Уже несколько лет я занимаюсь производством спирта, коньяка и виски. Причем главная моя цель – получение самого чистого продукта, который только можно выгнать в домашних условиях.

Обычно брага бродит у меня с хорошими импортными дрожжами меньше недели. Если я не успеваю переработать ее на самогонном аппарате, я ее выдерживаю дольше.

Несколько раз в начале моей бурной деятельности самогонщика у меня получалась ситуация, когда при перегонке начальная температура появления дистиллята была слишком высокой – более 90 градусов. Я не понимал, почему такое происходит, ведь при нормальной браге эта температура составляет около 85 градусов.

Причины появления сладости в браге

Я решил проверить жидкость, оставшуюся после перегонки (иногда ее называют бардой). После перегонки сахарной браги барда получается чистая, прозрачная, осадка мало. Я охладил барду и попробовал ее на вкус.

Она была сладкая. Поначалу я даже не понял, откуда взяться сахару в воде, которую дрожжи неделю перемалывали.

Брага бродит.

Поискав в интернете, я нашел причины оставшегося сахара:

некачественные дрожжи;

избыток сахара, растворенного в воде;

доступ кислорода;

грязная вода;

повышенное содержание спирта (отходов жизнедеятельности дрожжей);

неправильная температура брожения.

Из всех этих причин у меня, очевидно, было нарушено соотношение воды и сахара. Год назад сахар стоил очень дешево, и я подумал, что если я добавлю меньше воды в брагу, то она получится большей спиртуозности. Однако дрожжи, очевидно, просто погибали в таком растворе. Ведь и человек не сможет прожить в банке со сгущенкой.

Брага сладкая и не бродит - как исправить

Так как самогонщики часто затворяют брагу в больших чанах или даже бочках, то погибшие дрожжи приведут к тому, что большая часть сахара просто пропадет. У меня емкость 30-литровая, в которой нужно разводить сахар порядка 10 килограмм.

Если брожение останавливается, то жалко выбрасывать даже половину этого сахара. Исходя из тех причин, которые я нашел в Интернете, я сделал следующее:

Слил брагу в другую емкость и вылил мутный осадок (очевидно, там много мертвых дрожжей и от них надо избавиться). Нагрел брагу до температуры 27-28 градусов. Разбавил ее свежей чистой водой, пропущенной через фильтр Барьер. Добавил еще полпачки винных дрожжей, и они начали работать снова.

Перебродившая второй раз брага.

На рисунке видно, что уже нет никаких пузырьков. На вкус вновь перебродившая брага была уже куда менее сладкой, однако, сахар в ней остался.

Можно ли перегнать такую брагу

Мне ничего другого не оставалось, как заливать брагу в ректификационную колонну и начать ее дистиллировать. Температура браги, при которой начал выделяться дистиллят из холодильника, составила 88 градусов.

Напомню, что обычно она 85 градусов, значит, крепость браги значительно ниже, чем обычно.

Ректификационная колонна в режиме дистиллятора.

Надо сказать, что эта температура зависит полностью от спиртуозности браги. Несмотря на то что на дорогих дрожжах написано, что они на выходе выдают брагу крепостью 20 градусов – не верьте. У меня никогда не получалось выгнать ее больше чем на 15 градусах спирта.

Если брага не добродила по какой-то причине, ее спиртуозность меньше 10 градусов. Если процесс сбраживания шел нормально, и я держу брагу подольше – до 2 недель, спиртуозность бывает и 15 градусов. В зависимости от этого меняется и температура дистилляции.

То есть перегнал я эту брагу все-равно, но оставшаяся барда была сладковатой.

Брага добродила, но сладкая – что сделать, чтобы не потерять сахар

Один раз я забыл проверить брагу спиртометром и не попробовал ее на вкус. Залил в ректификационную колонну и начал нагревать ее. Через 40 минут температура подскочила до 92 градусов и из холодильника полился дистиллят.

Я понял, что начал перегонять брагу, в которой дрожжи погибли по какой-то причине, и не смогли переработать весь сахар.

Мне ничего не оставалось, как продолжать перегонку. Ведь дрожжи при нагревании уже погибли и заново ставить брагу не имело смысла. Но и выкидывать большое количество сахара мне было жалко, и я решил использовать барду для нового сбраживания.

Для этого я:

охладил барду до комнатной температуры;

добавил такой же объем чистой воды, а сахара - в два раза меньше, чем положено по обычному рецепту;

насыпал новых дрожжей;

установил крышку с гидрозатвором (чтобы кислород не проникал к браге и не убивал дрожжи.

В итоге, через две недели мне удалось получить новую брагу со спиртуозностью 13 градусов. То есть я практически не потерял сахар. В дальнейшем я, конечно, уже не совершал таких ошибок. И если брага оставалась сладкой, сразу исправлял процесс, как описал во втором пункте рассказа.

Приходилось ли вам исправлять сладкую брагу и какие причины сладости были у вас?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!