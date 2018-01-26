Настоящий гренадин сладкий, терпкий, немного кисловат и богат различными вкусовыми оттенками, которые он черпает не только из гранатового сока, но и из апельсиновой воды (дистиллированный водный настой лепестков от цветов апельсинового дерева), а также гранатовой мелассы (наршараб, машараби – загущенный гранатовый сок с небольшим количеством лимонного сока).

Это ингредиент действительно для «взрослых» коктейлей, который во времена «Золотой коктейльной эпохи» вдохновлял великих людей создавать великие смешанные напитки. Тогда он стал обязательной составляющей многих классических коктейлей, таких как Мэри Пикфорд, Эль Президенте, Джек Роуз, Бакарди, Кловер клаб и многих других. В конце концов, что это за Текила-сайнрайз без гренадина? Так, отвёртка с текилой. Но если вы собрались добавлять в один из таких коктейлей то, что сейчас зачастую продаётся в магазинах под видом гранатового сиропа, в надежде получить красивый цвет… В общем, не надо так делать!

Мы не будем утверждать, что все производители сиропов прогнили и втюхивают не пойми что. На основе гранатового сиропа гренадин готовят: BG Reynolds, Employees Only, Sonoma Syrup, Wilks & Wilson, Small Hand Foods, Okole Maluna’s и, наверняка, многие другие. Но ценник на такие сиропы, мягко говоря, завышен, а встретить их в СНГ сродни чуду. И что теперь, отказаться от завораживающе красивых, алых, с едва уловимым, но таким интригующим вкусом граната коктейлей?

Ещё чего! Поверьте, приготовить домашний гренадин проще простого, и по вкусовым качествам он мало чем будет уступать продукции вышеупомянутых брендов. Кроме того, готовя такие штуки дома, вы всегда можете контролировать их вкус и подгонять его под себя любимого. Не желаете, чтобы ваш гренадин был слишком сладким? Легко, просто добавьте меньше сахара. Хотите, чтобы он был многогранным и сложным? Ещё проще – добавьте в рецепт любые другие соки или естественные ароматизаторы.

Почти у всех рецептов домашнего гренадина есть несколько проблем. Первая из них: неправильный цвет. Гренадин не коричневый и бледно-розовый. Он имеет яркий пурпурный оттенок, который благородно смотрится в любом коктейле, не превращая его в серую или бурую субстанцию. Вторая проблема: слишком много телодвижений с добычей гранатового сока (если вы вдруг решили добывать его самостоятельно) и последующей готовкой сиропа. Разрежьте гранат пополам и воспользуйтесь обычной соковыжималкой для цитрусовых – таким образом вы получите гораздо более интенсивный и ароматный сок, чем смогут предложить другие способы его извлечения (не нужно долго и мучительно отделять зерна, молотить по ним скалкой и делать другие абсолютно не нужные манипуляции).

Но самая критичная проблема большинства рецептов: призыв к длительной варке сиропа, что, по мнению авторов этих рецептов, должно привести к концентрации вкуса. Вы когда-нибудь пробовали кипяченый апельсиновый сок? Сироп нужно разогревать ровно до такой температуры, при которой сахар сможет раствориться полностью, то есть примерно до 60-70 градусов. Дальнейший нагрев, и тем более кипячение, только повредит свежести гренадина и, возвращаясь к первой проблеме, ухудшит цвет сиропа.

Нижеизложенный рецепт гренадина является предельно простым и исключает все описанные выше проблемы. Для его приготовления вы можете купить 100% гранатовый сок в магазине или добыть сок из плодов граната самостоятельно, используя обычную соковыжималку для цитрусовых (1 крупный гранат = 1 стакан гранатового сока). Остальные ингредиенты, кроме сахара, добавляйте на своё усмотрение.

Рецепт домашнего гренадина Вкусный, сложный, красивый гранатовый сироп домашнего приготовления. Для гранатового сиропа: 2 стакана гранатового сока (100%)

2 стакана сахарного песка

60 мл гранатовой мелассы (домашней или покупной)

1 ч. л. апельсиновой воды Для гранатовой мелассы (патоки): 2 стакана гранатового сока (100%)

¼ стакана сахарного песка

1 ½ ч. л. лимонного сока (свежевыжатого) Для приготовления гранатовой мелассы (можно купить, это не проблема, но домашнее всегда лучше) поместите гранатовый сок, сахар и лимонный сок в небольшую кастрюлю. Подогревайте смесь на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой, до полного растворения сахара. Как только сахар растворится, уменьшите огонь и варите около 45 минут. Объем соуса должен уменьшиться примерно на четверть. Снимите готовую мелассу с огня и отставьте в сторону охлаждаться. Для приготовления гренадина в домашних условия в кастрюле подходящего объема смешайте гранатовый сок и сахар, поставьте кастрюлю на средний огонь и подогревайте содержимое на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда сахар растворится полностью, добавьте 60 мл ранее приготовленной мелассы и 1 чайную ложку апельсиновой воды. Хорошо перемешайте и снимите с огня. Как только гранатовый сироп охладится, перелейте его в бутылки и отправьте в холодильник на хранение. Так как мы не использовали ни каких химических консервантов, наш домашний гранатовый сироп имеет срок годности. Если вы планируете использовать свой гренадин не спеша, в течение месяца, добавьте к нему 30 мл водки или зернового 50-70% спирта как дополнительный консервант. Если же сироп готовится к какому-либо событию и израсходуется быстро, то делать этого не обязательно. Во многих источниках рекомендуют поместить гранатовый сироп в морозилку, чтобы увеличить его срок годности до полугода (полагаем, что от этого пострадает его лёгкость и свежеть). Вместо апельсиновой воды, которую достаточно проблематично достать в СНГ, можно использовать более доступную розовую воду. Цитрусовый аромат сиропу можно придать при помощи цедры: во время приготовления мелассы, за 10 минут до окончания варки, добавить цедру 1 апельсина и цедру 1 лимона. Чтобы домашний гренадин получился насыщенного красного цвета и хорошо подкрашивал напитки, добавьте в рецепт каркаде (о выборе гибискуса можете прочесть в соответствующем материале). Для пропорций, указанных в рецепте, достаточно будет взять 4-6 ст. л. каркаде, который следует добавлять вместе с мелассой и апельсиновой водой. Процеживать готовый сироп от лепестков гибискуса следует примерно через 2 часа после снятия его с огня. Часто гренадин готовят с добавлением черносмородинового сока (реже используют сок красной смородины). Пропорции выбирайте исходя из своих предпочтений. Вместо сока и, соответственно, водки, можно использовать Крем де Кассис, не забывая, что он имеет крепость примерно в 2 раза ниже, чем водка. Также можно использовать и другие соки, к примеру, клюквенный морс или что-то в этом духе.

Коктейли с гренадином

В книге Джерри Томаса «Bartenders Guide: How To Mix Drinks» 1862 года, первом печатном руководстве для барменов, упоминаются многие сиропы, но о гранатовом ни слова. Спустя почти 70 лет, в 1930 году, мир увидел книгу «The Savoy Cocktail Book» Гарри Крэддока, в которой насчитывается около 100 напитков, в состав которых должен входить гренадин. При этом в большинстве рецептов говорится «малиновый сироп или гренадин». Что происходило в этом временном промежутке сказать сложно, так как появление гренадина как такового до сих пор считается тайной.

Возможно, гранатовый сироп появился в конце XIX века где-то во Франции или Англии, которые были «ближе к Востоку», чем все остальные страны. Как бы то ни было, гренадин появился, а с ним появилось и огромное количество «взрослых» коктейлей, как алкогольных, так и безалкогольных.

Коктейль Джек Роуз / Jack Rose 50 мл эплджека или кальвадоса

20 мл домашнего гренадина

20 мл свежевыжатого сока лайма Шейк со льдом. Перелить в рокс или коктейльной бокал.

Коктейль Эль Президенте / El Presidente 45 мл насыщенного белого рома

45 мл вермута белого или сухого

1 ч. л. апельсинового ликёра (Кюрасао или Гранд Марнье)

0,5 ч. л. домашнего гренадина (или больше по вкусу) Смешать в стакане-смесителе со льдом и процедить в коктейльный бокал. Украсить завитком из кожуры апельсина.

Коктейль Техас Физз / Texas Fizz 45 мл лондонского сухого джина

15 мл свежевыжатого лимонного сока

20 мл свежевыжатого апельсинового сока

1 ч. л. домашнего гренадина (или больше по вкусу)

60-90 мл сухого игристого вина Шейк без игристого вина со льдом. Перелить во флюте и долить доверху игристое.

Коктейль Правонарушитель / Scofflaw 45 мл ржаного виски

30 сухого вермута

20 мл свежевыжатого сока лайма

15 мл домашнего гренадина

1 дэш апельсинового биттера Шейк со льдом. Перелить в коктейльный бокал и украсить завитком из кожуры апельсина.

Коктейль Ла Япа / La Yapa 30 мл ржаного виски

30 мл свежевыжатого лимонного сока

15 мл бальзама Фернет-Бранка

15 мл ликера Велвет Фалернум

15 мл домашнего гренадина

2 дэш биттера Ангостура Шейк со льдом. Перелить в коктейльный бокал и украсить завитком из кожуры апельсина.

Коктейль Барсук / The Badger 60 мл малиновой водки

30 мл ванильной водки

60 мл клюквенного морса

30 мл домашнего гренадина

30 мл апельсинового сока

30 мл простого сиропа Билд в хайболе со льдом. Перемешать, украсить завитком из кожуры апельсина.

Моктейль Ширли Темпл / Shirley Temple 200 мл имбирного эля

15 мл домашнего гренадина

15 мл свежевыжатого сока лайма Билд в высоком тумблере со льдом. Перемешать, украсить вишенкой.

Моктейль Сент-Китс / St Kitts 75 мл ананасового сока

25 мл свежевыжатого сока лайма

15 мл домашнего гренадина

холодный имбирный эль Шейк со льдом без эля. Перелить в хайбол, долить доверху имбирный эль.

Пейте взрослые коктейли по-взрослому!