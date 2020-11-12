Я очень люблю коньяк. Но в последнее время приличный коньяк стоит от 15 000 рублей за бутылку емкостью 0,7 литра. Можно такое позволить себе на день рождения или Новый год, ну, пожалуй, и все. Выпить раз в неделю 100 грамм уже дорого.

И я начал разбираться как можно сделать коньяк самому. Нашел несколько способов:

перегонять виноградную брагу через дистиллятор;

перегонять виноградное вино через дистиллятор или ректификационную колонну;

настаивать спирт (водку) на обожженных дубовых палочках;

настаивать спирт (водку) на прожаренной дубовой щепе.

Самый первый способ, который я использовал, это щепа, потому что самый простой и дешевый вариант.

Историю прислал подписчик блога Григорий.

Как понять, сколько щепы нужно добавить в алкоголь

крепость настойки;

объем;

прожаренность стружки (малая, средняя, сильная);

время выдержки.

Чтобы посчитать количество щепы на литр дистиллята, надо понять сначала:

Лучше всего это все рассчитывать, исходя из технологии изготовления коньяка, которых полно в интернете.

Я исходил из площади соприкосновения стенок обычной дубовой бочки с дистиллятом. В промышленных масштабах используются бочки от 500 литров, в которые заливают дистиллят крепостью 60-70 градусов.

Путем сложных расчетов я получил значение веса стружки 50 грамм на литр алкоголя крепостью 40 градусов. Это соответствует примерно расчетам, приведенным в интернете на соответствующих форумах.

Понятно почему я исходил из таких характеристик – достать спирт и развести его до крепости 60-70 градусов сейчас нереально. Можно использовать легально только водку из магазина.

Таким образом, на 2 бутылки водки я засыпал 50 грамм стружки сильной обжарки.

Сколько времени нужно держать щепу в алкоголе

В новых дубовых бочонках дистиллят выдерживают не более 3 месяцев, иначе вкус напитка становится «деревянным», то есть сильно насыщается танинами и другими веществами, выделяемыми дубом. Пить такое невозможно и в народе называют такой напиток «плинтусовкой».

То же самое касается стружки. Первую порцию водки с замоченными стружками я держал 3 месяца. После которых мне пришлось водку вылить, потому что пить это было невозможно.

Почему такое произошло? Потому что в бочонке только часть дистиллята соприкасается со стенками и в жидкости возникает градиент насыщения. Даже если бочонок время от времени взбалтывать или перемешивать дистиллят, все равно он касается стенок только ограниченным объемом.

В случае использования стружки водка соприкасается с большей площадью поверхности дуба и набирает танины очень быстро.

Самыми лучшими считаются бочки, которые уже несколько раз использовались для настаивания коньяка и тогда выдержка в бочках занимает годы и даже десятилетия. В таких бочках со временем коньяк становится только благороднее.

Со стружкой придется обходиться аккуратнее.

Можно ли использовать щепу повторно

После первого неудачного опыта и потери литра водки, я залил ту же стружку повторно в такой же пропорции и через 3 месяца получил уже вполне нормальный напиток, который не хотелось выплюнуть сразу же.

Таким образом, я убедился, что, как и при заводском производстве, стружку (бочки) надо использовать повторно, при этом она выделяет танины медленнее и меньше, но со временем напиток становится благороднее.

Я не стал рисковать и передерживать вторую заливку. Сейчас ту же самую стружку я использую в третий раз, и буду настаивать водку уже в течение года. Главное, пробуя ее время от времени, не выпить ее раньше.

Конечно, параллельно я залил несколько емкостей с новой стружкой и теперь уже первую заливку делаю не больше месяца.

Советы по выбору щепы

За последний год я понял, что стружка стружке рознь. А также нашел в мировых онлайн торговых сетях множество различных видов стружки.

Пока только теоретически, но я могу посоветовать, какую стружку надо брать. В табличке она располагается по приоритету от лучшей к худшей:

Вы прекрасно понимаете, что самое лучшее качество должно быть у французской стружки, которую, кстати, по технологии добавляют в промышленные бочки, когда они уже использовались от 10 лет.

Первая моя стружка была куплена в оффлайн магазине. Конечно, больше я ее покупать не буду, потому что на выходе получается напиток даже близко не похожий на коньяк. В этом «вина» не только стружки, но и водки. Каждая водка имеет свой привкус, и он очень сильно влияет на вкус напитка.

Сейчас я экспериментирую с французской стружкой, которая настаивается на разбавленном медицинском спирте. Пока эксперимент можно признать удачным.

Если вам интересно что будет дальше с коньяком на стружках – пишите.