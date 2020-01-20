Недавно мы с моей второй половиной решили устроить романтический вечер. Я купил бутылку красного Cabernet Sauvignon, поставил его в ведерко со льдом, зажег свечи… Казалось бы, что тут могло пойти не так? А вот могло: любимая отказалась пить холодное вино, боялась заболеть.

Никакие мои доводы о том, что вино обязательно нужно охлаждать перед подачей не действовали. Она настаивала, что вино остужают в ведерках в ресторанах, потому что это дань традиции и не более того.

Поэтому я решил собрать в этой статье все факты о необходимой температуре вина. Надеюсь, любимая, что и ты ее прочитаешь.

Какая температура идеальна для подачи на стол вина

Если говорить о температуре подачи вин коротко, то большая часть сортов красных вин проявляют свои наилучшие свойства при охлаждении до 15 - 18°.

Обычная комнатная температура 22 - 25° слишком высока для любого сорта красного вина. Достаточно подержать его 10-20 минут в холодильнике и напиток покажет свой аромат.

Белое вино наилучшим образом раскрывает свой вкус при более глубоком охлаждении. Его подают при температуре 8 - 15°. Чем благородней и качественней напиток, тем меньше он требует охлаждения.

Однако оптимальная температура для подачи того или иного сорта вина требует большей точности.

Красные вина:

легкие, с фруктовым ароматом (Gamay (Гаме), Barbera (Барбера) и др.) - 10-13°;

умеренно-мягкие (Pinot Noir (Пино Нуар), Chianti (Кьянти) и др.) - 14-17°;

темные, густые сорта (Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон), Merlot (Мерло) и др) - 15-18°;

вина с пряным, перечным букетом (Grenache (Гренаш), Pinotage (Пинотаж) и др.)- 15-18°.

Белые вина:

освежающие, цитрусовые, с пряным ароматом (Pinot Grigio (Пино Гриджо), Colombard (Коломбар) и др.) - 8-12°;

нейтрально-мягкие (Pinot Blanc (Пино Блан), Soave (Соаве)) - 9-12°;

пикантные сорта с ореховыми и масляными нотками (Graves (Грав), бургундские вина)- 13-15°.

Игристые вина всегда подаются холодными – оптимальная температура около 4-7°.

Как изменится вкус, если вино будет слишком холодным

Правильно подобранная температура винного напитка способствует правильному раскрытию букета и вкуса вина. Охлаждая его до нужной температуры, следует запомнить главное - низкая температура усиливает степень кислотности вина.

Холод может придать вину приятное освежающее послевкусие, однако излишнее охлаждение может испортить и перебить аромат. Например, если излишне охладить красное вино, то на вкус оно будет чуть более кисловатым, чем следует.

Однако, чем холоднее вино, тем меньше в нем ощущается присутствие алкоголя. В некоторых ситуациях при помощи охлаждения можно немного исправить вкус не очень качественного вина.

Если вы не уверены в качестве вашего напитка, охладите его немного сильнее, чем нужно для данного сорта. Так вы скроете недостатки и дефекты вкуса и буквально “спасете” вино.

Как изменится вкус, если вино будет слишком теплым

Хуже переохлажденного вина может быть только слишком теплое. Повышенная температура усиливает крепость вина. Излишне нагретое вино может показаться слишком резким и неприятным на вкус из-за того, что в нем отчетливее ощущается спирт.

Кроме того, хранение вина длительное время в слишком теплом помещении может отрицательно сказаться на вкусовых качествах и цвете напитка.

Как правильно охладить вино

Правильно охладить вино до нужной температуры совсем не сложно. Вам понадобится ведерко, лед, пара столовых ложек соли и холодная вода. Бутылку поставьте в ведерко и засыпьте льдом на одну третью часть объема. Затем залейте холодной водой и вмешайте соль. Через 30 минут напиток охладится до нужной температуры.

Большая ошибка - попытаться охладить вино в морозилке, это займет гораздо больше времени, чем охлаждение в ведерке со льдом. Через пол часа вы достанете бутылку с ледяными стенками и теплым содержимым.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Теперь вы знаете все о правильной температуре подачи вина и как влияет охлаждение на вкусовые качества различных сортов напитка! Согласны ли вы со мной или считаете, что вкус вина не зависит от температуры его подачи?