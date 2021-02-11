«А чем это так пахнет?» - спросила у меня жена, когда вошла на кухню. И тут я сообразил, что это прекрасное «благовоние» идет прямо от только что приготовленного мною самогона.
Я не заметил запах с самого начала, так как находился на кухне долгое время и просто к нему привык, но если самогонку будут пить чувствительные люди, то как-то нехорошо получится.
Так началось мое расследование, как устранить неприятный запах, периодически появляющийся во время самогоноварения. Я просмотрел все ресурсы, что есть в интернете, и обнаружил пару методов, которые помогают устранить этот косяк.
Причины появления плохого запаха у самогонаВ интернете я наткнулся на описание разных причин, почему самогон источает дурной аромат. Также я спросил у своих друзей – самогонщиков – на форумах, сталкивались ли они с таким и что делали в этой ситуации. Причем второму ресурсу я доверял намного больше, чем первому. Домашний самогон без запаха – лучшая основа для самых разных настоек.
Что же вышло на самом деле? Некачественная брага и некорректная перегонка – вот первопричины ужасного запаха на кухне. Я решил совместить все найденное, чтобы в дальнейшем сопоставить это со своей ситуацией:
- Пропуск фильтрации самогона. Когда дрожжи выполнили свою функцию, они погибают и оседают на дне браги. Вступая в реакцию при нагревании, они начинают выделять ужасный запах. Именно поэтому необходимо проводить фильтрацию и даже несколько раз.
- Испорченная или скисшая брага. Большая ошибка новичков – не смотреть, сколько стояло сусло.
Важно! Нужно перегонять только свежую и созревшую брагу и при этом следить за температурой.
- Пренебрежение второй перегонкой. При повторной перегонке может исчезнуть неприятный запах, ну и сам самогон станет светлее.
- Грязные емкости для брожения.
- Несоблюдение температурного режима.
Моей главной причиной вони стало то, что я не пропустил самогон через фильтр второй раз. В итоге погибшие дрожи стали выдавать свое присутствие.
Как убрать запах пока будущий самогон еще бродитПока брага стоит и готовится к перегонке, на неё можно активно влиять. Я дал бы вам следующие рекомендации:
- Соблюдение температуры. Самый лучший вариант – хранение в температурном промежутке от 20 до 30 градусов. Чем выше температура, тем брожение протекает быстрее и качественнее.
- Перед перегонкой брагу нужно осветлять. Сусло содержит осадок, который при перегонке будет высвобождать неприятный запах. Чтобы такого не было, брага снимается с осадка и проводится вторая фильтрация;
- Качественные ингредиенты. В этом пункте я намекаю на дрожжи. Они должны быть дорогие, проверенные.
Внимание! Я чаще всего использую винные дрожжи. Они отлично вступают в реакцию.
Как убрать запах при первой и второй перегонкеПервая перегонка – это обязательное действо, а вот вторую некоторые могут и проигнорировать, чего делать категорически нельзя. После первой перегонки сырец нужно развести водой и перегнать второй раз.
Также нужно обращать внимание на такие моменты:
- В спирт-сырец ни в коем случае не должно попасть кипящие сусло. Это даст автоматическое помутнение конечного продукта и запах. Не стоит превышать и температуру нагревания.
- Первую перегонку проводят быстро.
- Хорошо бы вымыть аппарат после первой перегонки.
Еще можно использовать в конце ароматизаторы, но я бы не стал. Хороший самогон и так имеет легкий специфический аромат, который не нуждается в коррекции.
Как убрать запах из готового самогонаГотовый самогон тоже можно спасти, но сделать это проблематично. Я, например, лично использовал некоторые из перечисленных ниже методов для устранения «аромата», и они хорошо проявили себя:
- Повторная перегонка.
- Отбор фракций «голов» и «хвостов».
- Очистка углем. Проводится элементарно – в самогон добавляются толченые таблетки активированного угля, встряхивается, настаивается, фильтруется.
- Настаивание на травах и фруктах.
Последний метод, правда, это некоторое читтерство, поскольку подразумевает маскировку одного запах другим. Да и получится настойка только в том случае, если самогон пахнет не очень противно и резко. Иначе, все это порча продуктов и трата времени.
А вы сталкивались с неприятным запахом самогона? Как решали этот вопрос?