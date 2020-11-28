Как опытный самогонщик, я успел испробовать все доступные в наших широтах виды щепы для своих настоек. Со временем пришел к выводу, что от выбора этого ингредиента очень сильно зависит характер, букет и мягкость будущей настойки.

Некоторые сорта щепы дают удивительный глубокий аромат, но создают эффект «плинтуса», когда настой начинает горчить, если его хоть немного передержать. Другие же – напротив, не дают громких обещаний, зато делают настойку мягкой и ароматной. В общем, для себя я определил 4 лучших вида щепы и сейчас расскажу о каждом из них.

Историю прислал подписчик блога Юрий.

4 место - рябина

Крайне недооцененный вид щепы для приготовления алкоголя! Она добавляет любому настою красивый янтарный цвет с отливом в рубиновый, невероятно гармонично смотрится в бокале.

Настаивать долго рябиновую щепу не нужно, дерево достаточно гибкое и очень быстро доводит настойку до нужной концентрации. Аромат древесно-ягодный, терпкий, кому-то может показаться даже тяжелым.

Однако на вкусе настойки это не сказывается. Пьется достаточно мягко, в послевкусии ощущается легкая рябиновая горчинка. Если у вас есть рябиновый дистиллят, настроенный на соответствующей щепе, то можно получить настоящий бренди!

Одним словом, очень уважаю рябину, но ставлю ее лишь на 4-е место, так как вкус у нее весьма специфичный, можно сказать, на любителя.

Рябиновую щепу трудно найти, поэтому стоит она дороже других видов самогонной щепы. Цена за 100 г варьирует от 120 до 170 рублей в зависимости от степени обжарки и производителя.

3 место - яблоко

Это, наверное, второй по популярности вид самогонной щепы. Ее легко можно сделать самостоятельно или купить, благо, она широко распространена.

Почему я люблю яблочную щепу? Да потому что любая настойка из яблони у вас получится и неважно – будут присутствовать в ней другие ингредиенты или нет.

Если настоять щепу отдельно, вы можете наблюдать, как дистиллят превращается почти в яблочный сок, и даже при полном отсутствии сахара или мёда, начинают образовываться «сахарные ножки». Это говорит о том, что яблочная древесина сама по себе насыщенна не только витаминами и минералами, но и сахаром.

Яблоневый аромат ни с чем не перепутаешь, душистый и при этом не сильно терпкий, можно услышать лёгкие нотки сухофруктов.

Яблочная щепа широко распространена, поэтому стоит недорого, от 70 до 120 рублей за 100 г в зависимости от фирмы производителя и степени обжарки.

2 место - дуб

О, дуб! – король всех коньков! Ни один, даже самый замысловатый рецепт коньяка не обходится без дубовой щепы или дубовой коры. Ибо только дуб обладает настолько узнаваемым, «правильным» древесным ароматом, и тем дарит напитку тот самый «коньячный» цвет.

Настаивать дуб очень легко, а пить такую настойку еще легче, так как дуб напрочь сбивает первоначальную горечь дистиллята, и приносит горечь свою собственную, но горечь эта деликатная, с изюминкой.

Одним словом, дубовая щепа была бы моим фаворитом в этом списке, если бы мое самогонное сердце не было отдано одной Графине.

Классика домашнего коньяка.

Дубовая щепа является самым популярным компонентом настоек, цена варьирует от 60 до 130 рублей за 100 г.

1 место - графиня «Вишенка»

Во-первых, она крайне редко горчит, даже если ее передержать! Очень деликатная особа, эта вишневая щепа. Во-вторых, какой красивый, благородный рубиновый цвет приобретает настойка. В-третьих, ненавязчивый, богатый аромат с характерной кислинкой. Самой вишни, как таковой, не чувствуется, но некоторая смесь подкопченного дерева и ягод. Терпкий, но в то же время мягкий, с характерной сладостью. В-четвёртых, богатый и насыщенный вкус. Настойка непохожа на вишнёвый компот или варенье, как многие могут подумать, скорее на хорошее вино.

Самые лучшие мои настойки, самые удивительные вкусовые сочетания, самые восхищенные лица дегустаторов были получены благодаря вишневой щепе.

Вишневая щепа прекрасно уживается с любыми ингредиентами, но при этом всегда удерживает свои позиции в общем букете.

Стоит вишенка чуть дороже других видов самогонных щеп, от 130 рублей за 100 г, но поверьте, оно того стоит!

А какие виды щепы нравятся вам? Делитесь опытом и рецептами!