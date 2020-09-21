Потратил 40 000 000 рублей на открытие винодельни, но нормальное вино пошло только спустя 5 лет: рассказываю через что прошел и стоила ли игра свеч

В один прекрасный день я решил открыть свою винодельню. В самой сфере я более или менее разбирался, а также у меня были друзья, которые могли помочь с консультацией. Я начал с составления бизнес-плана.

Как оказалось, открытие своей собственной винодельни - очень тяжелый и долгосрочный процесс. Весь путь до настоящего производства вина занял около 5 лет. Требовалось вложить очень большие средства для развития и вывода его в плюс, но я решил рискнуть и не пожалел об этом еще ни разу.

Эту историю прислал мой подписчик Роман.

Можно ли вообще открыть свою винодельню

В самом начале я зарегистрировал свой бизнес в налоговой инспекции. Там требовалось определиться, буду ли я числиться как ИП (индивидуальный предприниматель) или же как КФХ (Крестьянско-Фермерское Хозяйство).

Вся разница в том, что ИП - это одно конкретное лицо, которое будет владеть всем бизнесом, а КФХ получает статус небольшого сообщества, в котором выбирается глава, получающее статус ИП.

Ответственность за налоги также распределяется. ИП отвечает за подоходный налог на физических лиц и обязано уплачивать 13% от каждой заработной платы сотрудника.

КФХ же от такой обязанности освобождена, а кроме того оно получает определенные льготы, если арендует землю напрямую у государства.

Недолго думая, я оформился как ИП, ведь привык все дела решать сам.

Сейчас идет тренд на потребление вина от новых производителей. Об этом говорит опрос Россиян, в котором 62% опрошенных хотят пробовать новые сорта и марки. А если верить статистике, то за последние 2 года лучше продаются вина новоиспеченных виноделов, чье вино выпускается с 2015-2016 года. Сейчас средний годовой процент продаж составляет 45%, но с каждым годом он растет в среднем на 4-5 пунктов. Россия нуждается в новых винодельнях - Эксперт в вине, Алексей Жмыхин.

Какие лицензии и специальные лицензии нужны

После регистрации моего ИП я отправился получать лицензию на открытие фирмы и производство.

Лицензия на производство является самым главным документом. Ее выдает отдельный орган государства, именуемый Росалкогольрегулирование или же РАР. Если вы выбрали путь ИП, то вам нужно оформить все необходимые бумаги в налоговой инспекции, а именно:

Свидетельство наличия виноградника;

Свидетельство наличия складского и производственного помещения;

Копия договора с лабораторией качества продукции.

Вы можете посмотреть на экземпляр лицензии, которая выдается сейчас. Моя - висит на производстве вот уже как восьмой год.

Тех, кто решил существовать как КФХ, ждет немного иная процедура. Принести нужно те же самые бумаги, как и для ИП, но будет действовать ограничение производства. Вы сможете производить не более 50 000 литров вина в год.

Потребуется заполнить заявление, что вы согласны с данным ограничением. Заявление нужно также заверить, ведь при нарушении этого ограничения вас ждет наказание в виде уголовной ответственности, с конфискацией имущества, материалов и оборудования.

На оформление документов у меня ушло несколько дней, что можно считать довольно малым сроком. После этого мне оставалось лишь оплатить все пошлины, и я мог приступать к работе.

Сейчас Российское виноделие только встает на ноги. Формируются многие новые системы работы, во многом похожие на французские. Территории будут только расширяться с каждым годом. Владелец крупного производства вина, Виталий.

Сколько будет стоить уплата налогов и платежей

Сегодня система налогообложения кардинальным образом влияет на экономику малых винодельных бизнесов. Любая винодельня имеет небольшое ограничение сама по себе.

Согласно законодательству нашей страны, такое предприятие не может числиться по упрощенной системе уплаты налогов, а обязана соблюдать общую систему, действующую для всех других бизнесов.

Самый главный налог, который требуется оплатить – это налог за лицензию. С ним бывает больше всего хлопот, и он может отличаться, в зависимости от типа предприятия. Для ИП он будет составлять 65 000 рублей, а для КФХ от 50 000 до 55 000 рублей. Также дополнительно нужно уплачивать такое налоги как:

акцизы;

ЕСН;

налог на прибыль.

Их стоимость измеряется от 20 до 100 тысяч рублей ежемесячно. На месте меня предупредили, что в зависимости от объема производства, величина этих налогов может меняться.

В результате такого налогообложения я буду отдавать до 45% от своей прибыли, и это без учета акцизов.

Сколько будет стоить открытие своей винодельни

Конечная цифра денежных средств, которые я потратил на открытие винодельни, было огромным. Оно может варьировать в зависимости от сотни нюансов - каких специалистов вы наймете, какую технику приобретете, а также какое помещение построите для хранения всего этого.

Если рассчитывать примерно, то можно дать следующий список моих расходов:

Экспертиза и обработка почвы — 30 тысяч рублей за гектар. Земля для взращивания винограда — 200-250 тысяч рублей за гектар. Саженцы — 500 тысяч рублей за гектар. Помещения для хранения и производства — 20 миллионов рублей. Оборудование для производства — 7-9 миллионов рублей. Техника — 2 миллиона рублей в год. Уплата лицензий и прочих налогов — 75 тысяч рублей.

Итого потрачено за покупку, обработку и сельхоз работы на гектар я отдал 315 тысяч рублей, а на покупку оборудования и строительство я потратил более 39 миллионов рублей…

Удовольствие недешевое. Далее все будет зависеть от вас. Какую площадь вы возьметесь вспахивать? Сколько планируете производить вина в год? Какая нагрузка ляжет на сотрудников? И прочие моменты. Самое главное не экономить слишком много на оборудовании.

Выгодно ли заниматься этим

Несмотря на такую затратность при создании винодельни, окупаемость пришла далеко не сразу. Я ждал не один год, пока взрастет урожай винограда, вино настоится, а также сама фирма приобретет хоть какую-то известность.

Зато все получилось более чем удачно, и теперь мне обеспечено богатое будущее известного винодела.

Себестоимость моей продукции на сегодняшний день от 700 до 1 000 рублей за 1 бутылку. С каждым годом мы расширяемся, что дает мотивации на новые свершения и новые подвиги. После 8 лет ведения этого бизнеса, я задался вопросом, а выгодно ли открывать такое крупное предприятие?

Может лучше вложить деньги во что-то другое? И немного поразмыслив, я могу дать следующий совет. Если вы в жизни уже финансово обеспечены, но хотите чего-то нового, либо просто планируете улучшить качество жизни, то беритесь.

При своей окупаемости винодельческий бизнес является очень прибыльным предприятием, и может приносить мне несколько миллионов рублей ежемесячно чистыми деньгами.

И это далеко не предел. Но это лишь мое, скромное, субъективное мнение. Согласны ли вы с ним, и что думаете об открытии винодельни?