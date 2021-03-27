Почему же ты начал гнать самогон? - это вопрос, который преследует меня всю жизнь. В моей семье папа с мамой этим делом не занимались, и я не думал, что когда-нибудь займусь. Но, благодаря одной ситуации я обрел не только любимое дело, но и некоторое количество новых знакомых и единомышленников.

Более того, я обрел бесценный опыт того, что домашняя водка, приготовленная собственными руками не только качественнее и порою бюджетнее, но и намного надежнее, чем что-либо купленное в магазине.

И так как речь в этой статье идет про самогонку, то я точно знаю, какие ингредиенты входят в состав, насколько добросовестно она очищена и сколько положительных вибраций успела впитать за время создания.

История от подписчик блога Сергея.

Причины горечи в самогоне

Как-то раз был богатый урожай сливы, я собрал много переспелых плодов в саду, но вопрос, что с ними делать сначала томно повис в воздухе. Но, позже, все обдумав, мы с женой решили сварить сливочный сок, приготовить вкуснейший пирог и рискнули приготовить самогон из сливы.

И если первые два яства готовила моя супруга, то самогон был четко закреплен за мной. Я скрупулезно, как мне казалось, измельчил фрукты, затем добавил немногого сахара (слива достаточно сладкая, можно обойтись и без сахара) и дрожжей, но танины из косточек попали в брагу.

Жене говорить о том, что у меня получился самогон с горечью, я не стал, а решил урегулировать ситуацию самостоятельно. По итогу, риск был оправдан, а самогон – оценен по достоинству.

За все время, которое я занимаюсь выгонкой самогона, я прочитал множество литературы, самостоятельно экспериментировал, слушал коллег-знатоков по винокуренному искусству, вел с ними многочисленные дискуссии и теперь могу поделиться с читателем, что среднюю и слабую степень неприятного вкуса можно устранить несколькими простыми способами.

Способ 1 – очистка яичным белком

Легкая пикантная горчинка не в счет, так как она говорит о крепости напитка. Однако при заметном отклонении в качества самогона, его можно очистить с помощью продукта, который есть в доме у каждого – яйца, а если точнее, яичного белка. Белок имеет свойство сворачиваться в хлопья, собирая разные примеси в свои плотные куски.

Итак, для этого я отделяю сырые белки от желтков и взбиваю первые до состояния пены. Самогон я разбавляю до 45° и затем добавляю в таком соотношении: 2 свежих яичных белка на 1 литр. Полученный раствор перемешиваю и убираю на 3 дня в холодное место.

Выпадение белковых хлопьев в самогоне.

Важно! Выпавший осадок остается на фильтре, а мой напиток готов к употреблению. Этот способ не предполагает повторной перегонки, так как мельчайшие частички белка могут при нагреве окончательно испортить водку сероводородным запахом.

Способ 2 – очистка белой глиной

Знаю еще один способ для очистки самогона, который также легко сделать после первой перегонки. Только для этой процедуры я уже развожу дистиллят мягкой водой до 12-14 % содержания спирта.

Для этого мне необходима белая глина или бентонит, которые продаются в аптеках в виде порошка по средней цене 42 рубля за 100 г. На 1 литр жидкости я беру по 3 грамма порошка.

Сначала заливаю 30-ю граммами воды и оставляю примерно на 10 часов до появления густоватой консистенции. Полученную смесь развожу небольшим количеством самогона и заливаю тонкой струей в емкость с остальным продуктом.

Ожидать необходимо всего 24 часа и выдерживать самогон с бентонитом при обычной температуре. По истечении суток раствор я опять пропускаю через фильтр и начинаю перегонять повторно, отсекая до 15 % «голов».

Способ 3 – очистка активированным углем

Этот метод не более сложный, чем перечисленные выше. Имея зерновой или чисто сахарный спиртовой дистиллят, в котором появился заметный горький привкус, я разбавляю его мягкой водой до 15 % крепости.

Затем очищаю, пропустив через активированный березовый уголь, который можно заказать в интернет-магазинах, по цене 400-420 рублей за 1 кг.

Полученный раствор перегоняю вторично через ректификационную колонну, но уже постепенно отбирая до 15 % «голов» от верхнего слоя. Первичный самогон на фруктовой основе от перегонки через уголь, вместе с горечью теряет и приятный плодовый привкус, поэтому все-таки я рекомендую очищать его первыми двумя способами.

Фильтрация первичного дистиллята через древесный уголь.

По собственному опыту знаю, что легкую горчинку можно спрятать, если готовить из самогона горькие настойки на основе клюквы, имбиря, хрена или острого перца. А был ли у кого-нибудь из вас положительный опыт по исправлению качества домашнего самогона с горечью, и какие способы для этого применяли?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!