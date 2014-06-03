Ромовый Дневник

Выбираем формат своего бара: летник

Открываем бар · Олег Колесов
Выбираем формат своего бара: летник

Летник — это сезонный проект, как правило, работает с июня по сентябрь и может располагаться как в городе, так и на пляже. Интересным и, можно сказать, решающим плюсом летника (для того, кто только мечтает попасть в индустрию) является низкая «стоимость входа», то есть этот формат идеален для тех, кто хочет попробовать себя в роли владельца бара.

Другие статьи из цикла “Открыть бар”:

Вложения в летний проект не будут такими большими, даже несмотря на закупку специального оборудования, как в бар любого другого формата, к тому же, если не понравится, по окончании сезона технику и мебель можно легко продать. Тут и риск неудачи меньше, и начать проще, и инвестиций меньше.

Летний бра, ресторан, он же летник или летняя площадка

Вот еще одно преимущество сезонного бара — возможность выбрать уникальное месторасположение, ведь бар можно открыть где угодно, например, в парке. Для летников не нужно искать помещение, главное получить землеотвод. К тому же, новые места всегда привлекают повышенное внимание!

Приятным дополнением к открытию летника может стать особый контракт с алкогольным брендом. Заслужившим известность создателям баров бренды дают возможность открыть летник под эгидой одного бренда.

Ну и еще один плюс летних баров — напитки с собой. Очень часто люди хотят пить, но не хотят сидеть в баре, тогда им можно предложить по коктейлю с собой, здорово, если еще и в фирменном бокале! Эстетическая часть очень важна в работе, поэтому брендированные и качественные пластиковые стаканы подчеркивают статус.

Но у летнего бара есть и свои сложности. Главным минусом или головной болью для владельцев летников становится сезонный персонал. Теоретически его можно собрать из крутых барменов, но только в том случае, если ты открываешь бар на каком-нибудь крутом курорте, тогда для них работа превращается в отдых и совмещается приятное с полезным.

Но даже присутствие опытного и успешного бар-менеджера не отменяет поиск персонала. С сезонным персоналом очень сложно, потому что они несерьезно относятся к работе, в основном хотят только денег и зачастую воруют. Сложнее подобрать официантов, чем барменов, потому что именно официанты проводят больше всего времени с гостями.

К минусам летника можно отнести отсутствие времени на раскрутку, при этом нужно успеть отбить заведение за 3-4 месяца. Для наглядности приведу пример — один из самых успешных баров Москвы — «Луч» — вышел на 100 процентную посадку только на 9 месяце существования!

Удивительная летняя площадка на воде

Если ты относишься к сезонному бару как к эксперименту, то следующий минус на себе не ощутишь, но если же это твой летний бизнес, который «оживает» каждый год с приходом тепла, то арендовать склад в зимнее время тебе просто необходимо. Нужно же где-то хранить свой бар в не сезон.

Последний минус, но очень существенный — это охрана. За летником нужно хорошо следить, особенно ночью, когда стационарные бары запираются на ключ, открытый летний бар становится беззащитен. Лучше всего иметь двух охранников в ночное время.

Основная особенность летника — это, конечно, погода. Открывая такой бар, ты полностью зависишь от погоды и в зависимости от нее, можешь обыграть все успешные стационарные бары! Но не всегда погода радует нас, летом бывают и дожди, и ветра, и даже холод.

Еще один пример летней площадки или летника

Конечно, думать об открытии летней площадки нужно прошлым летом и текущей зимой — это еще одна особенность сезонного заведения. Необходимо изучить работу конкурентов, закупить оборудование и продумать рекламную кампанию. Документы для открытия такого бара нужны совершенно особенные, к примеру, для получения разрешения на аренду земли нужно:

  • выбрать и согласовать место под открытие летнего кафе в земельном отделе администрации района;
  • разработать эскизный проект кафе;
  • согласовать проект в комитете по товарному рынку городской администрации;
  • согласовать проект в Главном управлении архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений;
  • согласовать проект в комитете по благоустройству города;
  • подать заявку в земельный отдел администрации района на использование земельного участка и заявление на имя главы города.

После этого заключается договор на аренду земли, который можно получить в земельном комитете районной администрации. Уже на этом этапе нужно начинать согласовать ассортимент бара и получать разрешение на торговлю в Роспотребнадзоре. Тут, кстати, кроется еще одна особенность формата — предпочтение отдается людям, уже имеющим опыт в сфере услуг и общественного питания, в России к претендентам на выделение земельного участка относятся настороженно.

Документы — это не единственное, что отличает сезонный бар от обычного. Для летника нужна еще и совершенно другая техника: сюда относится и освещение, обогревающие установки (для городского бара) или пледы, устройства, отпугивающие насекомых (никому не нравится, когда пчелы хотят полакомиться твоим сладким коктейлем), а также биотуалеты, ледогенераторы, вода и даже посуда.

Чаще всего летние бары работают без кухни, потому что в жару люди меньше едят и больше пьют.

Подведем итоги:

Плюсы: небольшие инвестиции; минимальные риски; возможность покрыть большую часть инвестиций за счет брендирования; дополнительный заработок с продаж на вынос.

Минусы: сложности с поиском хорошего сезонного персонала; затраты на аренду склада для хранения мебели зимой; отсутствие времени на раскрутку.

Особенности: возможность попробовать себя в качестве владельца бара; зависимость погода; особое оборудование; можно не заморачиваться с кухней.

P.S. Если ты не любишь лето, а любишь зиму, то открывай «зимник» на катке!

Похожие статьи

Что нам стоит бар построить, или Как организовать пространство бара

Что нам стоит бар построить, или Как организовать пространство бара

Найди главную фишку своего бара

Найди главную фишку своего бара

Придумай концепцию своего бара

Придумай концепцию своего бара

Выбираем формат своего бара: при отеле

Выбираем формат своего бара: при отеле

Выбираем формат своего бара: коктейльный ресторан

Выбираем формат своего бара: коктейльный ресторан

Выбираем формат своего бара: бар +

Выбираем формат своего бара: бар +