Шпаргалка: как посчитать сколько и какого алкоголя нужно взять на свадьбу

Моя давняя подруга недавно удивила меня своей паникой, связанной с предстоящей свадьбой. Понятно, платье, украшения, список гостей — все это нужно организовать за два месяца, при том, что ее жених много работает.

Но самой главной проблемой для нее стало посчитать количество алкоголя для предстоящего мероприятия в ресторане, где они арендуют зал. Работники этого заведения предложили свои услуги платно, что в общем то не ново, но удивительно, лично для меня. Решил я ей помочь. Как, сейчас расскажу.

Какой алкоголь нужен на свадьбу

Бюджета. Если он сильно ограничен, то следует отдать предпочтение крепким алкогольным напиткам, таким как водка и коньяк. Из слабоалкогольных взять шампанское, которое подойдет и тем, кто мало пьет, и тем кто пьет исключительно вина. Предпочтений родителей. От предпочтений родителей молодоженов можно отталкиваться при подсчете и выборе алкоголя, так как, во-первых, они более опытны и это для них не первое торжество, во-вторых, они хорошо знают своих родственников, приглашенных на свадьбу. Количества взрослых и детей. Если ожидается большое количество детей, то следует увеличить безалкогольные напитки на столах гостей и уменьшить алкогольные.

Не существует идеальной формулы расчета алкоголя на мероприятие. Можно воспользоваться специальными калькуляторами, таблицами, личными предпочтениями, опять же платными услугами работников банкет-холлов, но нет 100% гарантии, что гостям все понравится. Поэтому рассчитывать следует исходя из:

Важно: родители с детьми на торжествах выпивают гораздо меньше алкоголя, чем без них.

Сколько взять на свадьбу крепкого алкоголя

К крепким алкогольным напиткам относится водка, коньяк, виски.

На стол желательно ставить такие варианты: водка+коньяк или водка+виски. Есть бюджетные марки и коньяка, и виски. Солиднее на столе смотрится виски, но если брать по стоимости, то качество коньяка за 500 рублей будет выше, чем аналогичного по затратам виски.

Рассчитать количество крепкого алкоголя можно по примерной формуле: 0,25-0,4 литра крепкого алкоголя на человека. Если больше мужчин, то берем 0,4 л., если больше женщин, то 0,25 л. на человека.

В любом случае, лучше потом забрать оставшийся алкоголь и выпить на второй день свадьбы, чем экстренно докупать.

Сколько взять на свадьбу легкого алкоголя

К нему у нас относится вино, шампанское, мартини, ликеры.

Ликеры сразу отбросим, так как их много не выпить и закуска под них нужна необычная. Остается вино, шампанское и мартини.

Расчет можно сделать по формуле:

вина 0,5 литра на человека;

шампанское 0,3 литра на человека;

Важно: шампанское нужно обязательно добавить по 150 мл на человека в Загсе и по 100 на прогулке и фотосессии.

если на стол планируется поставить мартини, то можно считать по формуле: 0,2 л. на человека.

Таким образом, легкий алкоголь можно покупать в таких вариантах: полусухое белое+полусладкое красное+шампанское или любое красное вино+ шампанское+мартини.

Важно: если помимо белого и красного вина планируется мартини, то следует учитывать его в формуле расчета вина, при этом закладывать половину на вино, половину - мартини.

Нужны ли на свадьбе коктейли

Если планируется бармен-шоу с раздачей фирменных коктейлей как часть программы, то коктейли будут неотъемлемой частью свадьбы. В остальных случаях те, кто предпочитает смешивать безалкогольное с алкогольным смогут справиться самостоятельно и смешать водку, коньяк или виски с соком, колой.

Поэтому следует внимательно отнестись и к безалкогольным напиткам на свадьбе. Покупать их следует из расчета 1,5-2 литра на человека. Это должны быть:

вода без газа и с газом, при этом лучше брать обычные не подсоленые и не дорогие виды;

соки: вишневый, апельсиновый, яблочный;

газированные напитки — кока-кола и лимонады для детей; как альтернативу можно купить безалкогольное игристое вино или детское шампанское.

Если подойти к расчету алкоголя на свадьбу с умом и заранее, то можно избежать многих проблем и не докупать алкоголь в супермаркете или в ресторане во время торжества.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

При этом, важно понимать, что обстоятельства бывают разными. У моей подруги, например, во время этой свадьбы разбили пол ящика шампанского работники ресторана, но предусмотрительный папа жениха привез с собой целый ящик в багажнике и с радостью им поделился.

Все таки свадьба торжество такое, веселое. А как было у вас? Хватило ли алкоголя и как вы его считали?