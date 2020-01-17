В школе, где учится мой сын, не принято собирать деньги на коллективные подарки учителям. Но у нас такой хороший педагогический состав, что хочется поблагодарить их за труд и преподнести небольшой презент.
А вот что именно выбрать, я не знаю. Самый простой вариант – бутылка хорошего спиртного напитка. Уместно ли это и какой алкоголь подойдет к такому случаю?
Можно ли подарить алкоголь учителюЕсли смотреть на этот вопрос с точки зрения действующего законодательства, то дарить алкоголь можно. Единственным запретом, установленным статьей 575 Гражданского Кодекса, становятся подарки, стоимостью более 3000 рублей.
Но за 1500 – 2000 вполне можно купить бутылку неплохого напитка. И учителя порадуем и закон не нарушим.
Все сложнее с этической точки зрения. Многие полагают, что подарок учителю в принципе неуместен. С виду это больше похоже на попытку задобрить педагога и попросить его о хороших оценках.
Другие поборники морали утверждают, что алкоголь и школа – вещи несовместные. Такой подарок может дискредитировать образ учителя, ведь человек несущий детям знания не должен иметь пагубных привычек.
Но с другой стороны – все мы люди и имеем право отдыхать так, как хотим. Если алкоголь преподносится педагогу не на виду у всех, в правильной упаковке и родителем, а не ребенком, то ничего плохого в этом нет.
Важно! Законодательно разрешено делать подарки учителям только на государственные праздники. Поэтому на 23 февраля или на 8 марта вполне можно порадовать педагога.
Какой алкоголь выбрать для женщины педагогаЕсли уж и дарить алкоголь, то только хороших марок. Для женщины лучше выбирать легкие напитки невысокой крепости:
- Вино. Наибольшей популярностью пользуются белые сухие и красные полусладкие вина. Но помните, что бутылка хорошего напитка не может стоить меньше 800-1000 рублей. Для более утонченных натур подойдет итальянское Prosecco (Просекко).
- Шампанское. Классический праздничный напиток. Можно выбрать привычные сорта Martini Asti (Мартини Асти) или Mondoro (Мондоро).
- Ликер. Для подарка на 8 марта прекрасно подойдут сливочный Baileys (Бэйлиз) или кокосовый Malibu (Малибу).
Всегда остается востребованным и классический дамский напиток Martini (Мартини), хотя и не все женщины его любят. Вообще, прежде чем выбирать алкоголь, лучше выяснить, а какой именно алкоголь предпочитает учительница.
Важно! Дарить педагогу-женщине крепкие напитки, согласно этикету, можно только в том случае, если вы точно знаете, что она их пьет.
Какой алкоголь выбрать для мужчины педагогаМужчинам чаще всего дарят бутылку хорошего коньяка или виски. Преподносить водку как-то не принято, потому что этот напиток не считается изысканным. Лучше подарить любимому педагогу Арарат десятилетней выдержки или Camus (Камю).
Подойдут также и экзотические напитки, к примеру, Tequila (текила) или ром. В этом случае можно дополнить подарок фруктами или шоколадом. Необычным презентом станет бутылка Gin (Джина) или Calvadoc (Кальвадоса).
Как правильно дарить алкоголь учителямГлавное правило – алкоголь должен быть в упаковке. Не стоит демонстрировать окружающим, что именно вы дарите педагогу. Самый простой вариант – бумажный пакет с узором, подходящим к празднику. В магазинах также продают специальные деревянные коробочки для спиртных напитков.
И уж точно не нужно преподносить такой подарок при всем классе. Дети не должны знать, что вы дарите учителю алкоголь. Лучше прийти к педагогу в кабинет, когда он там останется в одиночестве, и вручить свой презент.
Алкоголь – спорный подарок. Этикет запрещает дарить его женщинам вовсе, закон разрешает. Поэтому выбор остается за каждым.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А как вы думаете, насколько корректно вручить классному руководителю бутылку вина или коньяка на праздники? Или лучше поискать другой подарок?