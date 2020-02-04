Почему пиво должно быть холодным, когда вы его пьете, но не слишком

Для многих пиво неизменно ассоциируется с эпитетом «холодное». Я и сам люблю запотевший стаканчик этого напитка после парилки. И пусть зубы сводит от него, но ведь традиция!

А какая температура считается оптимальной, чтобы не охладить себя после бани, а прочувствовать все нотки вкуса и аромата этого пенного напитка? Для вас я собрал в этой статье все самое важное..

Меняется ли вкус пива в зависимости от температуры

Ледяное пиво отлично освежает в летний день. Но на этом достоинства такого напитка, пожалуй, и заканчиваются. Разумеется, все ощущения субъективны, но то, что при температуре 2°С и ниже язык немеет от холода и вкусовые рецепторы практически перестают функционировать – научно доказанный факт.

Холодное пиво не имеет практически никакого аромата. Во вкусе остается только горечь хмеля, более сложные вещества (особенно фруктовые эфиры) и «солодовость» бесследно улетучиваются.

Важно! Излишнее тепло для напитка тоже вредно. При повышенной температуре активно высвобождаются ароматические соединения, «задвигая» вкус на задний план. Горечь хмеля почти исчезает, пиво кажется «плоским». И вообще, я практически не встречал тех, кому нравилось бы теплое пиво.

Оптимальная температура для пенного по мнению специалистов

Наиболее подходящая температура, позволяющая в полной мере ощутить все вкусовые и ароматические качества пива, заметно варьируется в зависимости от его разновидности. Общее правило – чем «проще» напиток, тем сильнее можно его охлаждать.

Как нужно охлаждать напиток

Основные требования к процессу охлаждения пива – равномерность и постепенность. На резкие перепады температур напиток реагирует очень негативно. Бутылки лучше положить в холодильник, а при его отсутствии (например, на природе) – в глубокую емкость с холодной водой и/или льдом.

Настоятельно не рекомендую убирать пиво в морозилку – стоит ненадолго отвлечься, и оно превратится в лед.

Важно! Положив бутылки в холодильник, не забывайте каждые 5-7 минут поворачивать их. Это обеспечит требуемую равномерность охлаждения.

Нужно ли охлаждать пивные бокалы

В хороших барах пиво в охлажденных бокалах и кружках давно не подают. Особенно это касается крафтовых сортов. Но если у вас есть теплый напиток, такая посуда поможет быстро охладить его до вполне приемлемой температуры.

Для этого достаточно убрать бокалы в морозилку на 10-15 минут. Тепло напитка быстро передается посуде, получившееся «среднее арифметическое» вполне приемлемо и для рук, и вкусовых рецепторов.

Очень холодное пиво пить элементарно неудобно – ладони сильно замерзают, а иногда даже опасно для здоровья – можно подхватить ангину. К тому же, у такого напитка сильно страдает вкус.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А как по-вашему? Стоит устраивать вокруг пива такие «танцы с бубнами», ведь это все же не вино, а куда более «простой» напиток? Или вы цените возможность в полной мере ощутить его вкус и аромат и считаете, что ради этого можно и немного заморочиться с температурой?