Рассказываю как правильно выбрать и подготовить бочку для коньяка чтобы на выходе не получилась «плинтусовка»

Самый лучший напиток для мужчины - это коньяк! Разбираться в коньяках я начал давно и был уверен, что французские коньяки самые лучшие и особенно Courvoisier (Курвуазье, от 3614 рублей за бутылку).

Я пробовал все варианты выдержки:

VS;

VSOP;

XO;

Extra Old.

Но стоимость последних в списке коньяков доходит до 10 000 Евро за бутылку. А на форумах самогонщиков люди утверждают, что свой коньяк получается ничуть не хуже, а если делать все правильно, то даже лучше французского оригинала.

История от моего подписчика Артема.

Зачем нужны дубовые бочки

Чтобы получить собственный коньяк, мне потребовалось купить дубовые бочки. Известно, что коньяки и бренди настаиваются годами именно в специальных дубовых бочках.

Во время хранения коньячных дистиллятов в подобной таре в жидкость переходят различные сложные сахара и танины (дубильные вещества). При этом дистилляты приобретают коричневый оттенок.

Так называемые молодые бочки не ценятся у виноделов, потому что первое время они выделяют большие объемы танинов и напиток приобретает привкус обычного дерева. Этот привкус даже получил специальное название «плинтусовка».

Конечно, все бочки когда-то бывают «молодыми» - это закон природы. Однако даже на качество молодого дерева можно повлиять. После того как бондарь сделал бочку, ее надо подготовить специальным образом, чтобы она лучше выполняла свою функцию при хранении и выдержке алкоголя.

Как купить правильную дубовую бочку

напрямую у частного мастера, бондаря;

на бондарном заводе;

в специализированном магазине.

Есть несколько вариантов приобретения бочек:

При покупке бочки надо понимать, из какого дуба она сделана. Наиболее распространенные и известные породы дуба это:

французский;

американский;

немецкий;

кавказский и другие.

Первую свою бочку я купил в простом специализированном магазине. Как оказалось позже, покупка таких бочек очень опасна тем, что, во-первых, они почти всегда протекают, во-вторых, их часто приходится доводить до ума.

В-третьих, древесина из которой они сделаны, неизвестно как выдерживалась, как происходил распил клепок (дощечек, из которых делают бочки), правильно ли они обожжены изнутри.

Всех этих проблем можно избежать, покупая бочку напрямую с завода-изготовителя, но они не любят работать с частниками, которые покупают одну-две 5-литровые бочки.

Я выбрал самый правильный вариант приобретения бочки – напрямую у бондаря. Конечно, я перерыл много форумов в интернете, пока нашел человека в Таганроге, который делает бочки из местного скалистого дуба, и о котором есть реальные многолетние отзывы на нескольких форумах.

Да, его бочки стоят дорого, но срок службы маленькой бочки может составлять до 20 лет и со временем напиток в ней становится только качественнее.

Итак, я купил три 10-литровые бочки. В магазине они стоят по 5 000 рублей, за свои эксклюзивные экземпляры я заплатил по 7 000 рублей за 10-литровую бочку плюс доставка 1200 рублей.

Подготовка бочек

Первое, что я сделал, это оценил сборку бочек. Для этого надо внимательно осмотреть все клепки на бочках, как расположены древесные волокна, как выполнены донные клепки, насколько плотно подогнаны клепки друг к другу, правильно ли насажены обручи.

Если коротко, то при осмотре можно увидеть по волокнам, собраны ли бочки из прямых клепок и согнуты на специальных станках или они сразу выпиливаются по форме бочонка.

После проверки клепок, в течение двух недель я заливал воду из-под крана до полного бочонка и менял ее ежедневно.

Вымочив его водопроводной водой, я приготовил раствор горячей воды с содой из расчета столовую ложку на литр воды. Залил бочку и оставил ее на 4 часа, до полного остывания воды.

Затем я несколько раз сполоснул бочонок и в течение 2 часов держал его под проточной водой.

После окончания промывки я приготовил раствор, состоящий из 2 литров красного сухого вина и, разбавленного до 20 градусов, 8 литров спирта. Этот раствор я держал в бочке одну неделю.

Чтобы не терять спирт, после вымачивания я использовал отстоявшуюся жидкость в ректификационной колонне для перегонки.

Важный этап подготовки бочонка, который многие упускают – первая выдержка

Немногие специалисты говорят об этом, но первый бренди, полученный в подготовленной бочке, выходит плохого качества за счет сильного выделения танинов в спирт. Поэтому идеальный вариант окончания подготовки бочонка – это настаивание первого бренди в течение двух месяцев.

И только после такого окончания я залил уже правильный дистиллят и через 3-4 месяца получил отличнейший бренди Hand Made.

Оцените цвет бренди после второй выдержки в бочке.

Как вы думаете, почему в бочонках используется обычно специальный дуб, в частности «скальный»?