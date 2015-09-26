Сахарный сироп – продукт, с которым обязательно хоть раз да сталкивался любой человек, увлекающийся приготовлением домашнего алкоголя и коктейлей. Казалось бы, тут все просто – взял сахар, воду, размешал – и готово. Но это только кажущаяся простота. Неправильно приготовленный в домашних условиях сахарный сироп может напрочь испортить напиток, сделать его мутным, выпасть в осадок, не говоря уже о том, что продукт запросто можно пересластить, особенно в том случае, если вы делаете сложный коктейль или настойку с кучей ингредиентов, типа домашнего Амаретто.

Сегодня мы поговорим об основе основ начинающего бармена и самогонщика-экспериментатора – сиропе. Мы разберемся, как классифицируется этот продукт, каким он бывает, как сварить сахарный сироп дома, а также – узнаем рецепты более сложного карамельного сиропа для ликеров и настоек и инвертированного сахарного сиропа для браги.

Простой или непростой? Основной сахарный сироп в домашних условиях

Самый известный и часто используемый в барах сироп в русском языке называется «простым», «основным» или «барным», а в английском – «simple syrup». Кристаллики сахара в коктейле – плохой тон (если речь не идет о специально сделанной сахарной каёмке на бокале), поэтому песок в рецепте следует заменять равнозначным количеством основного сиропа.

Рецепт его действительно прост: 100 грамм сахара заливаются 100 миллилитрами кипятка и размешиваются до полного растворения. После этого жидкость охлаждается и обязательно процеживается.

У этого сиропа есть как минимум 3 вариации. Во-первых, если вы делаете, например, домашние настойки по рецептам из старых кулинарных книг, знайте – в них под основным сахарным сиропом подразумевается вдвое более сладкий продукт.

Для его приготовления нужно 200 граммов сахара, 100 граммов воды, может понадобиться также водяная баня, поскольку в такой пропорции сахар растворяется хуже.

Существует также gomme syrup – сироп с эмульсификатором из камеди (имеется в виду не Comedy Club, а смола, которая выступает на плодовых деревьях). Но такой вариант используется крайне редко.

Куда более распространен Rock Candy Syrup – его любил добавлять в свой «маи-таи» Трейдер Вик, легендарный американский ресторатор. Он отлично вписывается в любимые редакцией «Ромового Дневника» коктейли с ромом, особенно если ром, скажем так, не блестящего качества – коричневый сахар, используемый в рецепте, придает напиткам аутентичности, благодаря привкусу черной патоки и карамели. Сахар рекомендуется использовать марок Demerara или Muscovado (самый темный).

Готовится сироп «Рок Кенди» так: берется 1 часть белого рафинада, 1 часть коричневого тростникового сахара, все это дело заливается 1 частью кипятка. Этот сироп, скорее всего, придется подогревать на водяной бане, так как ингредиенты могут плохо размешиваться. После растворения сахаров жидкость остужается, в нее добавляется ванильный экстракт (пару капель), все процеживается в бутылку.

Кондитер-ювелир? Что значит «проба сиропа» и как ее определяют?

Да, еще – при смешивании равных количеств сахара и воды (например, 1 килограмм и 1 литр), вы получите не 2 литра раствора, а лишь 1.62 – иногда объем сиропа важен.Не знаете, как сделать сахарный сироп по рецепту? Вас пугают фразы «проба на тонкую нить» или «проба на твердый хруст»? Без паники, сейчас будем разбираться!

В основном пробы сахара используются кондитерами – они (вот странные!) делают его не для приготовления бухла, а для всяких конфеток-пастилок-ирисок и пропитки тортов. В нашем ремесле, в основном, используется только 2-3 пробы – на них и остановимся подробнее.

Все кондитерские сахарные сиропы готовятся по определенным правилам:

Всегда снимайте пену! Если класть в кастрюльку рафинад, а не песок, пены будет заметно меньше.

Пока сахар не растворился – его нужно все время перемешивать, чтобы он не пригорел. Но после растворения мешать его, наоборот, нельзя – иначе он начнет кристаллизоваться вокруг ложки.

Сироп варится при большой, но ровной температуре, без резких колебаний.

Посуда применяется толстодонная, лучше всего – с выпуклым дном, из меди или латуни, в крайнем случае – эмалированная.

Сахар можно заменить пудрой (в равных частях по весу, но не по объему!) – так будет даже лучше, так как в пудре меньше примесей.

Пробы сахарного сиропа “тонкая нить”, “толстая нить”, “твердый шарик”.

Конечно, у профессионалов есть специальные сахарные термометры, по которым пробу определить гораздо проще. Но мы обойдемся без спецоборудования.

Жидкий сироп (I проба) – не липкая и не густая жижа, применяется для щербетов и безалкогольных коктейлей. Тонкая нитка (II проба). Образуется при 100°. Чтобы определить эту пробу, нужно взять ложку, смочить пальцы в холодной воде и капнуть сиропом между большим и указательным пальцем. Когда пальцы разжимаешь – между ними появляется та самая тонкая нить, которая быстро рвется. Проба «на тонкую нить» применяется в большинстве рецептов домашних настоек и ликеров. Средняя нить не рвется дольше и чуть толще в диаметре. Такой сироп идеален для варений из нежных ягод. И, наконец, при 106-110° образуется толстая, клейкая, густая нить, которая быстро застывает. Это – III проба, она подходит, например, для изготовления инвертного сахарного сиропа для браги.

Расчетные данные для приготовления сахарного сиропа (по Н. В. Сабурову)

Так, чисто поржать, несколько названий проб: слабая помадка, мягкий шарик, крепкий шарик, «треск». Их мы пропускаем и переходим сразу к последним пробам, когда сахар изменяет цвет, вкус и аромат, превращаясь в карамель.

Карамельный сироп в домашних условиях

Карамель широко используется в приготовлении алкогольных напитков для подкрашивания, подслащивания и особого «жженого» аромата, в частности применяется она все в том же Амаретто или в Новогодней можжевеловой настойке

Приготовить карамельный сироп несложно, принцип такой – увариваете простой сироп до того момента, когда он начинает темнеть, а потом – разводите его водой или основным сахарным сиропом.

Карамельных сахарных сиропов бывает три вида (10-я, 11-я и 12-я пробы):

Светлая карамель – густая масса медового оттенка, если ею капнуть в холодную воду – получится твердая сосулька, не вязкая, а рассыпающаяся на зубах.

Темная карамель, она же – перепуск. Консистенция – такая же, как и предыдущей пробы, но цвет – желто-коричневый, а аромат более сильный. Именно темная карамель нужна для подкрашивания и ароматизации алкогольных напитков.

Жженка. Образуется при 190°. Это – универсальный краситель и ароматизатор, но не всем приятен сильный карамельный запах с заметными нотками дыма.

На какой стадии разбавлять сироп – зависит от ваших вкусов и рецепта напитка, который вы собираетесь готовить. Делается это так – в кипящую карамель добавляется равное по объему количество воды. Когда смесь закипит, огонь снижается, и сироп доводится до однородной консистенции. После этого карамельный сироп можно разбавить основным сахарным сиропом в пропорции 1:3 – так он будет лучше размешиваться в напитках.

Есть и более простой способ приготовления карамельного сиропа в домашних условиях. Нужно всыпать в толстостенную кастрюльку 100 граммов сахара, добавить в него ложку воды и варить на среднем огне до тех пор, пока масса не станет коричневой. После этого к ней нужно добавить 100 мл холодной воды и держать на огне, помешивая, пока смесь не станет однородной. Готово!

Инвертированный сахарный сироп

Инвертированием называется процесс, при котором сахар распадается до глюкозы и сахарозы. Естественный инвертный сахар – основной компонент натурального меда. Инвертированный сахарный сироп можно применять в настойках «с кислинкой», так как при его приготовлении используется лимонная кислота или сок. Он позволит напитку дольше храниться, а также – убережет его от выпадения осадка. Этот сироп немного похож на мед, поэтому его рекомендуют употреблять людям с аллергией на настоящее «пчелиное золото».

Но чаще всего используют инвертированный сахарный сироп для браги. Она бродит быстрее, и самогон из нее получается, по слухам, намного более благородным, хвосты и головы обладают гораздо менее противным ароматом, а сам напиток – приятнее на вкус, чем обычный сахарный.

Пропорция для этого сиропа следующая: на 2 кг сахара нужно взять чуть более литра воды и 0.8% лимонной кислоты от массы сахара.

В эмалированной кастрюле смешиваем воду и сахар и доводим до кипения на среднем огне. При закипании снять пенку и добавить лимонную кислоту. В результате реакции пена выделится снова – ее опять нужно удалить шумовкой. Кастрюля закрывается крышкой, все варится при температуре 90-100 градусов, на медленном огне. Время от времени с сиропа нужно брать пробу – кипеть он может от 25 минут до полутора часов. Нам нужна «толстая нить». Когда она появилась – снимаем сироп с огня и охлаждаем.

Все, в нашем продукте теперь содержатся только моносахара. Инвертированный сахарный сироп для браги готов!

Готовьте сиропы для своего алкоголя правильно! Помните:

Любитель, в отличие от профессионала, может себе позволить бесконечно долго достигать совершенства в мелочах! (с)