Если ты относишься к сезонному бару как к эксперименту, то следующий минус на себе не ощутишь, но если же это твой летний бизнес, который «оживает» каждый год с приходом тепла, то арендовать склад в зимнее время тебе просто необходимо. Нужно же где-то хранить свой бар в не сезон.

Последний минус, но очень существенный — это охрана. За летником нужно хорошо следить, особенно ночью, когда стационарные бары запираются на ключ, открытый летний бар становится беззащитен. Лучше всего иметь двух охранников в ночное время.

Основная особенность летника — это, конечно, погода. Открывая такой бар, ты полностью зависишь от погоды и в зависимости от нее, можешь обыграть все успешные стационарные бары! Но не всегда погода радует нас, летом бывают и дожди, и ветра, и даже холод.

Конечно, думать об открытии летней площадки нужно прошлым летом и текущей зимой — это еще одна особенность сезонного заведения. Необходимо изучить работу конкурентов, закупить оборудование и продумать рекламную кампанию. Документы для открытия такого бара нужны совершенно особенные, к примеру, для получения разрешения на аренду земли нужно:

выбрать и согласовать место под открытие летнего кафе в земельном отделе администрации района;

разработать эскизный проект кафе;

согласовать проект в комитете по товарному рынку городской администрации;

согласовать проект в Главном управлении архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений;

согласовать проект в комитете по благоустройству города;

подать заявку в земельный отдел администрации района на использование земельного участка и заявление на имя главы города.

После этого заключается договор на аренду земли, который можно получить в земельном комитете районной администрации. Уже на этом этапе нужно начинать согласовать ассортимент бара и получать разрешение на торговлю в Роспотребнадзоре. Тут, кстати, кроется еще одна особенность формата — предпочтение отдается людям, уже имеющим опыт в сфере услуг и общественного питания, в России к претендентам на выделение земельного участка относятся настороженно.

Документы — это не единственное, что отличает сезонный бар от обычного. Для летника нужна еще и совершенно другая техника: сюда относится и освещение, обогревающие установки (для городского бара) или пледы, устройства, отпугивающие насекомых (никому не нравится, когда пчелы хотят полакомиться твоим сладким коктейлем), а также биотуалеты, ледогенераторы, вода и даже посуда.

Чаще всего летние бары работают без кухни, потому что в жару люди меньше едят и больше пьют.

Подведем итоги:

: небольшие инвестиции; минимальные риски; возможность покрыть большую часть инвестиций за счет брендирования; дополнительный заработок с продаж на вынос.

Минусы: сложности с поиском хорошего сезонного персонала; затраты на аренду склада для хранения мебели зимой; отсутствие времени на раскрутку.

Особенности: возможность попробовать себя в качестве владельца бара; зависимость погода; особое оборудование; можно не заморачиваться с кухней.

P.S. Если ты не любишь лето, а любишь зиму, то открывай «зимник» на катке!