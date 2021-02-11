«А чем это так пахнет?» - спросила у меня жена, когда вошла на кухню. И тут я сообразил, что это прекрасное «благовоние» идет прямо от только что приготовленного мною самогона.

Я не заметил запах с самого начала, так как находился на кухне долгое время и просто к нему привык, но если самогонку будут пить чувствительные люди, то как-то нехорошо получится.

Так началось мое расследование, как устранить неприятный запах, периодически появляющийся во время самогоноварения. Я просмотрел все ресурсы, что есть в интернете, и обнаружил пару методов, которые помогают устранить этот косяк.

Причины появления плохого запаха у самогона

В интернете я наткнулся на описание разных причин, почему самогон источает дурной аромат. Также я спросил у своих друзей – самогонщиков – на форумах, сталкивались ли они с таким и что делали в этой ситуации. Причем второму ресурсу я доверял намного больше, чем первому. Домашний самогон без запаха – лучшая основа для самых разных настоек.

Что же вышло на самом деле? Некачественная брага и некорректная перегонка – вот первопричины ужасного запаха на кухне. Я решил совместить все найденное, чтобы в дальнейшем сопоставить это со своей ситуацией:

Пропуск фильтрации самогона. Когда дрожжи выполнили свою функцию, они погибают и оседают на дне браги. Вступая в реакцию при нагревании, они начинают выделять ужасный запах. Именно поэтому необходимо проводить фильтрацию и даже несколько раз.

Испорченная или скисшая брага. Большая ошибка новичков – не смотреть, сколько стояло сусло.

Важно! Нужно перегонять только свежую и созревшую брагу и при этом следить за температурой.

Пренебрежение второй перегонкой. При повторной перегонке может исчезнуть неприятный запах, ну и сам самогон станет светлее.

Грязные емкости для брожения.

Несоблюдение температурного режима.

Осадок в самогоне без фильтрации – это, конечно, аховый вариант, но есть над чем задуматься.

Моей главной причиной вони стало то, что я не пропустил самогон через фильтр второй раз. В итоге погибшие дрожи стали выдавать свое присутствие.

Как убрать запах пока будущий самогон еще бродит

Соблюдение температуры. Самый лучший вариант – хранение в температурном промежутке от 20 до 30 градусов. Чем выше температура, тем брожение протекает быстрее и качественнее.

Перед перегонкой брагу нужно осветлять. Сусло содержит осадок, который при перегонке будет высвобождать неприятный запах. Чтобы такого не было, брага снимается с осадка и проводится вторая фильтрация; Качественные ингредиенты. В этом пункте я намекаю на дрожжи. Они должны быть дорогие, проверенные.

Пока брага стоит и готовится к перегонке, на неё можно активно влиять. Я дал бы вам следующие рекомендации: Реакция браги на разные температуры.

Внимание! Я чаще всего использую винные дрожжи. Они отлично вступают в реакцию.

Как убрать запах при первой и второй перегонке

Первая перегонка – это обязательное действо, а вот вторую некоторые могут и проигнорировать, чего делать категорически нельзя. После первой перегонки сырец нужно развести водой и перегнать второй раз.

Также нужно обращать внимание на такие моменты:

В спирт-сырец ни в коем случае не должно попасть кипящие сусло. Это даст автоматическое помутнение конечного продукта и запах. Не стоит превышать и температуру нагревания.

Первую перегонку проводят быстро.

Хорошо бы вымыть аппарат после первой перегонки.

Еще можно использовать в конце ароматизаторы, но я бы не стал. Хороший самогон и так имеет легкий специфический аромат, который не нуждается в коррекции.

Как убрать запах из готового самогона

Повторная перегонка.

Отбор фракций «голов» и «хвостов».

Очистка углем. Проводится элементарно – в самогон добавляются толченые таблетки активированного угля, встряхивается, настаивается, фильтруется.

Настаивание на травах и фруктах.

Готовый самогон тоже можно спасти, но сделать это проблематично. Я, например, лично использовал некоторые из перечисленных ниже методов для устранения «аромата», и они хорошо проявили себя: Вариант очистки черным углем.

Последний метод, правда, это некоторое читтерство, поскольку подразумевает маскировку одного запах другим. Да и получится настойка только в том случае, если самогон пахнет не очень противно и резко. Иначе, все это порча продуктов и трата времени.

А вы сталкивались с неприятным запахом самогона? Как решали этот вопрос?