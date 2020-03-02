Я давно занимаюсь самогоноварением, считаю себя специалистом в этой области. Поэтому, когда я приехал в деревню к родственникам жены и «за встречу» хозяин дома поставил на стол бутылку мутноватого самогона, я несколько растерялся.

Вроде и отказаться не удобно, родственники все же. Но пить такое я не хотел, здоровье дороже.

Разговорились мы с хозяином, я рассказал, что провожу очистку самогона от примесей. На что он сверху вниз посмотрел на меня и презрительно заявил: «Городские!».

Я пытался объяснить, что пить такой неочищенный напиток вредно, но убедит хозяина не смог: «И мой дед так варил, и мой отец. Так что считай это семейным рецептом!»

Так начал свой рассказ мой давний знакомый, специалист в домашнем самогоноварении Александр. Хочу поделиться с вами его знаниями.

Что такое очистка самогона

Очисткой самогона называется удаление различных примесей из дистиллята — продукта перегонки. Главные из них — сивушные масла, которые образуются при самогоноварении.

Именно благодаря им, напитки, получаемые дистилляцией (коньяки, бренди, виски) и им подобные, обладают узнаваемым неповторимы вкусом.

Однако, все хорошо в меру. Большое количество «сивухи» может сделать самогон опасным для здоровья. Поэтому и производят очистку. Но и совершенно чистый спирт я не приветствую – вкуса в нем не остается.

Зачем нужна очистка

Что бы ни утверждали защитники своего, натурального продукта, в нем всегда будут присутствовать сивушные масла. Убедиться в этом просто: достаточно поджечь в ложке самый крепкий самогон и дождаться, пока спирт выгорит.

В ложке все равно останется немного маслянистой жидкости. Это и есть сивушное масло. И чем ниже крепость выходящего продукта, тем примесей больше.

ГОСТами и техническими регламентами определена максимально допустимая доля сивушных масел в напитках, которые производятся на заводах.

В домашних условиях определить точное их содержание в самогоне практически невозможно. Поэтому иногда лучше дополнительно очистить приготовленный самогон, чтобы избежать негативных последствий.

Способы очистки самогона

Использование фильтров для очистки питьевой воды. Их можно применять в виде фильтр-кувшина или собрав модуль для стационарной очистки. Оба варианта дороги и неудобны, так как требуют частой замены фильтрующих элементов. К тому же, осуществляют лишь грубую механическую очистку. Очистку молоком делают, смешивая небольшое его количеств (примерно 200 мл на литр дистиллята) с самогоном. Через 5-7 дней, когда молоко вберет в себя вредные вещества и выпадет в виде хлопьев, самогон нужно отфильтровать через фильтр из ваты. Применение угля. Этот вид очистки универсален. Удаляет почти все примеси. Но использовать аптечный прессованный активированный уголь в виде таблеток, не стоит, так как поры в нем мелкие и очистка будет некачественной. Лучше применять древесный или приобрести специальный уголь. Засыпав 50 г древесного угля в литр самогона, через три дня можно отфильтровать почти идеально чистый продукт. Фильтруем так же через ватный фильтр. Очистка содой (1 ч. л. на литр) или марганцовкой (1-2 г на литр). Такая очистка производится в течение суток. Сода или марганцовка смешиваются с самогоном, после чего он отстаивается в течение 20-30 минут. По прошествии этого времени самогон взбалтывают и оставляют на сутки. Через сутки его аккуратно сливают через ватный фильтр, а осадок соды или марганцовки, которые вобрали в себя сивушные масла, выбрасывают.

В домашних условиях самогон можно очистить несколькими способами:

Лично я обычно применяю соду для перегнанного дистиллята или же использую специальный уголь «БАУ-М», которым можно очищать самогон прямо во время перегонки. Для этого потребуется специальная колонна. В нее и засыпается уголь, через который происходит фильтрация напитка.

Всегда ли нужно очищать самогон

Иногда, при перегонке продукта из плодов или ягод, очень жалко терять вкусовые и ароматические составляющие напитка, за которые его обычно и ценят. Но при очистке дистиллята, особенно содой или марганцовкой, изменение вкусоароматических свойств неизбежно.

Поэтому иногда очистке самогона я предпочитаю вторичную перегонку. Для этого необходимо дистиллят первого выгона разбавить водой до 35% об. При вторичной перегонке необходимо отбирать первую (около 10% продукта) и последнюю (крепостью менее 40% об.) фракции так же, как и при первом выгоне.

Эти части дистиллята к употреблению непригодны. Понятно, что для контроля крепости необходимо пользоваться точными спиртомерами.

Не допускается перегонять сусло крепостью более 40% об., иначе оно может воспламениться.

Кто хоть немного помнит школьный курс математики, поймет, что при каждой последующей перегонке количество вредных веществ уменьшается в геометрической прогрессии. Но, на мой взгляд, это не обязательно делает напиток лучше. Ведь должно же в нем остаться что-то и от природы.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А как вы очищаете самогон? И делаете ли это? Может быть вы против дополнительной очистки и любите именно тот самый привкус сивушных масел? Поделитесь своим опытом.