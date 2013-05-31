Бессовестная я свинья – у меня тут народу на блоге, а я баклуши бью =). Лень – вот основной недуг, подкосивший мой энтузиазм. Но, как говорится, на каждое действие есть свое противодействие. Для меня лекарством от лени, в данный момент, являетесь Вы, мои глубокоуважаемые читатели. Не знаю, как так получилось, но поисковые системы вручили мне плюшу и великий дядя Гугл ввалил на блог целую кучу (в скромных масштабах) целевого трафика, чему я безмерно рад.

Ладненько, теперь к делу. Лето! Вот, собственно, и оно. Что тут скажешь? Нежданчик =). Впереди 3 месяца полного отрыва, теплых деньков, моря, летних террас и прочих прелестей этого времени года. И, конечно, же, масса бессонных ночей, которые затем выливаются в очень, надо сказать, тяжелые утренние часы. Организм будет постепенно истощаться, требовать больше энергии, но народ с этой проблемой справляется быстро. Кто-то подсядет на кофе, кто-то предпочтет уделить время сну, а кто-то попросту начнет вливать в себя литры энергетиков, доводя свой организм до предела возможностей. Сегодня я как раз хотел бы уделить внимание именно вопросу энергетиков, а именно передозировке ими.

Работая за баром по 15 часов и уделяя сну всего лишь 4-5, я не понаслышке знаю, что такое подсеть на энергетики. Порой они действительно спасают – тонизируют на пару часов, приводят организм хоть в какой-то порядок. Но, рано или поздно, перестаешь ощущать меру, и так называемое лекарство оборачивается против тебя. Начну, пожалуй, с азов, а именно – что собой представляет энергетики и как они действуют на организм?

Химия энергии

По мнению одного из авторов Вики, энергетики – это безалкогольные либо слабоалкогольные напитки, реклама которых пропагандирует их способность стимулировать физические и интеллектуальные способности человека (не дословно). Как бы то ни было, а энергетик – это, в первую очередь, смесь химических компонентов, оказывающих влияние на функционирование организма человека. В принципе, вещества, которые тонизируют организм, известны населению нашей планеты достаточно давно. На Востоке потребляют кофе, в Азии разгоняются чаем, в Южной Америке необычным напитком мате, о котором я еще обязательно упомяну, в Африке есть орехи кола. В Северо-Восточной части Азии народ пристрастился к различным растениям-стимуляторам: женьшеню, элеутерококку, китайскому лимоннику и аралии.

Первые же энергетические напитки появились в конце XX-го столетия, когда на рынок попал «окрыляющий» Red Bull. Разумеется, конгломераты «Пепси» и «Кола» тут же почуяли угрозу и занялись производством своих энергетиков – Burn и Adrenaline Rush. Сегодня с напитками энергетического настроя все не так гладко, как это было раньше. Пару передозов, пару летальных исходов и правительства разных стран почуяли угрозу. В некоторых странах энергетики можно купить только в аптеке, в России есть целая статья закона, в котором указаны ограничения на компоненты и правила продажи.

Состав всех энергетиков приблизительно схож. У истоков лежат сахароза и глюкоза. Сахароза представляет собой обычный сахар и расщепляется на углеводы – главный источник энергии для организма. Глюкоза быстро впитывается в кровь и поставляет энергию во все жизненно важные органы. Также глюкоза тесно связана с адреналином, который, как известно, стимулирует работу сердечнососудистой системы. Тонизирующими же веществами являются кофеин (матеин, теин и прочее), теобромин (алкалоид какао), таурин, гуарана, карнитин и многие другие. Также энергетики содержат ударную дозу витаминов.

Кофеин – самый популярный компонент энергетиков, который является мощным психостимулятором. Он дает временный эффект (порядка 1-2 часа) – снимает усталость, сонливость, ускоряет пульс и т.д.

Исследования показали, что среди людей, которые регулярно употребляют кофе, количество самоубийств значительно ниже, чем у тех, кто пренебрегает этим напитком.

Теобромин – алкалоид какао, который содержится в небольших дозах даже в шоколаде. В принципе, вещество ядовито, но после химической обработке вполне себе тонизирует.

Таурин – производный элемент от цистеина (аминокислоты). Стимулирует деятельность нервной системы, ускоряет обмен веществ и т.д. Синтезируется в организме самостоятельно.

Карнитин – что-то наподобие витамина группы В. Синтезируется в организме самостоятельно и влияет на метаболизм.

Женьшень и гуарана – природные стимуляторы, содержащиеся в растениях. Содержат тот же кофеин, так что действие схоже.

Мате – содержит матеин, который оказывает то же влияние, что и кофе.

В общем, перечислять можно вечно. В одной банке энергетика чуть ли не вся таблица Менделеева. Как действуют все эти компоненты, думаю, рассказывать не стоит. В двух словах – кофеинообразные вещества разгоняют кровь, в которой уже содержится ударная доза витаминов и прочих «энергетических» веществ, ускоряющих метаболизм, расщепление углеводов, работу мозга и мышц. Но это, по сути, изымание большого количества энергии из организма в одночасье, после чего наступает тотальная усталость.

Синдромы передозировки энергетиками

Передозировку можно получить от любых продуктов, тут как не крути. Но выйдя на улицу, увидев яркие рекламы Red Bull’а и прочих энергетиков, сразу возникает желание следовать за толпой. В результате, энергетические напитки употребляются как дань моде, а не как необходимость. И употребляются, надо сказать, в непомерных количествах. В одной банке Red Bull’а содержится более 2-х суточных доз кофеина, непомерное количество таурина (400 мг) и даже никотиновая кислота, которая вызывает легкую зависимость. На деле, в сутки можно выпивать только 1 банку объемом 250 мл, но мы, как правило, довольствуемся как минимум тремя. С кофе та же ситуация – с утра чашечку, потом еще, потом еще, а потом – передоз.

Дальше я буду говорить о легкой передозировке энергетическими напитками, в том числе и кофе. Не хочется тут описывать, как откачивать человека, который практически впал в кому. Что наблюдается:

бессонница;

раздражительность;

покраснение лица;

учащенный пульс;

расстройство пищеварительного тракта;

тремор (когда трусит руки и всего тебя остального);

холодный пот;

период неутомляемости;

повышенная тревожность и т.д.

Свой первый передоз кофе я получил, работая в «Кофеине» – мне хватило около 6 чашек эспрессо. Тогда ребята готовились к чемпионату Украины, а мне выпала честь быть дегустатором – официантом по совместительству. Самый явный признак передоза кофеином – тремор и холодный пот, тотальная усталость, не сосредоточенность. Итак, как с этим бороться?

Что делать при передозировке кофеином, таурином, гуараной и прочими компонентами энергетиков

Разумеется, следует остановиться, в смысле, отставить следующую баночку энергетика или чашку кофе в сторонку. Обеспечить себе свежий воздух. Излишек витаминов группы В легко выводиться с мочой, поэтому пейте побольше жидкости. В принципе, любая передозировка витаминами устраняется употреблением большого количества воды и прекращением употребления этих витаминов. Кофеин нейтрализуется зеленым чаем (за счет флавоноидов), белком (сливками, молоком) и продуктами, богатыми магнием. Мою передозировку кофе я снимал молоком и мясом – как рукой сняло. Подсказал мне этот способ Вэл – бариста с многолетним опытом. Разгоняющее действие энергетиков, как это ни странно, можно замедлить алкоголем, с расчетом 50 мл в пересчете на чистый спирт. Это же правило имеет другую сторону – некоторые симптомы передозировки алкоголем можно нейтрализовать чашечкой кофе. По этой же причине не стоит употреблять энергетики совместно с алкоголем. Энергетик маскирует вред алкоголя – по этой причине можно получить очень сильное алкогольное отравление (еще один пунктик для статьи о том, как пить и не пьянеть).

Отсебятина

Женьшень

Пейте правильные энергетики. Здесь я имею в виду не конкретных производителей (к слову сказать, в энергетике Burn содержится наибольшее количество кофеина, гуараны и таурина, в сравнении с остальными брендами). Лучше стимулировать себя натуральными веществами – заваривайте мате, пейте настойки природных стимуляторов (элеутерококк, женьшень, гуарана), кофе, чай (в чае тоже содержится кофеин, даже в зеленом), какао. Мною лично проверен мате – стимулирует, притупляет чувство голода, тонизирует. Прошлым летом периодически пил настойку элеутерококка – отлично. Также проверена не мною, но хорошим знакомым, настойка женьшеня – помогла ему выжить за баром в течение лета.

Что ж, с первым днем лета вас, мои дорогие читатели. Прекрасного вам отдыха, теплого моря, вкусных напитков. Отдыхайте с умом и со вкусом, а настроение приложится само собой =)

P.S. а так бывает, если кофе было слишком много =)

[youtube]SDMgTUSGhAc[/youtube]