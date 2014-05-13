Пати-бар — это то место, куда приходят веселиться, пить коктейли, танцевать и хорошо проводить время. По сути, это тот же ночной клуб, только работающий 7 дней в неделю и предлагающий не только отлично выпить ночью, но и позавтракать-пообедать-поужинать. По вечерам в пати-баре всегда шумно, играет музыка и очень много народа. Обычно в заведении есть танцпол и столики, на которых в разгар вечеринки танцуют подвыпившие девушки в платьях. Отсюда и вытекает основное достоинство пати-бара: в отличие от клубов он может зарабатывать еще и в понедельник!

Практически всегда на входе в бар стоят фейсконтрольщики. Каждый пати-бар специализируется на своей целевой аудитории гостей, это могут быть и студенты, менеджеры, иностранцы, модели, творческие люди, звезды или даже политики! Это — главное отличие пати-бара от всех остальных форматов и отличная возможность самому определять и регулировать свою публику.

Кстати, в США в момент своего зарождения клубы — прародители пати-баров, являлись раздельными для темнокожих и белых американцев. А первый бар с танцполом и «подвесными спецэффектами» в Европе появился в Париже — это был «Whisky à Gogo», в 1953 году. А первым пати-баром в России стал «The Real McCoy» (ныне почивший с января сего года).

Для пати-бара очень важно его месторасположение, ведь если он окажется где-то на отшибе, куда трудно добраться, то вряд ли даже самые профессиональные бармены и самые вкусные коктейли смогут приманить гостей. Стоит обратить внимание и на само помещение, тут должна быть хорошая вытяжка, вентиляция, оно само должно быть просторным, танцующие люди всегда занимают больше места. Бар-менеджеры популярных в Москве пати-баров «Роллинг Стоун» и «Джипси» также называют удачное место одним из своих залогов успеха. Кроме помещения и расположения очень важна атмосфера, которая складывается в заведении.

Если говорить о плюсах формата, то пати-бар совмещает в себе сразу 3 разных заведения: до обеда это полноценный спик-изи (в следующих статьях), днем посетители могут пообщаться друг с другом в тихой и уютной атмосфере, а вечером пати-бар превращается в полноценный ночной клуб со всеми вытекающими последствиями.

Пати-бар — это совершенно «открытое» место, часто про них пишут интересные статьи в интернете и журналах, для них создают аккаунты в социальных сетях, анонсируют вечеринки и рекламируют. Константин Комаров, бар-менеджер бара «Джипси» уверен, что «наши люди пока не готовы к закрытым местам», поэтому общедоступные пати-бары и клубы пользуются огромной популярностью и приносят отличный доход, например, чтобы попасть на Новый Год в «Джипси», придется заплатить 10 000 рублей, каждому!

«Джипси» рассматривается гостями скорее как клуб, отсюда вытекают минусы формата, применительно к заведению: «В России клубы умирают через 2-3 года после открытия, пати-бары же живут дольше. Это происходит из-за того, что люди любят все новое и не любят ходить долго в одно и то же место. Ну а дальше — снежный ком: перестают ходить гости — меньше прибыли — перестаешь платить зарплату — уходит персонал — приходит новый, но нет времени его хорошо обучить или проверить — оставшимся гостям меньше нравится — …», рассуждает Константин. Для того чтобы место не надоедало, гостей нужно побольше развлекать и удивлять — это могут быть тематические вечеринки, новые коктейли, новый интерьер или даже новый этаж — когда «Роллинг Стоун» только открылся, у него был только один этаж с баром и толкучкой, позже открылась веранда на крыше, гостей стало еще больше, а к зиме ее застеклили и открыли еще одну мини веранду над крышей.

Еще одним минусом пати-бара, по мнению бар-менеджеров, является ограниченность в ассортименте коктейлей: нельзя позволить себе делать сложные коктейли, тут проблема во времени, поэтому ассортимент ограничен, никакого, например, фламбирования и т.д. Конечно, от дежурной ром-колы или отвертки можно быстро устать. Медленность отдачи – потенциальный минус бара этого формата, если человек пришел веселиться и хочет выпить, ему нужно эту возможность предоставить, ведь если заставлять гостя ждать, он попросту уйдет.

Пати-бар привлекает к себе разные слои населения, а под воздействием алкоголя и тесноты (в пати-баре всегда много гостей) случаются и потасовки. Кроме того, взаимную неприязнь и ссоры может вызвать и очередь на вход, ведь фейс-контроль, характерный для пати-бара, нравится не всем, и заставляет гостей потомиться в ожидании.

Особенностями пати-баров можно назвать отличный и продуманный свет и звук — это, можно сказать, основа, и арт-директор, который следит за работой бара изнутри и планирует программу.

Подведем итоги:

: клуб с большей проходимостью и большим доходом; больший срок жизни, чем у клуба; можно заработать и в понедельник с утра, когда гости придут позавтракать;

Минусы: нельзя делать сложные коктейли; нужно уделять больше внимания для поддержания интереса; требуется усиленная охрана;

Особенности: фейс-контроль; необходим арт-директор; больше вложений в свет и звук; мобильная и более прочная мебель.