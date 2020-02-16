Почему все так любят покупать алкоголь в "Дьюти фри"

Позвонил мне мой одноклассник и поделился радостью, что летит отдыхать на Бали. Спросил, что мне привезти в качестве сувенира, а я попросил его бутылочку хорошего рома из дьюти-фри. Он даже слегка расстроился – хотел какой-нибудь памятный сувенир, а я опять со своим алкоголем.

Я объяснил своему другу, что в аэропорту или на границе (в беспошлинной зоне) стоимость алкоголя должна быть ниже, чем в магазинах. Более того, часто в дьюти фри можно найти специальные версии напитков, которые продаются только там.

Выгодно ли брать что-то в Duty-free

Duty Free (англ. свободный от обязательств) – режим торговли, при котором товары не облагаются национальными и местными налогами или пошлинами, при условии, что они будут вывезены из страны.

Цена может быть на 25%-50% ниже розничной. Какие именно товары, и от каких акциз они освобождены, зависит от конкретного государства, поэтому цены на тот же продукт в дьюти-фри разных стран могут отличаться.

Однако товары освобождаются от налогов не полностью, а только частично. Какой процент пошлин можно не платить, зависит от правил опять же конкретного государства. Цены могут различаться также для прилетающих и отбывающих пассажиров.

Расположены магазины дьюти-фри обычно в аэропортах и на сухопутных границах после зон паспортного и таможенного контроля. Изредка они могут быть на входе в аэровокзал, но совершать покупки можно только при наличии билета в другую страну. В редких случаях подобные магазины встречаются для обслуживания прибывших пассажиров.

Честно говоря, в российских аэропортах я не особо замечаю эти скидки. Ну то есть они вроде бы есть, но не больше 10-15% по моим ощущениям. Хотя раньше точно было выгоднее, может это из-за курса рубля.

Какой алкоголь можно купить в Duty-free

Спиртные напитки стали самым популярным товаром с первых дней появления Дьюти фри. Объясняется это просто: цены там на порядок ниже, чем в городских магазинах, а за качество переживать не приходиться – оно строго контролируется.

В крупных аэропортах или наземных пограничных пунктах беспошлинные магазины выглядят как настоящие выставочные комплексы, с большими стеллажами, уставленными разнообразными бутылками. Обычно там собраны лучшие образцы алкогольных напитков. На то есть несколько причин:

Посетители аэропортов обычно имеют много свободного времени. После прохождения паспортного контроля и до посадки остается от 30 минут до двух часов. Это время многие проводят, бродя по магазинам. Спокойная и расслабленная обстановка располагают к совершению покупок. Путешественники с наибольшей долей вероятности могут позволить себе приобретение элитного алкоголя. Ведь те, у кого нет денег, не путешествуют заграницу.

Некоторые наименования алкоголя, продаваемого в дьюти-фри в российских аэропортах:

Bacardi Carta Negra (1 л) – 17 евро;

Bushmills Black Bush (1 л) – 25 евро;

Johnie Walker Blue Label King – 405 евро;

Finlandia Blackcurrant (1 л) – 17 евро;

JP. Chenet Medium sweet rose – 0,75 мл;

Jagermeister (0,5 л) – 10 евро;

King Robert (1 л) – 10 евро;

Martini Prosecco (0,75 л).

Сколько алкоголя можно купить в дьюти фри

Количество спиртного, разрешенного к приобретению, будет отличаться для каждого конкретного государства. Например, в Россию или Европейский союз можно ввозить не более 2 литров алкоголя.

Рекомендую узнавать правила заранее или спрашивать у сотрудников дьюти-фри. Купить больше позволенного сотрудники магазина не позволят. Также в некоторых дьюти-фри установлены денежные лимиты, либо ограничения на покупку нескольких одинаковых товаров.

Фактически, покупка любого спиртного в беспошлинной зоне окажется выгодной, поэтому выбор зависит только от личных предпочтений. Советую обратить внимание на элитные сорта алкоголя, которые либо сложно найти где-то еще, либо они стоят баснословные суммы. Например, известные бренды часто выпускают сорта специально для дьюти-фри.

Можно заранее изучить цены на алкоголь и определить, что будет дешевле приобрести в аэропорту. Многие дьюти-фри имеют онлайн-версии. Купить продукты через интернет с их помощью нельзя, а вот ознакомиться с ассортиментом – запросто. Местный алкоголь будет дешевле импортного, поэтому выгоднее покупать напитки в стране, где они произведены.

Можно ли пить купленный алкоголь в аэропорту и в самолете

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Распитие спиртного запрещено в большинстве аэропортов. Что касается авиакомпаний, то некоторые из них не имеют ничего против пассажиров, желающих расслабиться перед длительным перелетом. Другие, например, «Аэрофлот» занимают категоричную позицию и не позволяют распивать принесенные с собой в салон алкогольные напитки. Также стоит учитывать, что пьяного пассажира имеют право не пустить на борт.Покупка алкоголя в дьюти-фри – отличный способ сэкономить деньги. Однако, чтобы сделать разумный выбор, стоит предварительно изучить цены и не забывать о правилах аэропорта и авиаперевозчика. А какой алкоголь вы покупаете в дьюти фри?