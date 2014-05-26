Бар +, пожалуй, самый необычный формат. Тут говорить нужно не о возникновении этого направления в целом, а рассматривать каждый случай в отдельности.

Например, первым бар + стала прачечная, или ландромат, как принято ее называть на Западе. Совмещение чего-то с баром — это отличный способ дополнительно заработать: владельцы прачечных с самообслуживанием предоставляют своим клиентам во время стирки выпить вкусный коктейль, попить кофе, посмотреть фильм, заняться спортом, поиграть с детьми и даже спеть в караоке. История ландроматов с дополнительным сервисом в США начинается в 1984 году, когда стирку начали совмещать с приятным времяпрепровождением.

В Париже бар совместили с автомобильным салоном Рено! «Ателье Рено» открыто с 10 утра до 1.30 ночи, особая гордость этого места — красивые алкогольные и безалкогольные коктейли и фирменное мороженое. Помимо классических коктейлей, клиентам предлагают напитки, получившие названия от легендарных гоночный трасс: «Индианаполис», «Сильверстоун», «Монза», «Альтерт Парк», «Интерлагос», «Хунгароринг». Даже одно из фирменных мороженых — сорбет из зеленого лимона, манго, с жареным миндалем и кюросао – называется в честь гоночной команды - Renault F1 Team. В России таких концепций пока не замечено.

В России есть свои интересные проекты формата «бар+»

Во-первых, это бар и институт в одном. Бар «Стрелка» — это площадка для неформального общения, созданная в рамках Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Вся прибыль от работы бара направляется на поддержку Института. Заведение находится на территории Красного Октября, на месте бывшего гаража для автомобилей, развозившего продукцию завода. Во-вторых, — бар + бутик «Денис Симачёв Бар и Бутик».

Ну и еще одно нестандартное сочетание — винный бар при винном бутике — «Винотека». Это именно бар, не кафе-ресторан, где можно отлично поесть и выпить превосходного вина, в «Винотеке» стоит настоящая барная стойка, за которой работают настоящие бармены, только наливают они виски и вино, а не Пина Коладу и Отвертку.

Особенности формата — это, конечно, необычность сочетаний, твою фантазию тут ограничивает только наличие средств. К тому же, «пристроить» бар к чему-то уже существующему — это дополнительный заработок. Конечно, плюсом бара+ можно считать то, что для гостей тут есть как минимум 2 развлечения — сам бар и то, к чему он прилегает, это значит, что они проведут в 2 раза больше времени в заведении, выбирая коктейли, примеряя одежду или посещая пары.

Сложности и минусы формата, также как и плюсы, обусловлены необычностью. Всегда найдется что-то несочетаемое, на что достаточно сложно получить лицензию, например, «Стрелка», формально это институт, а по закону заведение, торгующее алкоголем или табачной продукцией должно располагаться не ближе, чем в 100 метрах от учебного заведения.

Бар+ “Стрелка” в Москве

Особенностью бара+ можно считать необходимость подбирать большое помещение, иначе 2 проекта в нем не уместятся, ведь нужно дополнительное место, чтобы развесить одежду, или поставить ландроматы. Лучше, если заведение будет находиться ближе к центру, люди вряд ли поедут куда-то далеко даже за диковинкой! Но зато этот формат позволяет давать больше разной рекламы и, например, если даже запретят рекламу алкоголя, то всегда можно будет выкрутиться, прорекламировав одежду. Ну и разные сочетания могут охватывать разные аудитории: девушка примеряет платье, молодой человек пьет коктейль, теперь он не будет отказываться ходить с ней по магазинам.

Бар + бутик «Денис Симачёв Бар и Бутик»

А особенность бара при магазине — это, конечно, возможность выпить на месте все то, что ты видишь на полках, причем по «цене полки».

Подведем итоги:

гости проводят больше времени в таком баре; концепцию можно воплотить, расширив свой основной бизнес; фантазия не ограничена;

Минусы: сложнее получить лицензию и разрешительную документацию; труднее подобрать помещение;

Особенности: нужно большое помещение; можно давать разнонаправленную рекламу.