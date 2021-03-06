Сделал самогон, а он помутнел - рассказываю в чем причина и как теперь его осветлить

И снова у меня что-то пошло не так… На этот раз самогонка получилась мутной, хотя до этого такого никогда не случалось. Конечно, судя по фильмам, самодельный самогон должен иметь мутность. Но мы же люди взрослые и не верим этому!

Я точно знаю (потому что сам занимаюсь самогоноварением и знаком с технологией «изнутри»), что качественный продукт всегда прозрачный, а помутневший говорит о том, что в процессе производства допущены ошибки.

Почему мутнеет самогон и не опасно ли это

В общем, когда заметил, что самогон получился мутным, стал искать причины. Их, оказывается, немало:

Если самогон мутный – значит, были допущены серьезные ошибки. Так быть не должно!

Брызгоунос. Если брага сильно кипит, то образуется пенка, которая через трубочку попадает в змеевик, смешиваясь с парами. Масла – сивушные и эфирные. Эта причина не только распространенная, но и весьма опасная. Эти вещества токсичны, но при дроблении на фракции они практически все удаляются. Если этого не происходит, в продукте появляется муть. Некачественный аппарат. Например, мутный продукт может быть следствием окислительных процессов внутри конструкции аппарата. При этом помутнение необязательно будет заметно сразу – может пройти несколько дней. Поэтому, покупая аппарат, не стоит экономить, лучше сразу берите тот, что покачественнее. Жесткая вода. Муть появляется буквально в течение нескольких часов. Знаю, что говорю, потому что именно по этой причине моя брага и помутнела. Произошло это из-за примесей в воде, которые вступили в реакцию. Плохо вымытая тара. Перед тем как разлить напиток, сто раз убедитесь, что бутылки хорошо вымыты! И еще – откажитесь от пластика (я его никогда не использую, иначе мутности не избежать).

Я, как человек опытный, могу дать эффективный, на мой взгляд, совет. Запомните: использовать необходимо только очищенную воду! В ней – минимальное количество примесей и солей. В моем случае причиной помутнения стала именно вода, взятая из-под крана.

Пользуйтесь только очищенной водой, не содержащей солей и примесей.

Каковы бы ни были причины, главной моей целью стало желание избавиться от мутности и вернуть самогону «подобающий» вид. Поэтому начал искать варианты, как это сделать.

Есть три простых, но очень эффективных способа, которые помогут быстро и качественно осветлить помутневшую самогонку. Они бюджетные и не потребуют от вас много усилий. Каждый из этих способов я использовал по разу, разделив помутневшую жидкость на три равные части. И все они дали отличный результат. Каким лучше воспользоваться – решайте сами.

Способ 1 – повторная перегонка

Наиболее эффективный вариант – повторно перегнать самогон. В общем, недолго думая, приступил к процессу. Конечно, заняло это немало времени – целых две недели. Но, поверьте, результат превзошел ожидания.

Сначала я разбавил помутневший дистиллят водой до 30 % и провел повторную дистилляцию. После этого отправил на пару недель в темное прохладное место - отстаиваться. А сам начал ждать.

Повторная дистилляция вернет прозрачность.

Через две недели с трепетом в душе достал банку и стал рассматривать ее. И, о чудо, самогон был прозрачный, каким и должен быть изначально. Вывод очевиден: данный метод воистину работает. Но самое важное – он совершенно бесплатный, хотя количество продукта на выходе, конечно, уменьшается. Этакая «упущенная выгода»…

Способ 2 - очистка углем

Здесь уже, откровенно говоря, пришлось «заморочиться» и немного потратиться. Я купил уголь марки БАУ-А и угольную колонну. Хотя можно было колонну соорудить самостоятельно, но я решил сделать все по правилам. Дальше просто пропустил через фильтр жидкость и, вуаля, самогон стал прозрачным, как слеза. Просто пропустите самогон через самодельный угольный фильтр несколько раз.

Кстати, если дома есть фильтр типа «Барьер», его тоже можно применить – это еще проще. Но у меня такого нет. Ну а способ действительно оказался рабочим.

Что касается стоимости способа, то она вполне приемлема. 500 г угля данной марки стоит около 200 руб. Угольная колонна – от 1500 руб. Но еще раз акцентирую внимание на том, что устройство для очистки совершенно легко можно соорудить своими силами из подручных средств.

Способ 3 – шоковая заморозка

Из всех представленных способов этот – самый ненадежный, потому что не всегда работает. Насколько он окажется эффективным, зависит от причины помутнения, а также от наличия примесей. Мне помогло, потому что причина крылась в некачественной воде.

Итак, чтобы осветлить самогон, я нагрел его до 70 градусов, после чего резко охладил. Как? Разлил по бутылкам и отправил в тару со льдом – такая себе шоковая терапия. Буквально спустя пару часов появился осадок, от которого я благополучно избавился методом фильтрации.

Так выглядит осадок после нагревания и охлаждения мутного самогона.

По деньгам, как понимаете, я не потратил ничего. Поэтому данный метод – выгодный и не требует финансовых затрат. Потери самогона при этом тоже незначительные.

А что вы думаете по этому поводу? Может, у вас есть свои секреты, как осветлить самогонку? Поделитесь ими, я буду очень рад.

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!