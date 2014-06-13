Выбираем формат своего бара: при отеле

Бар при отеле — интересный формат сотрудничества бара и гостиницы. Такой бар, как правило, расположен в изолированном помещении отеля, это не обычный лобби-бар, располагающийся у ресепшена, в котором можно выпить виски с содовой или немудреный аперитив, но отличное заведение с бар-менеджером и качественной коктейльной картой.

До 50-х годов 20 века ресторан в гостинице был второстепенным источником дохода, а зачастую для владельца отеля он становился даже обузой. Постояльцы отеля предпочитали обедать и ужинать вне гостиницы, потому что еда в ресторанах при отелях считалась не лучшего качества. Но по мере снижения загрузки гостиниц и увеличения конкуренции среди них, роль ресторанов и баров при отелях стала возрастать. Заведения в отелях стали более роскошными и в одном отеле располагается уже несколько мест — тут и ресторан, а иногда даже 2 или 3, и бар, и кафе!

В последние 5 лет произошли огромные перемены в барно-отельном сегменте. Только сейчас отельные компании начали понимать огромный потенциал, который кроется в барах, они стали осознавать, что бар в отеле иметь не просто необходимо, потому что это то, что должно быть в приличном и уважающем себя отеле, но и приносит колоссальный доход!», — уверен Алекс Кратена, бар-менеджер бара «Артезиан» при отеле «Лэнгхэм» в Лондоне. «Сейчас мы наблюдаем интересную тенденцию, не только отели «делают имя» барам, но и бары как таковые становятся меккой для туристов и гостей, иногда сам бар может «раскрутить» отель. Каким был бы «Савой» без «Американ бар», «Коннот» без своего бара или «Лэнгхэм» без «Артезиана»?»

Бар при отеле Савой в Лондоне

Сейчас бары при отелях становятся изюминкой последних, можно даже сказать, «крючком» для посетителей, многие, к примеру, выберут бар с панорамным видом, как, например, один из самых высоких в столице баров «Сити Спейс бар и лаунж» на 34 этаже «Свис» отеля или бар «Консерватория» на крыше «Арарат Парк Хаятт» с видом на исторический центр. Многие туристы при выборе отеля обращают внимание не только на месторасположение, «звездность», сервис, но и на наличие баров. Телеканал «СиЭнЭн» вот уже несколько лет составляет списки лучших баров мира при отелях!

Стоит отметить, что у баров при отелях есть неоспоримые преимущества. Отельная ниша – это самый стабильный и перспективный сегмент рынка ХоРеКа.

Главный плюс бара при отеле — отсутствие платы за коммунальные услуги и аренду помещения, как правило, эти расходы несет сама гостиница. У отеля есть своя прачечная, своя уборка и транспорт — все то, что так волнует владельца обычного бара и составляет огромную статью расходов, в барах, расположенных в отелях, просто не существует. Самому отелю крайне выгодно содержать бар: продажа напитков дает гораздо больше прибыли, чем продажа пищевых продуктов.

Хоть и редко, но бывает и так, что помещение бара при гостинице сдается в аренду какому-то профессиональному бар-менеджеру со всем оборудованием, а в договоре аренды оговариваются условия, необходимые для удовлетворения потребностей постояльцев гостиницы.

Барная стойка Американ бар в отеле Савой

А если бар существует при отеле, входящем в какую-нибудь всемирную сеть, то ему открывается доступ ко всем управленческим и технологическим ноу-хау этой «семьи». Кроме того, отельные сети быстрее распространяют барную культуру по миру, постепенно вовлекая новые страны.

Вот еще одно преимущество, которое, по мнению Джулио Амодио — шеф-бармена бара «Танг» в лондонском отеле «Дорчестер», открывается перед барменами и бар-менеджерами баров при отелях: «Работая в таком большом городе, как Лондон, я каждый день сталкиваюсь с людьми из разных стран и это дает мне ощущение того, что именно я нахожусь в центре мира. А наша беседа за баром дает мне представление о вкусах, традициях, может и привычках разных стран — я путешествую по всему миру, не отходя от стойки!»

Создается впечатление, что баром при гостинице управлять проще, чем одиночным заведением. К примеру, поток гостей в таком баре можно спрогнозировать с высокой точностью, исходя из знания базовой информации о постояльцах отеля и из месторасположения отеля. Шикарные отели, как правило, располагаются всегда в центре, поэтому с доступностью для публики никогда не возникает проблем.

Специалисты утверждают, что отдельный вход в бар или ресторан при отеле очень важен, но практика показывает, что наличие отдельного входа совершенно не нужно, а иногда даже невозможно, если бар располагается на крыше отелей, как «О2 Лаунж» и «Сити Спейс», отдельный вход просто не реален, единственный путем наверх является общий отельный лифт.

По мнению Алекса Кратены, к минусам больших отельных корпораций можно отнести их «бюрократизированность» и слишком сложную структуру управления, несмотря на то, что рынок достаточно эластичен, потребуется время, чтобы реструктуризировать этих «монстров». К примеру, для того, чтобы заключить контракт с каким-то алкогольным брендом, сначала нужно будет убедить менеджера, отвечающего за еду и напитки в отеле, и все остальные бары и рестораны, которые есть в отеле.

На самом деле, культура баров при отелях еще очень не развита и это тоже недостаток формата. Отсутствие таких баров в Италии подтолкнуло Джулио к путешествиям, именно поэтому он оказался в Лондоне.

Основная особенность формата — это грандиозный пиар, который получает как отель (в большей степени), так и сам бар. А если заглянуть в историю, то мы увидим, что большинство классических коктейлей родилось именно при отелях, взять хотя бы: Сингапурский слинг из «Раффлс Отеля», Олд фэшн из «Волдорф Астория» на Манхэттене, Белая леди из «Савоя» в Лондоне или Маргарита из отеля «Тихуана» в Тихуане. Теперь, выпивая классический коктейль в баре, нет-нет, да и всплывет в памяти какой-нибудь легендарный отель.

Еще одна особенность баров при отелях — это требования к персоналу. Все бармены и официанты должны знать английский язык, ведь это не только дает возможность им общаться с гостями, но и подчеркивает статус! Кроме языка очень важны и внешние данные персонала, в том же «Сити Спейс бар и лаунж» все бармены похожи на Кенов — ухоженные, причесанные, красивые, одним словом, идеальные.

Алекс Кратена: «Современные бары при отелях — это само по себе тренд, 10 лет назад вряд ли кто-то мог предположить, что такие бары смогут достойно готовить классические коктейли, иметь свои авторские, что в отельном баре можно будет найти как минимум 3 сорта виски и что заказать там можно будет что угодно от джина до рома! Успех «Артезиана» заключается в команде, в людях, которые работают каждый день и каждую ночь, спят по 2 часа, затем снова возвращаются сюда на тренинг или для фотосессии, которые путешествуют по миру в свое свободное время, но никогда не забывают о работе. Мы работаем всегда и везде для наших гостей!»

Алекс Кратена за работой

Джулио Амодио: «Успех к бару «Чайна Танг» пришел вместе со «звездными» посетителями, но и огромную роль сыграла команда бара. Большинство из нас работает вместе уже много лет — мы очень сильная и сплоченная команда! У каждого из нас есть своя харизма и особенность, именно поэтому наша команда неповторима! К тому же, важную роль играет престижность и статус отеля, гостей и сервиса».

Подведем итог: