В школе, где учится мой сын, не принято собирать деньги на коллективные подарки учителям. Но у нас такой хороший педагогический состав, что хочется поблагодарить их за труд и преподнести небольшой презент.

А вот что именно выбрать, я не знаю. Самый простой вариант – бутылка хорошего спиртного напитка. Уместно ли это и какой алкоголь подойдет к такому случаю?

Можно ли подарить алкоголь учителю

Если смотреть на этот вопрос с точки зрения действующего законодательства, то дарить алкоголь можно. Единственным запретом, установленным статьей 575 Гражданского Кодекса, становятся подарки, стоимостью более 3000 рублей.

Но за 1500 – 2000 вполне можно купить бутылку неплохого напитка. И учителя порадуем и закон не нарушим.

Все сложнее с этической точки зрения. Многие полагают, что подарок учителю в принципе неуместен. С виду это больше похоже на попытку задобрить педагога и попросить его о хороших оценках.

Другие поборники морали утверждают, что алкоголь и школа – вещи несовместные. Такой подарок может дискредитировать образ учителя, ведь человек несущий детям знания не должен иметь пагубных привычек.

Но с другой стороны – все мы люди и имеем право отдыхать так, как хотим. Если алкоголь преподносится педагогу не на виду у всех, в правильной упаковке и родителем, а не ребенком, то ничего плохого в этом нет.

Важно! Законодательно разрешено делать подарки учителям только на государственные праздники. Поэтому на 23 февраля или на 8 марта вполне можно порадовать педагога.

Какой алкоголь выбрать для женщины педагога

Вино. Наибольшей популярностью пользуются белые сухие и красные полусладкие вина. Но помните, что бутылка хорошего напитка не может стоить меньше 800-1000 рублей. Для более утонченных натур подойдет итальянское Prosecco (Просекко). Шампанское. Классический праздничный напиток. Можно выбрать привычные сорта Martini Asti (Мартини Асти) или Mondoro (Мондоро). Ликер. Для подарка на 8 марта прекрасно подойдут сливочный Baileys (Бэйлиз) или кокосовый Malibu (Малибу).

Если уж и дарить алкоголь, то только хороших марок. Для женщины лучше выбирать легкие напитки невысокой крепости:

Всегда остается востребованным и классический дамский напиток Martini (Мартини), хотя и не все женщины его любят. Вообще, прежде чем выбирать алкоголь, лучше выяснить, а какой именно алкоголь предпочитает учительница.

Важно! Дарить педагогу-женщине крепкие напитки, согласно этикету, можно только в том случае, если вы точно знаете, что она их пьет.

Какой алкоголь выбрать для мужчины педагога

Мужчинам чаще всего дарят бутылку хорошего коньяка или виски. Преподносить водку как-то не принято, потому что этот напиток не считается изысканным. Лучше подарить любимому педагогу Арарат десятилетней выдержки или Camus (Камю).

Подойдут также и экзотические напитки, к примеру, Tequila (текила) или ром. В этом случае можно дополнить подарок фруктами или шоколадом. Необычным презентом станет бутылка Gin (Джина) или Calvadoc (Кальвадоса).

Как правильно дарить алкоголь учителям

Главное правило – алкоголь должен быть в упаковке. Не стоит демонстрировать окружающим, что именно вы дарите педагогу. Самый простой вариант – бумажный пакет с узором, подходящим к празднику. В магазинах также продают специальные деревянные коробочки для спиртных напитков.

И уж точно не нужно преподносить такой подарок при всем классе. Дети не должны знать, что вы дарите учителю алкоголь. Лучше прийти к педагогу в кабинет, когда он там останется в одиночестве, и вручить свой презент.

Алкоголь – спорный подарок. Этикет запрещает дарить его женщинам вовсе, закон разрешает. Поэтому выбор остается за каждым.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А как вы думаете, насколько корректно вручить классному руководителю бутылку вина или коньяка на праздники? Или лучше поискать другой подарок?