Недавно мы с моей второй половиной решили устроить романтический вечер. Я купил бутылку красного Cabernet Sauvignon, поставил его в ведерко со льдом, зажег свечи… Казалось бы, что тут могло пойти не так? А вот могло: любимая отказалась пить холодное вино, боялась заболеть.
Никакие мои доводы о том, что вино обязательно нужно охлаждать перед подачей не действовали. Она настаивала, что вино остужают в ведерках в ресторанах, потому что это дань традиции и не более того.
Поэтому я решил собрать в этой статье все факты о необходимой температуре вина. Надеюсь, любимая, что и ты ее прочитаешь.
Какая температура идеальна для подачи на стол винаЕсли говорить о температуре подачи вин коротко, то большая часть сортов красных вин проявляют свои наилучшие свойства при охлаждении до 15 - 18°.
Обычная комнатная температура 22 - 25° слишком высока для любого сорта красного вина. Достаточно подержать его 10-20 минут в холодильнике и напиток покажет свой аромат.
Белое вино наилучшим образом раскрывает свой вкус при более глубоком охлаждении. Его подают при температуре 8 - 15°. Чем благородней и качественней напиток, тем меньше он требует охлаждения.
Однако оптимальная температура для подачи того или иного сорта вина требует большей точности.
Красные вина:
- легкие, с фруктовым ароматом (Gamay (Гаме), Barbera (Барбера) и др.) - 10-13°;
- умеренно-мягкие (Pinot Noir (Пино Нуар), Chianti (Кьянти) и др.) - 14-17°;
- темные, густые сорта (Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон), Merlot (Мерло) и др) - 15-18°;
- вина с пряным, перечным букетом (Grenache (Гренаш), Pinotage (Пинотаж) и др.)- 15-18°.
Белые вина:
- освежающие, цитрусовые, с пряным ароматом (Pinot Grigio (Пино Гриджо), Colombard (Коломбар) и др.) - 8-12°;
- нейтрально-мягкие (Pinot Blanc (Пино Блан), Soave (Соаве)) - 9-12°;
- пикантные сорта с ореховыми и масляными нотками (Graves (Грав), бургундские вина)- 13-15°.
Игристые вина всегда подаются холодными – оптимальная температура около 4-7°.
Как изменится вкус, если вино будет слишком холоднымПравильно подобранная температура винного напитка способствует правильному раскрытию букета и вкуса вина. Охлаждая его до нужной температуры, следует запомнить главное - низкая температура усиливает степень кислотности вина.
Холод может придать вину приятное освежающее послевкусие, однако излишнее охлаждение может испортить и перебить аромат. Например, если излишне охладить красное вино, то на вкус оно будет чуть более кисловатым, чем следует.
Однако, чем холоднее вино, тем меньше в нем ощущается присутствие алкоголя. В некоторых ситуациях при помощи охлаждения можно немного исправить вкус не очень качественного вина.
Если вы не уверены в качестве вашего напитка, охладите его немного сильнее, чем нужно для данного сорта. Так вы скроете недостатки и дефекты вкуса и буквально “спасете” вино.
Как изменится вкус, если вино будет слишком теплымХуже переохлажденного вина может быть только слишком теплое. Повышенная температура усиливает крепость вина. Излишне нагретое вино может показаться слишком резким и неприятным на вкус из-за того, что в нем отчетливее ощущается спирт.
Кроме того, хранение вина длительное время в слишком теплом помещении может отрицательно сказаться на вкусовых качествах и цвете напитка.
Как правильно охладить виноПравильно охладить вино до нужной температуры совсем не сложно. Вам понадобится ведерко, лед, пара столовых ложек соли и холодная вода. Бутылку поставьте в ведерко и засыпьте льдом на одну третью часть объема. Затем залейте холодной водой и вмешайте соль. Через 30 минут напиток охладится до нужной температуры.
Большая ошибка - попытаться охладить вино в морозилке, это займет гораздо больше времени, чем охлаждение в ведерке со льдом. Через пол часа вы достанете бутылку с ледяными стенками и теплым содержимым.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Теперь вы знаете все о правильной температуре подачи вина и как влияет охлаждение на вкусовые качества различных сортов напитка! Согласны ли вы со мной или считаете, что вкус вина не зависит от температуры его подачи?