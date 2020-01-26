Пригласили нас с женой друзья вечерком зайти к ним в гости, посидеть, пиццы поесть. Договорились, что пицца с них, а напитки к ней с нас. Зашли мы с любимой в магазин, я пошел за пивом, а жена возмутилась: «Пицца – блюдо итальянской кухни и есть ее надо исключительно с вином».

Мы ругаться не любим, поэтому взяли и вина, и пива, и коньяк для хозяина дома – любит он напитки покрепче. Отлично посидели, пицца была вкусной. Я решил изучить вопрос, а какой алкоголь лучше всего подходит к пицце. Сегодня поделюсь с вами своими выводами.

Какой алкоголь лучше всего подходит к пицце

Сегодня пицца воспринимается как “еда по-быстрому”, а не в качестве ресторанного блюда. Она хорошо сочетается со слабым алкоголем - пивом, вином, алкогольными коктейлями. Выбор напитка зависит в первую очередь от ваших предпочтений.

Однако для наилучшего восприятия вкуса важно правильно подобрать вид алкоголя к определенной начинке. Неудачный выбор может изменить вкус пиццы и испортить все удовольствие.

Крепкий алкоголь

Крепкий алкоголь и пицца - не лучшее сочетание. Это типичная “антизакуска” к крепким алкогольным напиткам.

Жирное тесто, помидоры, острый соус оказывают дополнительную нагрузку на печень и провоцируют несварение желудка, тяжелое похмелье.

Однако в США и Канаде часто сочетают мясную пиццу на толстом тесте с текилой или виски.

Если хочется «покрепче», то я советую к пицце взять текилу Espolon Blanco (Эсполон Бланко), Lokita Gold (Локита Голд), виски Ballantine’s Finest (Баллантайнс Файнест), водку «Архангельская Хлебная», «Талка», коньяк «Давид Ивериели Варцихе», «Сараджишвили VSOP».

Слабый алкоголь

К пицце с морепродуктами, сырной, “Маргарите” и вегетарианской пицце отлично подходит светлое легкое пиво. Например, «EggerMarzen» (Еггер Марцен), «Амстел Премиум Пилсенер». Вкус “Пепперони” или мясной пиццы хорошо подчеркивают темные сорта пенного напитка. Например, «CZ Чешский Знак», «Жигули Барное Бархатное».

Одним из наиболее популярных алкогольных напитков к пицце считается пиво. Это связано с тем, что блюдо уже давно вышло далеко за пределы ресторанной кухни и стало элементом фаст-фуда. Пенный напиток очень неплохо сочетается с этим блюдом и подчеркивает его вкус:

Лучшим алкогольным напитком к пицце в Италии считается вино. Именно там пицца родилась и поэтому итальянцы лучше всех знают какие сорта подать к различным начинкам:

К “Пепперони” и мясной пицце идеально подходят легкие красные вина - Beaujolais (Божоле), Merlot (Мерло), Pinot Noir (Пино Нуар). С начинкой “Маргарита” лучше всего сочетаются белые игристые вина. Например, Pignoletto (Пиньолетто), «MartiniAsti Piemonte» (Мартини Асти Пьемонт). К пицце с курицей принято подавать полусухие белые или розовые вина - Soave (Соаве), Pinot Grigio (Пино Гриджо), Chablis (Шабли) и другие. К пицце из морепродуктов оптимально подходит сухое белое или легкое розовое вино - Pinot Blanc (Пино Блан), Chardonnay (Шардоне), Rieslin (Рислинг). Легкая кислинка такого напитка отлично подчеркивает вкус даров моря. Для экзотической пиццы с ветчиной, сыром и ананасами можно подать сухой Riesling (Рислинг). Кислинка этого вина придаст вкусу пиццы насыщенность и яркость. К вегетарианской пицце подают белое сухое вино - Sauvignon Blanc (Совиньон Блан) и Saint Clair (Сент Клейр) или розовые сорта вин.

Коктейли

К сырной пицце подают классический “Манхеттен” - горьковатый вкус вермута и виски прекрасно оттеняет сырный вкус блюда. К пицце с начинкой из курицы можно подать “Кровавую Мери” - напиток из водки и томатного сока дополняет вкус пиццы с нежной куриной начинкой. Пиццу “Пепперони” отлично дополнит коктейль “Куба Либре” - напиток с ромом, Кока-Колой и соком лайма уравновесит острый вкус блюда. ”Маргариту” со свежими томатами, базиликом и сыром моцарелла хорошо оттенит итальянский коктейль Негрони с джином, красным вермутом и кампари.

Алкогольные коктейли тоже могут отлично подойти к пицце, нужно лишь правильно сочетать их с начинками:

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Теперь вы знаете, какие алкогольные напитки сочетаются с различными сортами пиццы. А чем любите запивать аппетитные кусочки вы?